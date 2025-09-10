user icon
Alonso weer geteisterd door pech: "Hebben al tientallen punten verspeeld"

Alonso weer geteisterd door pech: "Hebben al tientallen punten verspeeld"
  Gepubliceerd op 10 sep 2025 13:22
  comments 1
  Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso beleefde opnieuw een teleurstellend weekend in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen kwam tijdens de Grand Prix van Italië niet eens aan de finish, nadat zijn ophanging het begaf op Monza. Voor Alonso betekende het alweer een DNF en opnieuw een flinke tegenvaller in een seizoen dat maar niet op gang wil komen.

De ellende begon in ronde 25, toen Alonso in sector 3 te veel over de kerbs ging. Zijn Aston Martin kreeg het zwaar te verduren en de achterophanging begaf het vrijwel direct. De Spanjaard probeerde nog de pitstraat te bereiken, maar eenmaal binnen was het einde verhaal. Voor de wereldkampioen van 2005 en 2006 was het zijn vierde uitvalbeurt van 2025.

Alonso worstelt in 2025

Het probleem is structureel dit seizoen. Alonso kwam in tien races al niet tot scoren en moest pas in Barcelona, tijdens de negende race van het jaar, zijn eerste punten bijschrijven. Voor iemand van zijn kaliber is dat bijzonder mager. “We verliezen tientallen punten door pech of defecten, maar we kunnen er weinig aan veranderen,” verklaarde een gefrustreerde Alonso bij Motorsport.com. “Ons werk in het weekend is honderd procent goed, maar telkens gaat er iets mis. Het is frustrerend, maar we moeten blijven proberen.”

Die woorden contrasteren fel met de situatie van vorig jaar. In 2023 stond Alonso nog acht keer op het podium met Aston Martin en leek het team de aansluiting met de top te hebben gevonden. In 2025 is de realiteit compleet anders: P5 is voorlopig zijn beste resultaat en teamgenoot Lance Stroll heeft zelfs meer punten op zijn naam.

Toch gloort er hoop aan de horizon. Vanaf 2026 gaat het Formule 1-reglement volledig op de schop, met nieuwe chassis, motoren en aerodynamica. Alonso heeft nog een contract bij Aston Martin tot eind 2026 en rekent erop dat het team hem opnieuw een winnende wagen kan geven. Voorlopig moet hij echter genoegen nemen met een rol in de marge, ver weg van de podiumplekken die hij vorig jaar nog als vanzelfsprekend binnenhaalde.

Reacties (1)

  Paulie

    Posts: 4.425

    Ach Fred geef het op joh, het smoesje is goed maar het praatje deugt niet. De waarheid is dat een 2 voudig kampioen niet op kan tegen het geweld en de pure klasse van Lance. Op Verstapperiaanse wijze veegt hij de vloer aan met Alonso.

    + 0
    10 sep 2025 - 14:04

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

