Hamilton gaf teamgenoot geen boost: "Het is niet afgesproken"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 13:46
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton had Charles Leclerc geen slipstream gegeven tijdens de kwalificatie van Monza. De Monegask kwam een paar tienden te kort en start als vierde op het thuiscircuit van de Scuderia. De reden dat Hamilton dat niet heeft gedaan is zijn gridstraf. 

De zevenvoudig wereldkampioen start de Grand Prix van Italië als tiende, maar was als vijfde gekwalificeerd. Hij kreeg deze gridstraf door een incident op Zandvoort. Omdat Hamilton zijn straf niet kon inlossen kreeg hij een gridstraf. 

Goede kwalificatie 

Na afloop van de kwalificatie van Italië zei Leclerc tegenover internationale media: "Ik ben blij in de zin dat we vandaag het maximale uit het pakket hebben gehaald en ik een zeer goede eerste ronde in Q3 heb gereden. Ik had vrijwel niemand voor me rijden, alleen Yuki, en dat maakt hier een groot verschil. Dus er was niet veel meer wat ik had kunnen doen."

Na een vraag over een mogelijke slipstream van Hamilton zei Leclerc: "Dat was in elk geval niet zo afgesproken. Het is iets waar we binnen het team nog over zullen spreken. Maar het is altijd lastig om dat perfect voor elkaar te krijgen, en Lewis probeerde zelf natuurlijk ook zo ver mogelijk naar voren te starten. We zullen het er nog wel over hebben, alleen is dat volgens mij niet het belangrijkste van vandaag."

Niet vanzelfsprekend

Het is volgens Hamilton niet vanzelfsprekend dat coureurs hun teamgenoot een tow geven: "Het is niet iets wat we ooit bij mijn vorige teams hebben gedaan. Dan offer je eigenlijk een van je coureurs op", legde hij uit. De reden van Hamilton was dan ook logisch: "Door die vijf plaatsen penalty moest ik zelf zo hoog mogelijk zien te eindigen, met het oog op de punten die zondag te verdienen zijn."

"We zijn altijd vrij snel in deze race, dus het zou een spannende wedstrijd moeten worden", keek Leclerc vooruit. "Ik denk dat we op pure pace helaas geen kans maken. De long runs van McLaren en Max zagen er veel te sterk uit. Maar misschien kan ik bij de start iets doen dankzij onze topsnelheid. Daar hoop ik op, al wordt het lastig."

  • Skoda F1

    Posts: 303

    Hmmm!.. Zegt Bottas je wat in baku?

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 13:58
    • Skoda F1

      Posts: 303

      Lewis never got a tow by his former teams! ff Wikipedia gevraagd Lewis kreeg een tow van Bottas in Silverstone, Bottas in Azerbeidzjan, Bottas in Mexico, Bottas in Baku zelfs van Russel al wist George van niks

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 14:43
    • Skoda F1

      Posts: 303

      Baku 2× omdat ik me die kon herinneren

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 14:51
  • Kubica

    Posts: 5.590

    Echte teamplayer

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 14:42

