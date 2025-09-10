Rosberg verwacht Nürburgring-record van Verstappen

Nico Rosberg is erg lovend over Max Verstappen. De oud-wereldkampioen laat in de podcast van Sky Sports weten dat Max Verstappen geweldig gereden heeft op de Nürburgring.

De Nederlander reed daar in de GT3. Rosberg zei dat het logisch was dat de Nederlander zo goed presteerde. Volgens hem is Max Verstappen de allerbeste coureur aller tijden.

Beste coureur ooit

In de podcast van Sky Sports zegt Rosberg: "Natuurlijk kan hij het ronderecord verbreken: hij is de meest getalenteerde coureur ter wereld! Het maakt niet uit in welke auto hij stapt, hij rijdt sneller dan wie dan ook ter wereld." Het zijn mooie woorden van de Duitser. Hij heeft tegen Verstappen gereden in 2015 en 2016. De Duitser reed bij Mercedes destijds.

In 2015 kwam Max Verstappen in de Formule 1 en was Nico Rosberg al een gevestigde naam. De Nederlander kwam als 17-jarige rookie uit voor Toro Rosso, Rosberg reed voor Mercedes. Waar Rosberg tweede werd, kwam Max Verstappen tot de twaalfde plek in het wereldkampioenschap. Een jaar later werd Nico Rosberg wereldkampioen. Max Verstappen werd gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Nederlander eindigde dat seizoen als vijfde. Nico Rosberg stopte met de Formule 1 na dit seizoen.

Verdere prestaties

Max Verstappen heeft hierna maar liefst vier wereldtitels en 65 overwinningen behaald. In zijn gehele carrière waren het er 66, maar zijn allereerste overwinning was in 2016. De Nederlander werd zo nu en dan gecomplimenteerd door Nico Rosberg.

De Duitser zegt dat Max Verstappen in iedere raceklasse en iedere race-auto de allerbeste zou zijn. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap Formule 1. Daar staat hij op een achterstand van 97 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Verstappen heeft dit seizoen drie overwinningen behaald. De Nederlander won afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. Nummer twee Lando Norris finishte maar liefst negentien seconden achter de Nederlander.