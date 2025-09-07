Piastri is het eens met teamorders: "Anders was het niet eerlijk"

Oscar Piastri eindigde de Grand Prix van Italië als derde, maar dat had zomaar anders kunnen zijn. De Australiër moest namens teamorders zijn teamgenoot Lando Norris voor laten gaan. Piastri legt uit waarom hij het eens is met die teamorders.

De coureur liet Lando Norris voorbijgaan en wist hem uiteindelijk niet meer in te kunnen halen. Toch is Piastri het eens met zijn team. Hij laat in een interview met Viaplay weten waarom.

Gevoel over rijderswissel

"Ik bedoel, weet je, ik denk dat het eerlijk gezegd een heel terecht verzoek was. Weet je, Lando had de hele race voor me gereden, of zelfs voor me gereden. Dus ik denk dat het terugwisselen voor mij niet echt een probleem was. Weet je, als ik veel dichterbij was geweest of als het een ander scenario was geweest, dan was het net iets anders geweest. Maar ja, er valt nog wel het een en ander over te zeggen. Maar ik denk dat het voor mij prima was."

Oscar Piastri snapt dat het er voor de buitenwereld nogal vreemd uitziet: "Ja, ik bedoel, ik denk dat we uiteindelijk zoveel mogelijk zaken in de handen van de coureur willen houden. En weet je, er is natuurlijk ook een klein onderdeel van de pitstop dat afhangt van de coureur."

Erg productief

Piastri complimenteert zijn team wel: "Maar weet je, veel hangt af van het team. Dus ik denk dat alle discussies over de vraag of je een voordeel hebt behaald of verloren zonder dat je er zelf schuld aan hebt, erg productief zijn geweest en dat is hoe we de dingen als team aanpakken."

Na de vraag hoe de race van Piastri ging, zei hij: "Meh, ik bedoel, het was niet geweldig, het was niet verschrikkelijk. Ik denk dat we in de race op bepaalde punten sterk waren. Ik denk dat ik me halverwege de race en aan het einde van de medium stint heel goed voelde. De 30 ronden daarvoor voelde ik me niet zo goed. Dus ja, daar valt zeker wat van te leren. Maar ja, het was gewoon niet ons sterkste weekend als team."