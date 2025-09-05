Max Verstappen beschikt dit weekend over nieuwe updates aan zijn RB21, maar voorlopig lijkt de Nederlander daar nog geen optimaal voordeel uit te halen. Tijdens zowel de eerste als de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië op Monza had de viervoudig wereldkampioen zichtbaar moeite met de balans van zijn auto.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull Racing enkele aanpassingen heeft doorgevoerd aan de bolides van zowel Verstappen als Yuki Tsunoda. Het gaat onder meer om wijzigingen aan een onzichtbaar deel van de vloer, maar ook de uiteinden van de vloer en de schotten bij de sidepods zijn onder handen genomen. Daarmee moet de luchtstroom richting meerdere kanalen efficiënter worden geleid. Op Monza wordt bovendien gereden met een lage downforce-setup, om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op de lange rechte stukken van het iconische circuit.

Verstappen oogt ontevreden tijdens tweede training

Verstappen noteerde in de eerste vrije training de vierde tijd, maar zakte in de tweede sessie terug naar de zesde plek. Vooral in die tweede training liet hij via de boardradio duidelijk merken niet tevreden te zijn met de afstelling van zijn RB21. “Ik verloor de achterkant. De auto is enorm springerig en wordt steeds nerveuzer bij elke bult,” klaagde de Limburger hoorbaar gefrustreerd. Het is een geluid dat Red Bull zich op dit moment niet kan veroorloven, zeker nu Ferrari, McLaren en ook Williams op Monza sterk voor de dag komen.

Verschillen op Monza ontzettend klein

Toch waren de verschillen klein op vrijdag. In de eerste sessie waren Lewis Hamilton en Charles Leclerc nog overtuigend de snelste, maar later op de dag nam Lando Norris de leiding door de snelste tijd neer te zetten. Leclerc en Carlos Sainz volgden op korte afstand, terwijl Verstappen slechts een paar tienden tekortkwam. Opmerkelijk genoeg zaten de eerste tien coureurs binnen vier tienden van elkaar, wat duidt op een bijzonder spannend weekend.

De kwalificatie staat zaterdag om 16:00 uur op het programma. Dan zal duidelijk worden of Verstappen erin slaagt zijn balansproblemen op te lossen, of dat Ferrari en McLaren de toon blijven zetten op het circuit dat bekendstaat als de ‘Temple of Speed’.