user icon
icon

Gasly trots op contractverlenging bij Alpine: "De toekomst ziet er rooskleurig uit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gasly trots op contractverlenging bij Alpine: "De toekomst ziet er rooskleurig uit"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 14:17
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Pierre Gasly heeft zijn contract bij Alpine F1 verlengd tot en met 2028. De Fransman zal na dit seizoen dus nog minstens drie jaar actief blijven voor het Franse Formule 1-team. Gasly reageerde zelf vol trots op zijn socialemediakanalen.

Gasly kent tot nu toe een sterk seizoen in 2025. De 29-jarige wist, ondanks de lastig te besturen Alpine, al twintig punten te verzamelen. Waar Alpine als team onderaan bungelt in het constructeurskampioenschap – doordat Jack Doohan en Franco Colapinto nog altijd puntloos zijn – staat Gasly individueel op de veertiende plaats bij de coureurs.

Meer over Alpine Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

3 sep
 Nederlandse Alpine-coureur krijgt raceverbod in Zandvoort

Nederlandse Alpine-coureur krijgt raceverbod in Zandvoort

29 aug

Alpine beloont Gasly met nieuw contract

De sterke vorm van Gasly is ook binnen Alpine niet onopgemerkt gebleven. Het Franse merk beloonde de coureur uit Rouen met een nieuw contract dat hem tot en met 2028 aan het team bindt. Flavio Briatore, adviseur van Alpine, legde daarbij meteen wat druk op de schouders van Gasly door hem uit te roepen tot eerste rijder van het team.

“Ik ben blij om aan te kondigen dat ik mijn contract bij het team heb verlengd”, schreef Gasly op X. “De toekomst ziet er veel rooskleuriger uit. Er ligt nog veel werk voor ons, maar ik heb er alle vertrouwen in dat mijn team de stap zal zetten die we nodig hebben om vooraan mee te strijden. Ik wil winnen met Alpine, en daar gaan we voor.”

2026 biedt kansen aan Gasly en Alpine

Vanaf volgend seizoen gaat het volledige Formule 1-reglement op de schop. Motor, chassis en aerodynamica worden ingrijpend aangepast, waardoor het huidige krachtenveld flink door elkaar geschud kan worden. Alpine maakte vorig jaar al bekend dat het in 2026 overstapt van Renault- naar Mercedes-motoren. Voor Gasly en Alpine biedt dat de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij de top van de Formule 1. Dat is immers al even geleden: de laatste zege van het Franse team dateert uit 2021, toen Esteban Ocon verrassend de Grand Prix van Hongarije wist te winnen.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Pierre Gasly Alpine GP Italië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 453
  • Podiums 5
  • Grand Prix 169
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×