'Wanhopige' Norris maakt domme fout: "Hij reed gewoon de baan af"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 12:09
  • comments 18
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris was niet blij na een incident met Verstappen tijdens de start van de Italiaanse GP. De twee waren met elkaar in gevecht, waarna Norris op het gras belandde. De McLaren-coureur vond het niet acceptabel en noemde Verstappen een idioot. F1-analist Peter Windsor is het allesbehalve eens met de Britse McLaren-coureur. 

Lando Norris kreeg de positie terug van Verstappen, maar eindigde uiteindelijk alsnog achter de Nederlander. Na twee rondjes haalde Verstappen hem weer in. Windsor laat weten dat Norris niet zo had moeten reageren. 

Domme opmerking van Norris

"Allereerst was het volkomen onterecht dat Lando Max een idioot noemde. Dat is Max namelijk niet. Het was een domme opmerking en niet wat je van Lando Norris verwacht. Ten tweede vraag ik me af wat hij nou eigenlijk op het gras deed. Iedereen weet dat de baan krapper wordt richting de remzone van bocht 1. En als hij dat niet weet, moet hij maar meer track walks doen", zo vertelde de analist bij het YouTube-kanaal: Cameron Cc.

"Als je naast een andere auto rijdt, zelfs wanneer er een beetje ruimte is, kan je gewoon niet vol gas over het gras rijden en hopen dat dat goed gaat. Dat is echter precies wat hij deed", zo vertelt Windsor over de actie van Norris. 

'Dit had niets met Verstappen te maken'

"Wat deed hij op het gras? Hij reed gewoon van de baan af", zo vervolgt de analist zijn verhaal. "Dit had niks met Max te maken, er was gewoon ruimte. Hij had makkelijk achterlangs kunnen kruisen. Hij was wanhopig om er via de binnenkant voorbij te gaan, vermoed ik. En die wanhoop zorgde voor een onjuiste beslissing."

Lando Norris eindigde de race met negentien seconden achter de Nederlander. De twee verschillen momenteel 63 punten van elkaar in het wereldkampioenschap. In de winterstop was dit 88 punten.

Glasvezelcoureur

Posts: 265

Misschien moet je de naam Peter Windsor even googelen, voordat je je nietszeggende bullshit hier verkondigt...

  • 10
  • 10 sep 2025 - 12:34
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.652

    Zoals gewoonlijk krijgt Max altijd de schuld.

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 12:17
  • snailer

    Posts: 29.598

    Kom op zeg! Gaan we nu al een nietszeggende yt-er quoten?

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 12:19
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 265

      Misschien moet je de naam Peter Windsor even googelen, voordat je je nietszeggende bullshit hier verkondigt...

      • + 10
      • 10 sep 2025 - 12:34
    • MustFeed

      Posts: 10.194

      Cameron Cc heeft wel interessante content. Het is wel leuk om af en toe te volgen. Ik kan het beter aanhoren dan Peter Windsor eigenlijk.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:40
    • snailer

      Posts: 29.598

      Windsor absoluut geen fan van. Dus nee. Geen reden om te kijken.

      Eigenlijk zeggen jullie het zelfde. Af en toe leuk.,,,,, maar om daar een opinie verhaal aan op te hangen....

      Overigens is ieder uiteraard vrij om naar te luisteren. Heb in het begin van zijn stream carriere wel eens naar Cameron geluisterd. 1 van de weinige echte Hamilton fans die Verstappen wel ziet al een extreem goede rijder en volgens mij vind hij Verstappen ruim de beste. In het begin had hij andere Hamilton fan streamers als gast. Dat was wel vermakelijk om te zien dat hij die 'Hamilton is de beste en verstappen heeft geluk' streamers van repliek gaf die tegen de klasse van zijn eigen favoriet in ging.

      Maar ik luister niet naar iemand omdat die toevallig positief is omdat hij/zij positief is over mijn favoriete rijder Verstappen.

      Ik beperk me vooral tot interviews op yt. Dan hoor ik zelf wat ze zeggen.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:54
    • Piccachu

      Posts: 555

      Punt gaat erom, snailer, dat je zegt dat Windsor een nietszeggende yt-er is en dan sla je behoorlijk de plank mis en geeft aan dat je totaal niet weet wie hij daadwerkelijk is in de geschiedenis van de F1.

      Conclusie: met die uitspraak maak je jezelf een beetje belachelijk en dat staat los van het feit of je wel of niet graag naar hem luistert.

      • + 6
      • 10 sep 2025 - 13:01
    • snailer

      Posts: 29.598

      Dat zeg ik niet. Cameron is een nietszeggende yt-er. En ik ben absoluut geen fan van Windsor.

      Dat is wat ik zeg

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 13:13
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 265

      @Snailer

      Nee, dat zei je wél. Je probeert je er nu alleen uit te lullen. Bijzonder zwak waarmee je jezelf en je gedane uitspraken nóg belachelijker maakt.

      Jij zei: "Kom op zeg! Gaan we nu al een nietszeggende yt-er quoten?"
      De enige persoon die in het artikel 'gequote' werd, is Peter Windsor. Je kán het dus alleen maar over Windsor gehad hebben...

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 13:38
    • Paulie

      Posts: 4.424

      Cameron Diaz?

