Piastri is het eens met teamorders: "Anders was het niet eerlijk"

Piastri is het eens met teamorders: "Anders was het niet eerlijk"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 19:01
  • comments 12
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri eindigde de Grand Prix van Italië als derde, maar dat had zomaar anders kunnen zijn. De Australiër moest namens teamorders zijn teamgenoot Lando Norris voor laten gaan. Piastri legt uit waarom hij het eens is met die teamorders. 

De coureur liet Lando Norris voorbijgaan en wist hem uiteindelijk niet meer in te kunnen halen. Toch is Piastri het eens met zijn team. Hij laat in een interview met Viaplay weten waarom. 

Gevoel over rijderswissel

"Ik bedoel, weet je, ik denk dat het eerlijk gezegd een heel terecht verzoek was. Weet je, Lando had de hele race voor me gereden, of zelfs voor me gereden. Dus ik denk dat het terugwisselen voor mij niet echt een probleem was. Weet je, als ik veel dichterbij was geweest of als het een ander scenario was geweest, dan was het net iets anders geweest. Maar ja, er valt nog wel het een en ander over te zeggen. Maar ik denk dat het voor mij prima was."

Oscar Piastri snapt dat het er voor de buitenwereld nogal vreemd uitziet: "Ja, ik bedoel, ik denk dat we uiteindelijk zoveel mogelijk zaken in de handen van de coureur willen houden. En weet je, er is natuurlijk ook een klein onderdeel van de pitstop dat afhangt van de coureur."

Erg productief

Piastri complimenteert zijn team wel: "Maar weet je, veel hangt af van het team. Dus ik denk dat alle discussies over de vraag of je een voordeel hebt behaald of verloren zonder dat je er zelf schuld aan hebt, erg productief zijn geweest en dat is hoe we de dingen als team aanpakken."

Na de vraag hoe de race van Piastri ging, zei hij: "Meh, ik bedoel, het was niet geweldig, het was niet verschrikkelijk. Ik denk dat we in de race op bepaalde punten sterk waren. Ik denk dat ik me halverwege de race en aan het einde van de medium stint heel goed voelde. De 30 ronden daarvoor voelde ik me niet zo goed. Dus ja, daar valt zeker wat van te leren. Maar ja, het was gewoon niet ons sterkste weekend als team."

Joseph1000

Posts: 194

Beter sportief winnen toch

  • 3
  • 7 sep 2025 - 19:37
Reacties (12)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.268

    "Oscar Piastri snapt dat het er voor de buitenwereld nogal vreemd uitziet".

    Nee hoor, dat is iets wat normaal is.






































    Of alleen bij de Papaya's?

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 19:22
    • Skoda F1

      Posts: 306

      Oscar is een kiwi toch?

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 19:25
    • Brandon

      Posts: 560

      @Skoda F1, Lawson is een Kiwi. Piastri is een Aussie

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 19:33
  • Taures

    Posts: 1.497

    Weet je wat erg is als hij straks 3 punten te kort komt voor de wdc.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 19:32
    • Joseph1000

      Posts: 194

      Beter sportief winnen toch

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 19:37
    • nr 76

      Posts: 6.813

      Of 5.
      Deze wissel kost hem 2 maal 3 punten omdat hij er zelf 3 verliest, en Norris er 3 wint.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 20:11
    • red slow

      Posts: 3.203

      Je bedoeld de 6 punten die vandaag weg heeft gegeven.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 21:00
  • Joseph1000

    Posts: 194

    Norris had een betere kwalificatie dus terecht.
    Piastri staat nog ruim voor hoeft niet te stressen.
    Leclerc trouwens blafte een beetje maar beet niet en droop uiteindelijk af.
    Verstappen is de enige die een beetje meekan maar de achterstand is te groot voor m.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 19:36
  • schwantz34

    Posts: 40.812

    Racen is ook niet altijd eerlijk, dus als je (zoals vandaag) een cadeautje krijgt mot je die gewoon simply lovely met 2 handen aannemen.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 19:37
  • Snork

    Posts: 21.748

    Al die coureurs beginnen hun reactie met “I mean…”, waarmee ze feitelijk zeggen “ik denk, ik ben van mening”.
    Maar hier wordt dat standaard vertaald met “ik bedoel…”.
    Bij herhaling. Aaah.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 19:50
    • Smock

      Posts: 225

      Weet je...!

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:19
  • Wingleader

    Posts: 3.327

    NO

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 20:40

