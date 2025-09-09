user icon
Pijnlijk: McLaren verbrak F1-record vlak voor kapitale blunder

Pijnlijk: McLaren verbrak F1-record vlak voor kapitale blunder
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 14:47
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor controverse in Monza. Een mislukte pitstop van Lando Norris zorgde ervoor dat zijn teamgenoot Oscar Piastri zijn positie moest opgeven. Voor Piastri was dit een bittere pil om te slikken, ook omdat de pitcrew van McLaren een record brak bij zijn pitstop.

Het team van McLaren hoopte met een tactische zet een gooi te kunnen doen naar de zege in Monza. De voorsprong van Max Verstappen was groot, en Norris was de snelste McLaren. Hij kreeg het tactische voordeel, en in de slotfase werd Piastri als eerste naar binnen geroepen. Eén rondje later volgde Norris, alleen zijn pitstop mislukte. McLaren greep in, en besloot dat Piastri zijn positie moest teruggeven aan Norris.

Nieuw record

Na wat twijfel luisterde Piastri naar de teamorder, en dat leidde tot discussie. Voor Piastri was het pijnlijk, want zijn pitstop was wél goed verlopen. De pitcrew van McLaren verwisselde zijn banden in 1,91 seconden en dat was direct de snelste pitstop van het seizoen. In Monza waren ze nipt sneller dan de pitcrew van Ferrari, die Charles Leclerc in 2,12 seconden van verse banden voorzag.

Ook Red Bull snel

Ook het team van Racing Bulls was snel, want daar kreeg Isack Hadjar in 2,18 seconden nieuwe banden. Ferrari maakte daarna zelf de top vier vol door de banden van Lewis Hamilton in 2,18 seconden te verwisselen. Hiermee waren ze nipt sneller dan Red Bull, dat twee snelle pitstops verrichte. Yuki Tsunoda kreeg daar in 2,19 seconden nieuwe banden, terwijl racewinnaar Max Verstappen na 2,21 seconden weer op pad werd gestuurd.

Het team van Racing Bulls eindigde daarna met een pitstop van Liam Lawson voor de tweede keer in de top van dit klassement. De pitcrews van Alpine (met twee pitstops) en Mercedes maakten de top tien dit weekend compleet.

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Reacties (3)

  • NicoS

    Posts: 19.340

    Wanneer zal Toto gaan zeuren dat het allemaal te gevaarlijk wordt?….;)

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 15:15
  • snailer

    Posts: 29.588

    Kijk. Het worden nu al pijnlijke blunders. Ze gaan vooruit hier.

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 15:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 170

      Kapitale zelfs.

      Ze mogen van geluk spreken als ze hierdoor de constructeurstitel niet verliezen

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 15:45

