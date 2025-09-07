user icon
Hamilton onder de indruk van eigen fans: "Het is absoluut fenomenaal"

Hamilton onder de indruk van eigen fans: "Het is absoluut fenomenaal"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 21:02
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton startte vanaf de tiende positie na een gridpenalty. De coureur zegt blij te zijn met zijn race. Sinds de Grand Prix van Hongarije dit jaar is Lewis Hamilton extreem kritisch op zichzelf. 

De zevenvoudig wereldkampioen is als zesde over de streep gekomen. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde, maar werd uiteindelijk vijf plekken naar achteren geplaatst. Dit komt door een incident dat tijdens de vorige Grand Prix gebeurde. 

Geen perfect weekend

Lewis Hamilton is positiever dan de vorige twee Grand Prix-weekenden: "Ik denk dat het een goede dag was, een solide, solide race, een solide weekend. Niet waar ik wil zijn, natuurlijk, maar qua tempo waren we misschien maar vijfde of vierde, maar als ik naast George zou starten, of nee, ik bedoel naast Charles. Ik denk dat we waarschijnlijk de hele race alleen maar aan het vechten waren geweest. Maar goed, verder ben ik over het algemeen tevreden met het resultaat."

Hoewel Lewis Hamilton alweer negen maanden voor Ferrari rijdt, is de zevenvoudig wereldkampioen nog niet gewend aan zijn teamgenoot. Hij noemde per ongeluk de naam van zijn oud-teamgenoot George Russell

Speciaal weekend voor Hamilton

Lewis Hamilton beleefde zijn allereerste thuisrace op Monza. De coureur droomde ervan om deze race voor Ferrari te rijden: "Het was een geweldig weekend. Ik denk dat je de Tifosi gewoon kunt zien. Ik bedoel, ze vullen nu het hele rechte stuk, en dat is een lange rechte lijn. Maar toen ik dat meemaakte, was dat absoluut fenomenaal en iets wat ik nooit zal vergeten."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 117 punten. Na een droogte van twee races behaalde de coureur acht punten met zijn zesde plek. De Brit kijkt tegen een achterstand aan van 46 punten ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap.

hupholland

Posts: 9.201

dat had eigenlijk andersom moeten zijn.

  • 1
  • 7 sep 2025 - 21:27
  • van lotje,g

    Posts: 1.074

    Best fans ever.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 21:09
  • hupholland

    Posts: 9.201

    dat had eigenlijk andersom moeten zijn.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 21:27
    • da_bartman

      Posts: 6.077

      Je bent me voor: De eigen fans zullen niet zo onder de indruk zijn van Hamilton.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 22:12
  • F1jos

    Posts: 4.644

    Hamilton onder de indruk van eigen fans: "Het is absoluut fenomenaal", Tu tu tu du, Max Verstappen",

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 22:20
    • F1jos

      Posts: 4.644

      De Italiaanse fans sloten Verstappen dus duidelijk in het hart, dat terwijl Charles Leclerc en Lewis Hamilton niet konden schitteren. Zij kwamen als vierde en zesde over de streep.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 22:21
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.320

    Hun loyaliteit is inderdaad fenomenaal én ongezien. Verpest het nu niet.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 23:26

