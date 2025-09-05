user icon
Steiner nieuwe eigenaar van raceteam

  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 14:51
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Guenther Steiner is terug in de racerij. Hij is alleen overgestapt van de koningsklasse in de autosport naar MotoGP. De Italiaan heeft een team overgenomen. Het gaat hier om Red Bull KTM Tech3 MotoGP. 

Het is een hele mond vol. Tech3 kent een nieuwe eigenaar in de vorm van Guenther Steiner. De Italiaan was de teambaas van Haas, maar werd daar eind seizoen 2023 ontslagen. De teambaas heeft nu zijn eigen team in de motorsport. 

Twee klassen

Het team rijdt in zowel de MotoGP als de Moto3. Steiner is eigenaar van het complete team en beheert dus allebei de takken van het team. De rijders van Tech3 zijn de geblesseerde Maverick Vinales, Enea Bastianini en Pol Espargaro. Het team staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. Met in totaal elf teams is het dus een middenmootteam. De teambaas is Hervé Poncharal.

"Dit is een fantastische kans. Tech3 is een geweldig team met een enorme hoeveelheid potentieel en een indrukwekkende geschiedenis", verklaart Steiner tegenover internationale media. "Hervé's impact op het team en MotoGP zelf kan niet overschat worden, en we voelen ons vereerd om over te nemen en voort te bouwen op die fundamenten."

De sport groeit

Volgens Steiner groeit de sport enorm: "We zijn opgewonden om deel uit te maken van de MotoGP-paddock en het potentieel van het team en de sport te maximaliseren terwijl het blijft groeien, en te helpen het naar nieuwe doelgroepen te brengen."

De huidige leider van de MotoGP is Marc Márquez. De Spanjaard heeft al zes kampioenschappen in de MotoGP. Met tot nu toe tien overwinningen in veertien races kan de Spanjaard zijn zevende wereldkampioenschap bemachtigen. Hij neemt het voornamelijk op tegen zijn eigen jongere broer Álex Márquez. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap. De twee broers zijn teamgenoten bij Ducati. De Marquez-broers domineren de sport dit seizoen.

Reacties (3)

  • Canson Po

    Posts: 2.673

    Team Fak sorry zwak van mij :p mis deze persoonlijkheid wel al doet zijn opvolger het beduidend beter?

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 15:33
  • BoerTeun

    Posts: 1.443

    Nu moet die teambaas na elke race Steiner gaan bellen.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:14
  • Pietje Bell

    Posts: 30.738

    Gefeliciteerd met je nieuwe team, Günther Steiner! 🥳
    De voormalig Formule 1-teambaas is mede-eigenaar geworden
    van het MotoGP-team Red Bull KTM Tech3 💼

    x.com/ZS_Racing/status/1963969115258818925

    Steiner aan het woord.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:23

