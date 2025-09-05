user icon
icon

Verstappen weet nog geen raad met Red Bull-updates: "De auto is nerveus"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weet nog geen raad met Red Bull-updates: "De auto is nerveus"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 18:22
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen beschikt dit weekend over nieuwe updates aan zijn RB21, maar voorlopig lijkt de Nederlander daar nog geen optimaal voordeel uit te halen. Tijdens zowel de eerste als de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië op Monza had de viervoudig wereldkampioen zichtbaar moeite met de balans van zijn auto.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull Racing enkele aanpassingen heeft doorgevoerd aan de bolides van zowel Verstappen als Yuki Tsunoda. Het gaat onder meer om wijzigingen aan een onzichtbaar deel van de vloer, maar ook de uiteinden van de vloer en de schotten bij de sidepods zijn onder handen genomen. Daarmee moet de luchtstroom richting meerdere kanalen efficiënter worden geleid. Op Monza wordt bovendien gereden met een lage downforce-setup, om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op de lange rechte stukken van het iconische circuit.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Verstappen oogt ontevreden tijdens tweede training

Verstappen noteerde in de eerste vrije training de vierde tijd, maar zakte in de tweede sessie terug naar de zesde plek. Vooral in die tweede training liet hij via de boardradio duidelijk merken niet tevreden te zijn met de afstelling van zijn RB21. “Ik verloor de achterkant. De auto is enorm springerig en wordt steeds nerveuzer bij elke bult,” klaagde de Limburger hoorbaar gefrustreerd. Het is een geluid dat Red Bull zich op dit moment niet kan veroorloven, zeker nu FerrariMcLaren en ook Williams op Monza sterk voor de dag komen.

Verschillen op Monza ontzettend klein

Toch waren de verschillen klein op vrijdag. In de eerste sessie waren Lewis Hamilton en Charles Leclerc nog overtuigend de snelste, maar later op de dag nam Lando Norris de leiding door de snelste tijd neer te zetten. Leclerc en Carlos Sainz volgden op korte afstand, terwijl Verstappen slechts een paar tienden tekortkwam. Opmerkelijk genoeg zaten de eerste tien coureurs binnen vier tienden van elkaar, wat duidt op een bijzonder spannend weekend.

De kwalificatie staat zaterdag om 16:00 uur op het programma. Dan zal duidelijk worden of Verstappen erin slaagt zijn balansproblemen op te lossen, of dat Ferrari en McLaren de toon blijven zetten op het circuit dat bekendstaat als de ‘Temple of Speed’.

Skoda F1

Posts: 287

Nu eerst een Bavaria

  • 1
  • 5 sep 2025 - 18:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • f1 benelux

    Posts: 4.214

    "Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz volgden op korte afstand, ..."

    Echt jongens??






    Zo ..

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 18:24

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×