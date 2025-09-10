Ben Sulayem komt met belangrijk nieuws over FIA-toekomst.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft bevestigd dat hij zichzelf opnieuw verkiesbaar wil stellen. De huidige president wil nog eens vier jaar de president van de FIA worden. Hij zou het moeten gaan opnemen tegen onder anderen Tim Mayer.

Ben Sulayem laat weten waarom hij opnieuw president zou willen worden. De Emirati zou graag een nieuwe ambtstermijn als president hebben. Twaalf december zijn de verkiezingen in Oezbekistan.

Nieuwe ideeën

De huidige president heeft zijn campagne 'FIA For Members' gelanceerd. De campagne draait rondom het thema: 'Veel gedaan, meer te doen'. Hiermee wil Ben Sulayem het gaan opnemen tegen Tim Mayer, die al eerder bekend had gemaakt FIA-president te willen worden.

"Bedankt voor jullie vertrouwen en steun in de afgelopen vier jaar", schreef Ben Sulayem in de bevestiging van de start van zijn campagne. "Samen hebben we de FIA ​​op een uitdagende maar zeer lonende reis begeleid – door haar te transformeren tot een moderne, dynamische en toekomstgerichte organisatie, die nu wereldwijd erkend wordt om haar bestuur, management en leiderschap op het gebied van belangrijke mondiale kwesties."

"De vooruitgang die we hebben geboekt, is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn: sterkere financiën, beter bestuur, een hervormde managementstructuur, meer steun voor onze leden en een luidere stem van de FIA ​​op het wereldtoneel. We vragen om jullie voortdurende steun, zodat ons team, met een bewezen staat van dienst, de klus kan klaren die we zijn begonnen. Samen kunnen we dit werk voltooien en de FIA ​​naar nog grotere hoogten brengen."

Competitie met Mayer

Net na de bevestiging dat Mayer zich als kandidaat had opgegeven, zei Ben Sulayem tegenover de internationale media: "Het is een race. Ik heb hieraan meegedaan. Ik weet dat alles wat ik heb gedaan goed is voor de leden. Ik ben heel eerlijk tegen ze geweest. Wij hebben de transformatie teweeggebracht. Als anderen denken dat wij dat niet hebben gedaan, is dat hun beslissing."

"Misschien zien ze het ook anders. Als ze denken dat wat ik doe verkeerd is, is het een open arena. Laat ze maar gaan. Ik kan [hen] niet tegenhouden en ik zal niet stoppen, en ik wens iedereen het beste."