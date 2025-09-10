user icon
Ferrari-voorzitter schikt in spraakmakende belastingfraude zaak

Ferrari-voorzitter schikt in spraakmakende belastingfraude zaak
  Gepubliceerd op 10 sep 2025 15:24
  Door: Jesse Jansen

Ferrari-voorzitter John Elkann heeft ingestemd met een schikking bij een belastingfraudezaak. De voorzitter had een erfenis van zijn grootmoeder ontvangen. Elkann moet nu een forse som geld van 183 miljoen euro betalen aan de Italiaanse belastingdienst. 

Elkann betaalt dit niet in zijn eentje; ook zijn broer en zus betalen mee. Ook is Elkann het eens met een taakstraf van een jaar. De voorzitter van Ferrari moet dus heel wat inlossen.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Het trio erfde het volledige vermogen van hun grootmoeder. Het telde in totaal 800 miljoen euro. Bij het bereiken van een akkoord over de kwestie heeft Elkann geen schuld bekend. De voorzitter van de Scuderia moet nu een taakstraf uitvoeren van een jaar en 183 miljoen euro betalen. De voorzitter wordt namelijk verdacht van belastingfraude. 

Er is een einde gebracht aan het onderzoek naar belastingfraude van John Elkann. De voorzitter moet zij straffen uitvoeren en is dan weer helemaal vrijgesproken met betrekking tot de erfenis van zijn oma. De deal moet nu worden beoordeeld door een rechter. Die bepaalt of Elkann hiermee voldoende gestraft wordt. 

Grote figuur in autowereld

John Elkann heeft niet alleen een bekende en belangrijke naam in de Formule 1, maar in de gehele autosport. De voorzitter is namelijk niet alleen de baas over het raceteam van Ferrari, maar doet ook veel binnen het totale bedrijf Ferrari. Ook is hij de voorzitter van Stellantis. 

Stellantis heeft meerdere automerken onder zich. Zo is Fiat opgericht door de overgrootvader van Elkann. Stellantis bezit de merken: Jeep, Peugeot, Subaru, Maserati, Alfa Romeo en Chrysler. Al deze merken vallen onder het bedrijf Stellantis. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Nederland. Het is in Hoofddorp te vinden. Het bedrijf Exor heeft veertig procent van de aandelen. Elkann is de CEO van Exor. Het bedrijf zit ook in Nederland, namelijk in Amsterdam. Exor heeft ook aandelen in Ferrari, voetbalclub Juventus en Philips.

F1 Nieuws Ferrari

