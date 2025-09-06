Gasly trots op contractverlenging bij Alpine: "De toekomst ziet er rooskleurig uit"

Pierre Gasly heeft zijn contract bij Alpine F1 verlengd tot en met 2028. De Fransman zal na dit seizoen dus nog minstens drie jaar actief blijven voor het Franse Formule 1-team. Gasly reageerde zelf vol trots op zijn socialemediakanalen.

Gasly kent tot nu toe een sterk seizoen in 2025. De 29-jarige wist, ondanks de lastig te besturen Alpine, al twintig punten te verzamelen. Waar Alpine als team onderaan bungelt in het constructeurskampioenschap – doordat Jack Doohan en Franco Colapinto nog altijd puntloos zijn – staat Gasly individueel op de veertiende plaats bij de coureurs.

Alpine beloont Gasly met nieuw contract

De sterke vorm van Gasly is ook binnen Alpine niet onopgemerkt gebleven. Het Franse merk beloonde de coureur uit Rouen met een nieuw contract dat hem tot en met 2028 aan het team bindt. Flavio Briatore, adviseur van Alpine, legde daarbij meteen wat druk op de schouders van Gasly door hem uit te roepen tot eerste rijder van het team.

“Ik ben blij om aan te kondigen dat ik mijn contract bij het team heb verlengd”, schreef Gasly op X. “De toekomst ziet er veel rooskleuriger uit. Er ligt nog veel werk voor ons, maar ik heb er alle vertrouwen in dat mijn team de stap zal zetten die we nodig hebben om vooraan mee te strijden. Ik wil winnen met Alpine, en daar gaan we voor.”

2026 biedt kansen aan Gasly en Alpine

Vanaf volgend seizoen gaat het volledige Formule 1-reglement op de schop. Motor, chassis en aerodynamica worden ingrijpend aangepast, waardoor het huidige krachtenveld flink door elkaar geschud kan worden. Alpine maakte vorig jaar al bekend dat het in 2026 overstapt van Renault- naar Mercedes-motoren. Voor Gasly en Alpine biedt dat de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij de top van de Formule 1. Dat is immers al even geleden: de laatste zege van het Franse team dateert uit 2021, toen Esteban Ocon verrassend de Grand Prix van Hongarije wist te winnen.