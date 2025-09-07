Hamilton onder de indruk van eigen fans: "Het is absoluut fenomenaal"

Lewis Hamilton startte vanaf de tiende positie na een gridpenalty. De coureur zegt blij te zijn met zijn race. Sinds de Grand Prix van Hongarije dit jaar is Lewis Hamilton extreem kritisch op zichzelf.

De zevenvoudig wereldkampioen is als zesde over de streep gekomen. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde, maar werd uiteindelijk vijf plekken naar achteren geplaatst. Dit komt door een incident dat tijdens de vorige Grand Prix gebeurde.

Geen perfect weekend

Lewis Hamilton is positiever dan de vorige twee Grand Prix-weekenden: "Ik denk dat het een goede dag was, een solide, solide race, een solide weekend. Niet waar ik wil zijn, natuurlijk, maar qua tempo waren we misschien maar vijfde of vierde, maar als ik naast George zou starten, of nee, ik bedoel naast Charles. Ik denk dat we waarschijnlijk de hele race alleen maar aan het vechten waren geweest. Maar goed, verder ben ik over het algemeen tevreden met het resultaat."

Hoewel Lewis Hamilton alweer negen maanden voor Ferrari rijdt, is de zevenvoudig wereldkampioen nog niet gewend aan zijn teamgenoot. Hij noemde per ongeluk de naam van zijn oud-teamgenoot George Russell.

Speciaal weekend voor Hamilton

Lewis Hamilton beleefde zijn allereerste thuisrace op Monza. De coureur droomde ervan om deze race voor Ferrari te rijden: "Het was een geweldig weekend. Ik denk dat je de Tifosi gewoon kunt zien. Ik bedoel, ze vullen nu het hele rechte stuk, en dat is een lange rechte lijn. Maar toen ik dat meemaakte, was dat absoluut fenomenaal en iets wat ik nooit zal vergeten."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 117 punten. Na een droogte van twee races behaalde de coureur acht punten met zijn zesde plek. De Brit kijkt tegen een achterstand aan van 46 punten ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap.