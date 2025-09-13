user icon
McLaren gefileerd na pitstop debacle: "Norris is de lieveling van Brown"

McLaren gefileerd na pitstop debacle: "Norris is de lieveling van Brown"
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 11:40
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Robert Doornbos keek met stijgende verbazing naar de beslissing van McLaren tijdens de Grand Prix van Italië. Op Monza kreeg Oscar Piastri te horen dat hij zijn tweede plek moest afstaan aan Lando Norris, die tijd verloor door een mislukte pitstop. Volgens Doornbos is de keuze van McLaren onbegrijpelijk en zelfs schadelijk.

Max Verstappen reed in Italië onbedreigd naar de overwinning, maar daarachter gebeurde genoeg. McLaren hield Norris en Piastri lang buiten in de hoop op een safety car. Vlak voor het einde kwamen beide coureurs alsnog naar binnen. Bij Norris ging het mis in de pits, waardoor hij achter Piastri terechtkwam. Toch moest de Australiër zijn plek weer teruggeven aan zijn teamgenoot, tot grote ergernis van Doornbos.

Doornbos fileert McLaren

“Je kunt dit toch niet zomaar een beetje regisseren hier en daar?”, zei de voormalig F1-coureur in de PitTalk-podcast. “Ze vechten allebei voor de wereldtitel. Het constructeurskampioenschap gaat sowieso naar McLaren. Het draait dus allemaal om de coureurs.”

Volgens Doornbos speelt er meer mee binnen de renstal. Hij vermoedt dat CEO Zak Brown een duidelijke voorkeur heeft. “Je krijgt de indruk dat Norris de uitverkorene is. Als CEO moet hij juist neutraal blijven en zich niet bemoeien met de uitslag. Dit was een vorm van wedstrijdvervalsing.”

De Nederlander benadrukte bovendien dat dit soort teamorders directe invloed hebben op de titelstrijd tussen Norris en Piastri. “Zo’n uitvalbeurt als die van Lando in Zandvoort betekent toch ook niet dat Oscar uit moet vallen om het eerlijk te maken? Dat hoort bij racen.” Momenteel bedraagt het gat tussen Piastri en Norris 31 punten in het kampioenschap.

Volgens McLaren was er sprake van een openstaande rekening. Vorig jaar tijdens de Grand Prix van Hongarije liet Norris een overwinning aan Piastri. Ook toen kreeg de Britse renstal veel kritiek op de manier waarop er werd ingegrepen tijdens de race. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Robert Doornbos Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Reacties (1)

  • Rocks

    Posts: 1.013

    Zak wil Norris op de Zak 😎

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 12:25

