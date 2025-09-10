user icon
Rosberg verwacht Nürburgring-record van Verstappen

Rosberg verwacht Nürburgring-record van Verstappen
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 14:47
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Nico Rosberg is erg lovend over Max Verstappen. De oud-wereldkampioen laat in de podcast van Sky Sports weten dat Max Verstappen geweldig gereden heeft op de Nürburgring. 

De Nederlander reed daar in de GT3. Rosberg zei dat het logisch was dat de Nederlander zo goed presteerde. Volgens hem is Max Verstappen de allerbeste coureur aller tijden. 

Beste coureur ooit

In de podcast van Sky Sports zegt Rosberg: "Natuurlijk kan hij het ronderecord verbreken: hij is de meest getalenteerde coureur ter wereld! Het maakt niet uit in welke auto hij stapt, hij rijdt sneller dan wie dan ook ter wereld." Het zijn mooie woorden van de Duitser. Hij heeft tegen Verstappen gereden in 2015 en 2016. De Duitser reed bij Mercedes destijds. 

In 2015 kwam Max Verstappen in de Formule 1 en was Nico Rosberg al een gevestigde naam. De Nederlander kwam als 17-jarige rookie uit voor Toro Rosso, Rosberg reed voor Mercedes. Waar Rosberg tweede werd, kwam Max Verstappen tot de twaalfde plek in het wereldkampioenschap. Een jaar later werd Nico Rosberg wereldkampioen. Max Verstappen werd gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Nederlander eindigde dat seizoen als vijfde. Nico Rosberg stopte met de Formule 1 na dit seizoen. 

Verdere prestaties

Max Verstappen heeft hierna maar liefst vier wereldtitels en 65 overwinningen behaald. In zijn gehele carrière waren het er 66, maar zijn allereerste overwinning was in 2016. De Nederlander werd zo nu en dan gecomplimenteerd door Nico Rosberg. 

De Duitser zegt dat Max Verstappen in iedere raceklasse en iedere race-auto de allerbeste zou zijn. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap Formule 1. Daar staat hij op een achterstand van 97 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Verstappen heeft dit seizoen drie overwinningen behaald. De Nederlander won afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. Nummer twee Lando Norris finishte maar liefst negentien seconden achter de Nederlander.

Patrace

Posts: 6.221

Hij kan alsnog wel het ronderecord voor GT4 auto's pakken natuurlijk.
Dat het niet het doel is, wil niet zeggen dat je het niet kunt proberen als je er toch bent.

  • 2
  • 10 sep 2025 - 15:00
  • snailer

    Posts: 29.605

    Ik geloof niet dat dit gaat gebeuren in een gt4 waar hij nooit in reed. Doel is niet eens te winnen. Doel is een licentie.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 14:56
    • Patrace

      Posts: 6.221

      Hij kan alsnog wel het ronderecord voor GT4 auto's pakken natuurlijk.
      Dat het niet het doel is, wil niet zeggen dat je het niet kunt proberen als je er toch bent.

      • + 2
      • 10 sep 2025 - 15:00
    • 919

      Posts: 3.671

      Die pakt hij gewoon, genoeg geoefend op de sim en met maar een paar rondjes eerder pakte hij zonder baankennis in de praktijk al direct het officieuze record. Voor gewone stervelingen onmogelijk om een gemaximaliseerde clean Nordschleife lap van 20+ km uit te voeren, Verstappen doet het met 2 vingers in de neus, waanzin maar wel de realiteit.

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 15:15
    • MikaHakkinen89

      Posts: 30

      Misschien doelt hij op 27 september? Dan doet Verstappen (waarschijnlijk) mee in de NLS met een Ferrari GT3

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 15:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.714

      Tante Agaath uit Warmetuut heeft aangekondigd dat binnenkort een wonderboy als mystery guest zal deel nemen aan "Het Vierdaagse Kantklostoernooi van Knokke" en in de kelder is DJ ome Joop de volgende song aan het oefenen...

      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen

      5 seconden zijn er nog te gaan
      Er is geel en
      Daar komt die safety car
      Het wereldkampioenschap is omgekeerd
      Hij heeft hem
      Hij heeft hem

      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen

      That's how we do it
      Simply simply lovely
      Yes

      Yeah here we go again
      Oh no
      What
      What
      Oh my God
      Woohoo
      Max Verstappen
      You are the world champion
      The world champion

      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen
      Tu tu du du
      Max Verstappen

      Sportoverwinningen zijn zo mooi
      En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb
      What is happening here
      Sjongejongejonge
      Straatfeest

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 15:31
    • snailer

      Posts: 29.605

      "Misschien doelt hij op 27 september? Dan doet Verstappen (waarschijnlijk) mee in de NLS met een Ferrari GT3"
      Als het daar mee is, dan zie ik wel dat hij er een kans op heeft.

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 15:37
  • Skoda F1

    Posts: 330

    Nu schijnt het ook dat ene Kyle Larson uit de Verenigde Staten voor dwaze zichzelf ook snel heeft in geschreven! En Max wel ff een koekkie van eigen deeg zou geven..

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 15:53

