Fernando Alonso beleefde opnieuw een teleurstellend weekend in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen kwam tijdens de Grand Prix van Italië niet eens aan de finish, nadat zijn ophanging het begaf op Monza. Voor Alonso betekende het alweer een DNF en opnieuw een flinke tegenvaller in een seizoen dat maar niet op gang wil komen.

De ellende begon in ronde 25, toen Alonso in sector 3 te veel over de kerbs ging. Zijn Aston Martin kreeg het zwaar te verduren en de achterophanging begaf het vrijwel direct. De Spanjaard probeerde nog de pitstraat te bereiken, maar eenmaal binnen was het einde verhaal. Voor de wereldkampioen van 2005 en 2006 was het zijn vierde uitvalbeurt van 2025.

Alonso worstelt in 2025

Het probleem is structureel dit seizoen. Alonso kwam in tien races al niet tot scoren en moest pas in Barcelona, tijdens de negende race van het jaar, zijn eerste punten bijschrijven. Voor iemand van zijn kaliber is dat bijzonder mager. “We verliezen tientallen punten door pech of defecten, maar we kunnen er weinig aan veranderen,” verklaarde een gefrustreerde Alonso bij Motorsport.com. “Ons werk in het weekend is honderd procent goed, maar telkens gaat er iets mis. Het is frustrerend, maar we moeten blijven proberen.”

Die woorden contrasteren fel met de situatie van vorig jaar. In 2023 stond Alonso nog acht keer op het podium met Aston Martin en leek het team de aansluiting met de top te hebben gevonden. In 2025 is de realiteit compleet anders: P5 is voorlopig zijn beste resultaat en teamgenoot Lance Stroll heeft zelfs meer punten op zijn naam.

Toch gloort er hoop aan de horizon. Vanaf 2026 gaat het Formule 1-reglement volledig op de schop, met nieuwe chassis, motoren en aerodynamica. Alonso heeft nog een contract bij Aston Martin tot eind 2026 en rekent erop dat het team hem opnieuw een winnende wagen kan geven. Voorlopig moet hij echter genoegen nemen met een rol in de marge, ver weg van de podiumplekken die hij vorig jaar nog als vanzelfsprekend binnenhaalde.