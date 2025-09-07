user icon
Sarcastische Piastri verwacht 'makkelijke' strijd in bocht 1

Sarcastische Piastri verwacht 'makkelijke' strijd in bocht 1
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 14:42
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri start de Grand Prix van Italië vanaf de derde plek. Teamgenoot Lando Norris en concurrent Max Verstappen staan boven de Australiër. Tijdens de Driver Parade werd Piastri bevraagd over zijn Grand Prix-start. 

De Grand Prix start vanmiddag om 15.00 uur. De Australiër werd bevraagd wat hij verwacht van de start. De Australiër gaf een bijzonder antwoord op de vraag. Hij staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap. 

Makkelijke start voor Piastri?

Op de vraag wat Piastri van de start verwachtte, omdat hij achter Max Verstappen en Lando Norris startte, zei hij: "Uhm, een leuke en makkelijke eerste bocht." De coureur zei het met enig sarcasme in zijn stem. Piastri was minder dan twee tienden langzamer dan Max Verstappen. F1 had het filmpje ook op social media gedeeld. Zij hadden erbij gezet: "Ik ruik hier wat Australisch sarcasme."

Oscar Piastri staat momenteel eerste en geniet van een ruime voorsprong. De Australiër had geluk met het olielek van teamgenoot Lando Norris in Zandvoort. Daardoor liep Piastri maar liefst 25 punten uit op zijn teamgenoot en tevens titelrivaal. Momenteel staat hij 34 punten voor op Lando Norris. Toch is er geen zekerheid dat de coureur ook deze race boven Norris eindigt. Hij start namelijk een plaatsje achter hem. 

Prestaties van de kampioenschapsleider

Piastri rijdt nog maar drie seizoenen in de Formule 1, maar staat al wel bovenaan in het wereldkampioenschap. Veel prijzen hem om zijn snelle groei. Een jaar geleden stond Piastri nog 44 punten achter teamgenoot Lando Norris. Met zeven overwinningen dit seizoen heeft Oscar Piastri zich bewezen. Hij staat boven teamgenoot Lando Norris. 

Oscar Piastri heeft in zijn gehele Formule 1-carrière al negen overwinningen behaald. Dit seizoen heeft hij al zeven van de negen overwinningen behaald. Piastri groeit dus echt enorm hard. Qua kwalificatiegemiddelden en qua race-eindklasseringen scoort Oscar Piastri beter dan teamgenoot Lando Norris.

 

jd2000

Posts: 7.284

Blijft een doodsaaie kerel met de uitstraling van een volle asbak.

  • 1
  • 7 sep 2025 - 15:38
Reacties (1)

  • jd2000

    Posts: 7.284

    Blijft een doodsaaie kerel met de uitstraling van een volle asbak.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 15:38

