Tsunoda woest over Lawson-incident: "Deze grens mag je niet overschrijden"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 19:22
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Liam Lawson en Yuki Tsunoda beleefden een incident met elkaar. De twee coureurs zien het voorval allebei anders. Liam Lawson vindt het voorval weinig voorstellen, maar Tsunoda vindt het onnodig en frustrerend.

Beide coureurs hebben bij Red Bull Racing gereden dit jaar. Tsunoda verving Lawson, maar staat nu achter hem in het coureurskampioenschap. Waar Lawson dit seizoen twintig punten heeft behaald, heeft Tsunoda er nog maar twaalf. 

Perspectieven van de coureurs

Liam Lawson laat tegenover Motorsport zijn kant van het incident weten: "Het stelde eigenlijk weinig voor", zegt Lawson. "Hij haalde me in bocht 1 in. Ik probeerde hem in bocht 4 weer in te halen, maar had geen ruimte aan de rechterkant, dus was er contact toen we door de chicane reden. En toen gaf ik de positie terug"

Tsunoda zei: "Ik raakte afgeleid door Lawson, die me raakte - en dat was best een flinke klap", stelt de Red Bull-coureur. "Ik liep schade op en dat maakte me behoorlijk langzamer, dus het was erg frustrerend en totaal onnodig."

'Grens mag niet overschreden worden'

"Ik weet de details nog niet precies, maar het gaat hier niet om een paar punten - dit is echt, echt groot", vertelt Tsunoda over de schade in downforcepunten.  "Ik liep een seconde per ronde in, hij startte als laatste en reed niet eens voor punten. Ik snap het niet."

"Als je voor punten vecht, dan is er ruimte en dan begrijp ik het, zelfs bij een zusterteam... We zijn elkaars rivalen en zeker in de positie waarin ik me nu bevind, is het misschien wel de zwaarste competitie waarin ik ooit gezeten heb. Maar tegelijkertijd is er een grens die je niet mag overschrijden. En ik bedoel: wat is het punt? Ik streed om punten, hij niet. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen."

Reacties (4)

  • HermanInDeZon

    Posts: 164

    't Natuurlijk alweer een excuus, maar ergens heeft hij wel een punt - het aantal duels in zijn F1 carriere waar Lawson in betrokken was en er geen bodywork in het rond vloog kan je waarschijnlijk op één hand tellen

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 19:23
    • Quovadis

      Posts: 271

      inderdaad, maar aan de andere kant....beter zo dan rondrijden als een dood vogeltje - als de race 1 ronde langer had geduurd, dan was yuki op een ronde gezet.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 21:26
  • StevenQ

    Posts: 9.706

    In de beelden leek het toch echt of Tsunoda naar rechts kwam terwijl Lawson daar nog zat

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 21:29
    • MustFeed

      Posts: 10.183

      Ocon kreeg voor hetzelfde een straf toen hij te weinig ruimte liet op Stroll. Tsunoda liet misschien net iets meer ruimte, maar het was ook niet voldoende. Gewoon een race incident,maar als we moeten straffen is het eerder een fout van Tsunoda.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 22:04

