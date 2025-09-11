Aankomend seizoen gaat de Formule 1 op de schop, en dat geldt ook voor Red Bull Racing. In 2026 treden de nieuwe technische reglementen in werking en neemt Ford de rol van motorleverancier over van Honda. Max Verstappen liet zich onlangs uit over de samenwerking en de vooruitgang die Red Bull en Ford samen boeken.

Vanaf 2026 worden de auto’s volledig opnieuw ontworpen: motor, aerodynamica én chassis. Voor Red Bull betekent dat een afscheid van Honda, dat naar Aston Martin vertrekt, en de overstap naar Ford. Samen ontwikkelen zij onder de naam Red Bull Powertrains een gloednieuwe motor die de viervoudig wereldkampioen vanaf het eerste raceweekend moet aandrijven.

Heeft Verstappen vertrouwen in Ford?

Net als in eerdere seizoenen houdt geen enkel team zich groot. McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Williams en Audi zijn druk bezig met ‘sandbaggen’: zichzelf bewust niet tot favoriet uitroepen. Ook Verstappen weigert voorspellingen te doen. “Het is een groot vraagteken, dat zeker,” zei hij tegen Motorsport.com. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat er veel mensen zijn die nu al kunnen zeggen dat ze heel goed zullen zijn. Je hebt geen garanties.”

Verstappen, die voor de zomerstop bevestigde dat hij bij Red Bull blijft, kijkt desondanks uit naar de nieuwe uitdaging. “Ik weet dat we voor een enorme klus staan door onze eigen motor te introduceren, maar het is ook een spannende uitdaging. Het geeft ons de beste kans om competitief te zijn, in plaats van afhankelijk te zijn van een andere fabrikant die ons een motor wil leveren.”

Volgens Verstappen wordt 2026 in elk geval een bijzonder seizoen. “De reglementen zijn zo complex dat de motor enorm belangrijk gaat worden, maar je moet ook een sterke auto bouwen. De eerste races worden voor iedereen uitdagend: van de integratie van de power unit tot het rijgedrag in het algemeen. Hopelijk zorgt dat voor interessante en spannende races.”