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 13:45
    • Ferrari412T1

      Posts: 405

      Windsor is naar mijn mening wel een van de weinige Britten die de hele F1 wel eerlijk bekijkt en niet door een Britse bril. Ik mag zijn commentaar wel.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 13:46
  • MustFeed

    Posts: 10.194

    Norris koos er inderdaad zelf voor om op een strook asfalt langs de baan te gaan rijden. Als je daar blijft rijden kom je vanzelf in het gras. Dat is eigenlijk niet een probleem van Verstappen.

    Wat Norris daarna doet door te divebomben zodat de auto voor je van de baan moet rijden om een crash te voorkomen kan eigenlijk niet. Doet Verstappen zoiets dan krijgt Verstappen daar een straf voor. En daar zijn ook tal van voorbeelden van.

    Palmer krijgt ook enorme kritiek in zijn analyse op YouTube. Palmer heeft het alleen maar over een geweldige inhaalactie van Norris en benoemt niet eens dat Norris achter lag en totaal geen ruimte laat en Verstappen van de baan rijdt.
    Dat is opmerkelijk want in andere incidenten waar Verstappen veel minder lomp iemand van de baan duwt loopt Palmer altijd te tieren over hoe oneerlijk dat is en dat Verstappen zwaar bestraft moet worden voor iets dergelijks.

    Palmer doet dat werk voor de internationale stream, maar hij doet niet eens een poging om een eerlijk oordeel te vellen. Dat zie je niet alleen aan de tegenstrijdigheden, maar ook doordat hij extreem selectief een incident behandelt.
    Dat is gewoon een schaamteloze propaganda campagne van Palmer. Het is eigenlijk schandalig dat hij nog een baan heeft. By Sky Sports hadden ze Palmer al lang ontslagen voor dergelijke partijdigheid. Voor minder mochten bijvoorbeeld Hill en Herbert ook vertrekken by Sky.

    • + 5
    • 10 sep 2025 - 12:38
    • snailer

      Posts: 29.598

      Dat Palmer het niet noemt is bij mij helemaal niet opmerkelijk.

      Bekijk oostenrijk, was toch Oostenrijk?, vorig jaar. De agressor was alle keren Norris met 3 oncontroleerbare dive bombs. 1 ging recht op de zijkant van Verstappen af die al ingestuurd was. Door een mega reactie wist daar Verstappen nog een crash te voorkomen.
      Commentaar Norris. That is racing!
      Vervolgens het fatale contact. Verstappen verdedigt de binnenkant om zo'n belachelijk bom te voorkomen. Vervolgens verplaatst Verstappen terug naar de race lijn, wat gewoon in de regels staat dat dit mag. Zolang er maar een wagen wijdte wordt vrijgehouden voor de auto er naast. Ik merk op dat Norris er niet eens naast zat. Hij was allleen onderweg naar ernaast. De ruimte was er, maar omdat hij een oncontroleerbare bom maakte, zijn derde die race, tikte Norris net met zijn voorwiel Verstappen aan. Ze crashten niet eens. Vaak gebeurt er dergelijk contact zonder gevolg, maar Verstappen en Norris vielen ver terug.
      Nu het commentaar van Palmer: THIS is a disgrace!
      Verstappen werd door hem helemaal over de hekel gehaald. Verstappen moest een race ban krijgen.
      Vervolgens nog voor de race er op:
      Ik had best 20 cm naar links kunnen sturen. race incident.
      EN Palmer? Die is nog regelmatig teruggekomen op dat incident. Dat het schandalig was van Verstappen. Deed hij nog tijdens Brazilie 2024 toen Verstappen een uiterst sterke race reed. Dat inciden was absoluut niet relevant die race. Maar hij vertelde nog wel even dat Verstappen een schandalige racer is.

      Dus nee. Ik ben niet verbaasd.

      Vraag me af wat die vindt van Spanje bij die start. Daar werd Verstappen gewoon wel het gras op gedrukt. met 300 per uur. Met een pitstraat er naast en met grandstands er naast. Heel veld er achter.
      O wacht. Ik weet wat hij er toen van vond:
      Well done Norris! This is racing.

      Volgens mij gaat Palmer met de moeder van Norris naar bed.... Wat ik overigens niet goed begrijp.

      • + 3
      • 10 sep 2025 - 13:11
  • van lotje,g

    Posts: 1.081

    Nog 11dagen.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 12:39
  • schwantz34

    Posts: 40.820

    Buiten dat Lando zo dom was om te gaan grasmaaien had hij het puur en alleen aan Max te danken dat die uitweek in de chicane om een crash te voorkomen, anders waren zijn titelkansen helemaal in het putje verdwenen.

    • + 4
    • 10 sep 2025 - 12:39
    • hupholland

      Posts: 9.208

      ja, paar bochten verderop hetzelfde voor Piastri met Leclerc. Kijk de analyse van Palmer maar eens. Mooi dat ze risico's nemen, Norris moet ook wel, Piastri kan ook nog lang niet op zn lauweren rusten. Goede actie van Norris, eindelijk eens (een goede start).

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 12:44
  • Sauber

    Posts: 416

    Met de winterstop een verschil van 88 punten.?

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 12:43
    • NicoS

      Posts: 19.346

      Het was vat ergens wel winter….;)

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:59
    • StevenQ

      Posts: 9.708

      Piastri komt uit Australië, daar is het winter toch?

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 13:28

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

