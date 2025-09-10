'Wanhopige' Norris maakt domme fout: "Hij reed gewoon de baan af"

Lando Norris was niet blij na een incident met Verstappen tijdens de start van de Italiaanse GP. De twee waren met elkaar in gevecht, waarna Norris op het gras belandde. De McLaren-coureur vond het niet acceptabel en noemde Verstappen een idioot. F1-analist Peter Windsor is het allesbehalve eens met de Britse McLaren-coureur.

Lando Norris kreeg de positie terug van Verstappen, maar eindigde uiteindelijk alsnog achter de Nederlander. Na twee rondjes haalde Verstappen hem weer in. Windsor laat weten dat Norris niet zo had moeten reageren.

Domme opmerking van Norris

"Allereerst was het volkomen onterecht dat Lando Max een idioot noemde. Dat is Max namelijk niet. Het was een domme opmerking en niet wat je van Lando Norris verwacht. Ten tweede vraag ik me af wat hij nou eigenlijk op het gras deed. Iedereen weet dat de baan krapper wordt richting de remzone van bocht 1. En als hij dat niet weet, moet hij maar meer track walks doen", zo vertelde de analist bij het YouTube-kanaal: Cameron Cc.

"Als je naast een andere auto rijdt, zelfs wanneer er een beetje ruimte is, kan je gewoon niet vol gas over het gras rijden en hopen dat dat goed gaat. Dat is echter precies wat hij deed", zo vertelt Windsor over de actie van Norris.

'Dit had niets met Verstappen te maken'

"Wat deed hij op het gras? Hij reed gewoon van de baan af", zo vervolgt de analist zijn verhaal. "Dit had niks met Max te maken, er was gewoon ruimte. Hij had makkelijk achterlangs kunnen kruisen. Hij was wanhopig om er via de binnenkant voorbij te gaan, vermoed ik. En die wanhoop zorgde voor een onjuiste beslissing."

Lando Norris eindigde de race met negentien seconden achter de Nederlander. De twee verschillen momenteel 63 punten van elkaar in het wereldkampioenschap. In de winterstop was dit 88 punten.