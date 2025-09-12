user icon
Mekies gunt Tsunoda meer tijd: "We hebben meer voorbeelden nodig"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar blijft de favoriet voor Red Bull Racing in 2026. De Fransman zou de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen moeten worden. Toch verliest Laurent Mekies Yuki Tsunoda niet uit het oog. De Japanner is nog altijd een optie voor volgend seizoen, ondanks de mindere prestaties. 

Yuki Tsunoda heeft nog niet de prestaties behaald die van hem verwacht werden. De Japanner wordt goed bekeken door Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij heeft nog meer races nodig om de Japanner goed te kunnen beoordelen. 

Meer voorbeelden

"We hebben betere voorbeelden nodig, want vandaag was een slecht voorbeeld", zei Mekies, zo meldt Motorsport. "Je weet hoe het gaat, de races vooraan zijn erg goed, je krijgt in ieder geval een goede stint om je prestaties te beoordelen. Hier is het erg moeilijk om er vandaag iets uit te halen. Eerste stint in de file, tweede stint met autoschade. Als ik terugkijk naar de laatste paar races, is het vrijwel hetzelfde.

"Ik denk dat het klopt dat we waarschijnlijk meer moeten werken aan de racesnelheid dan aan de kwalificatiesnelheid met Yuki. Maar nogmaals, dat is ook waarom we onszelf wat meer tijd geven", zo oordeelt Mekies over de situatie rondom Yuki Tsunoda. De Japanner staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap. 

Tempo beoordelen

"Kwalificatietempo, racetempo; daar kijken we naar, zo simpel is het," zei Mekies. "De race voor Yuki is lastig te beoordelen vanwege het verkeer in de eerste stint en de schade in de tweede stint, maar als ik naar de kwalificatie kijk, beschouw ik het toch als een goed weekend. Hij zat twee tienden achter Max in Q1 en Max was dit weekend niet bepaald langzaam. En met een kleine achterstand op de auto zat hij twee tienden achter Max in Q2. Er is geen twijfel dat iedereen in Q2 100% gaat."

"Ja, het gat was groter in Q3, maar eerst zette hij de auto in Q3 op scherp, wat een zeer goede prestatie is, en ten tweede was hij als eerste op de weg in Q3, wat ook niet hielp. Ik denk dat het tempo op de korte termijn een zeer goede maatstaf was voor Yuki; het is frustrerend om geen vlekkeloze racedag te hebben."

F1 Nieuws Yuki Tsunoda Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.533

    Prima om de rust te bewaren in het team ook al heeft hij al lang een besluit genomen, het heeft geen enkele zin om nu nog extra druk op te voeren.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 17:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.772

      Marko heeft in ieder geval wel al zijn besluit genomen en misschien moet Mekies eerst de ouwe baas maar eens de mond snoeren want de openbare kritiek van Helmut helpt Yuki beslist niet vooruit.

      Mekies zegt nu ook "En met een kleine achterstand op de auto..."
      Dat gaf Tsunoda to nu toe als enige aan waardoor het door velen als een smoes werd beoordeeld...

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 17:54

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

