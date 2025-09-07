user icon
Marko komt superlatieven te kort voor 'ongelooflijke' Verstappen

Marko komt superlatieven te kort voor 'ongelooflijke' Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 18:07
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op zijn naam geschreven. Hij gaf een ouderwetse masterclass, en zorgde voor enorme vreugde bij het team van Red Bull. Helmut Marko was enorm trots op de prestatie van zijn oogappel.

Verstappen begon de Grand Prix op de pole position na een geweldige kwalificatie op zaterdag. Bij de start had hij het even aan de stok met Lando Norris, en moest hij zelfs zijn positie teruggeven nadat hij de eerste bocht had afgesneden. Verstappen pakte de leiding snel terug, en kwam uiteindelijk met een voorsprong van bijna twintig seconden op de McLarens als winnaar over de streep.

Extreme dominantie

Bij het team van Red Bull reageerde men opgelucht. Na maanden vol met problemen konden ze eindelijk weer juichen, en dat deed teamadviseur Helmut Marko ook bij Viaplay: "Het is ongelooflijk. Ik bedoel, twintig seconden voorsprong op de McLarens, hij domineert de race, hij rijdt de snelste ronde..."

Marko werd onderbroken en ontving de felicitaties van McLaren-teambaas Andrea Stella. Marko was heel erg blij met dit gebaar: "Dat is heel eerlijk, we zijn gewoon tegenstanders. Dit is de juiste omgang, zijn we heel erg blij mee."

Sportieve wraak

Dat Verstappen nu zó sterk voor de dag kwam, is een kleine verrassing. Voor de zomerstop stelde hij immers dat hij dit seizoen geen race meer zou winnen. Marko lacht: "Twee races geleden, in Hongarije, zagen we er heel erg slecht uit. En nu zijn we zó dominant. Ook nadat we hier vorig jaar een heel erg slechte race hadden."

Marko verwijst hiermee naar de race die ervoor zorgde dat er in de nazomer van 2024 werd getwijfeld aan de titel van Verstappen. Dat kwam vorig jaar goed, maar dit jaar lijkt Verstappen kansloos te zijn voor de wereldtitel. Zijn achterstand op de McLarens is te groot.

schwantz34

Posts: 40.807

Met een low downforce afstelling gaat de auto vaak als de Brandweer zoals we in de sprintrace op Spa en dit weekend hebben gezien. Ben heel benieuwd of ze ook iets hebben gevonden voor de langzame en middelsnelle bochten, want op Baku heb je er daar een flink aantal van, en verwacht ik dat je daa... [Lees verder]

  • 2
  • 7 sep 2025 - 18:39
Reacties (1)

  • schwantz34

    Posts: 40.807

    Met een low downforce afstelling gaat de auto vaak als de Brandweer zoals we in de sprintrace op Spa en dit weekend hebben gezien. Ben heel benieuwd of ze ook iets hebben gevonden voor de langzame en middelsnelle bochten, want op Baku heb je er daar een flink aantal van, en verwacht ik dat je daar ondanks het gigantisch lange rechte stuk met een low downforce afstelling te veel van de banden vraagt.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 18:39

