Officieel: Alpine verlengt contract Gasly met meerdere seizoenen

Officieel: Alpine verlengt contract Gasly met meerdere seizoenen
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 09:47
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Pierre Gasly heeft zijn contract bij Alpine verlengd. De Fransman heeft zijn verbintenis bij het Formule 1-team tot maar liefst 2028 verlengd. Zowel Alpine, Gasly en Flavio Briatore hebben enthousiast gereageerd op de contractverlenging. 

Gasly kent dit seizoen een sterk jaar in de Formule 1. Waar Alpine als team hopeloos onderaan bungelt in het constructeurskampioenschap, presteert de Fransman opvallend goed in vergelijking met zijn teamgenoten Jack Doohan en inmiddels ook Franco Colapinto. Momenteel staat Gasly veertiende in het coureursklassement met twintig punten. 

Alpine beloont Gasly met nieuw contract

In Monza, waar Gasly in 2020 zijn eerste F1-overwinning boekte, maakte Alpine het nieuws officieel bekend. “Vandaag, tijdens het weekend van de Grand Prix van Italië in Monza, kondigt het BWT Alpine Formula One Team met genoegen aan dat Pierre Gasly zijn langetermijncontract met het team heeft verlengd tot het einde van het FIA Formule 1-seizoen 2028”, zo luidde de verklaring op de officiële kanalen van het team.

Briatore bombardeert Gasly tot nummer 1-rijder

Ook Gasly zelf liet zich uit over zijn toekomst. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing reageerde ambitieus: “Ik ben erg blij dat ik mijn toekomst op lange termijn aan Alpine kan verbinden. Als Fransman, en zeker als coureur voor een Frans automerk, ben ik erg trots. Sinds mijn komst in 2023 heb ik altijd het gevoel gehad dat dit team de juiste plek is voor de toekomst. Flavio’s [Briatore] steun en vertrouwen in mij, François’ [Provost] toewijding aan het Formule 1-project en de mensen die we in Enstone hebben, maakten dit een logische beslissing. Ik wil hier de komende jaren blijven en ons gezamenlijke doel bereiken: races en wereldkampioenschappen winnen. We zitten hier allemaal samen in en ik kijk ernaar uit om dit bijzondere verhaal voort te zetten.”

Briatore, inmiddels adviseur bij Alpine, stak zijn lof niet onder stoelen of banken en bombardeerde Gasly meteen tot eerste coureur van het team. “Sinds mijn terugkeer bij Alpine heb ik steeds benadrukt hoe belangrijk het is om de competitiviteit van het BWT Alpine F1 Team op te bouwen en verder te ontwikkelen. We zijn goed voorbereid op het nieuwe tijdperk van de Formule 1 dat in 2026 begint, en nu hebben we onze leidende coureur bevestigd die ons ver de toekomst in zal leiden. Pierre is in deze uitdagende periode een enorme aanwinst gebleken. Ik ben zeer onder de indruk van zijn houding, toewijding en talent en we kijken ernaar uit dit project nog lang samen voort te zetten.”

Nino Farina

Posts: 2.578

Goede keuze. Presteert. Is ervaren. Past bij het team.

  • 1
  • 6 sep 2025 - 10:05
Reacties (3)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.153

    Maar Liefst tot 2028, dat zijn liefst 2 seizoenen. Lieve genade zeg.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 09:55
  • Nino Farina

    Posts: 2.578

    Goede keuze. Presteert. Is ervaren. Past bij het team.

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 10:05
    • snailer

      Posts: 29.494

      Overpresteert zelfs de auto.

      Van wat ik heb gezien staat hij dit seizoen voor mij bovenin ergens.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 10:16

