Norris en Piastri schrijven F1-geschiedenis in Monza

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij deelde het podium met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs wisselden van positie na een controversiële teamorder, maar ze schreven wel F1-geschiedenis.

Norris en Piastri kwamen er niet aan te pas in de strijd met Verstappen. Norris reed lange tijd op de tweede plaats, maar verloor zijn voorsprong op Piastri na een rampzalige pitstop. Piastri was een rondje eerder gestopt, en bij McLaren gingen ze snel met elkaar in conclaaf. Piastri kreeg te horen dat hij Norris erlangs moest laten, en dat ze elkaar daarna weer mochten aanvallen.

Senna en Prost

Het was een opmerkelijk moment, en Piastri vroeg zich eerst af waarom hij dit moest doen. Na afloop van de Grand Prix ging het alleen maar over de teamorder, en sneeuwde een andere topprestatie onder. Piastri en Norris scoorden namelijk weer een dubbel podium, en daarmee reden ze de legendes Alain Prost en Ayrton Senna uit de geschiedenisboekjes.

Historische prestatie

Prost en Senna reden in 1988 25 podiumplaatsen bij elkaar. Het was een historische prestatie, en het was lange tijd het beste seizoen uit de geschiedenis van McLaren. Norris en Piastri hebben nu het record van de meeste podiumplekken namens McLaren in één seizoen op hun naam staan. Met nog acht raceweekenden te gaan, kunnen Norris en Piastri hun record gaan uitbreiden én gaan jaren op het F1-record.

Verliezen Rosberg en Hamilton hun record?

Piastri en Norris hebben nu 27 podiumplaatsen voor McLaren bij elkaar gereden. Slechts acht keer scoorde een team meer podiumplaatsen in één seizoen. Het record staat op naam van Mercedes, dat in 2016 met Nico Rosberg en Lewis Hamilton 33 podiumplekken bij elkaar reed. Dat betekent dat Norris en Piastri in de komende races dit record kunnen gaan evenaren en mogelijk zelfs uit de boeken kunnen rijden.