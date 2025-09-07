Nieuw gerucht: Verstappen gaat MotoGP-team kopen

Max Verstappen wordt volop gelinkt aan het kopen van een MotoGP-team. De viervoudig wereldkampioen wordt in Italië gelinkt aan een team in de MotoGP. Max Verstappen is al sinds jongs af aan fan van de MotoGP.

Verstappen zou via via contact moeten hebben gehad met een team uit de MotoGP, melden Italiaanse media. Het zou gaan om connecties met Honda en Aprilia. De bedrijven hebben teams in de MotoGP rijden.

Nog niet ver

Max Verstappen is nog niet heel ver met de koop: "Max is zeer begaan met de auto- en motorsport en zet zich zoals bekend met Verstappen.com Racing ook enorm in voor de GT3-wereld", vertelt Verstappens manager Raymond Vermeulen tegenover De Telegraaf. "Het is geen geheim dat hij interesse heeft in de MotoGP, maar het overnemen van een team is op dit moment niet realistisch. Dan moet echt alles kloppen. De kans dat het snel gebeurt is minimaal."

De MotoGP heeft dezelfde eigenaar als de Formule 1. Liberty Media is eigenaar van beide bedrijven. De klassen lijken aardig goed op elkaar, doordat het dezelfde eigenaar heeft. Verstappen zou niet de eerste persoon uit de Formule 1 zijn die een MotoGP-team zou kopen. Guenther Steiner heeft dit ook al gedaan. De Italiaan is momenteel eigenaar van Tech3.

Mogelijke teams

Mogelijke teams die Verstappen zou kunnen overnemen zijn Aprilia Racing, Honda HRC Castrol of LCR Honda. Dit zijn namelijk de teams waar de bedrijven Aprilia en Honda invloeden hebben. Over welk team het precies gaat, is nog niet bekend.

