Lando Norris sloot de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië af als de snelste man, maar de Brit wil daar nog geen conclusies aan verbinden. Op Monza blijkt het veld na twee oefensessies bijzonder dicht bij elkaar te zitten, waardoor de McLaren-coureur beseft dat er dit weekend nog flink werk aan de winkel is.

De vrijdag begon met een dominante Ferrari-show. Voor de uitzinnige tifosi klokten Lewis Hamilton en Charles Leclerc de snelste tijden in de eerste training, waarmee de Scuderia meteen de toon zette op de Temple of Speed. In de tweede sessie was het echter Norris die bovenaan eindigde. De Brit noteerde de snelste tijd, nipt voor Leclerc en Carlos Sainz. Max Verstappen sloot aan op P4, maar de verschillen waren minimaal: de volledige top-tien zat binnen vier tienden van een seconde.

Norris waarschuwt McLaren

Norris weet dan ook dat de strijd in Italië enorm spannend gaat worden. “Normaal gesproken hebben we op dit punt een voorsprong van bijna een seconde, maar nu is het naar mijn smaak net iets te krap,” vertelde hij bij Sky Sports. “Ik denk dat er nog wat kleine dingen verbeterd moeten worden. Natuurlijk ben ik blij dat we P1 zijn, maar het verschil was minimaal. We hebben van FP1 naar FP2 wel wat vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om echt comfortabel te zijn. Ik wil dat gat groter maken zodat we ons meer op ons gemak voelen.”

De Brit, die vorige week tijdens de Dutch GP nog uitviel met een olielek, benadrukt dat Zandvoort en Monza bijna niet met elkaar te vergelijken zijn. “Dit is precies het tegenovergestelde van Zandvoort. Daar reden we met veel downforce en waren we gewoon de snelste. Hier is het een low-downforce setup en dat ligt ons duidelijk minder goed. Het is geen verrassing, maar we presteren in deze omstandigheden simpelweg niet op hetzelfde niveau.”

Met de kwalificatie van zaterdag in aantocht weet Norris dat het verschil gemaakt moet worden in de details. “Iedereen zit zo dicht bij elkaar. Eén foutje kan zomaar tien plekken kosten,” sloot hij af.