Stroll geeft duidelijkheid: Wilde hij stoppen met de Formule 1?

Aston Martin-coureur Lance Stroll kende een wisselend weekend in Zandvoort. Hij wist in de race punten te pakken, maar kende ook twee pijnlijke crashes. Tijdens het weekend werd er gesuggereerd dat Stroll in het verleden wilde stoppen met racen, maar volgens de Canadees is dat grote onzin.

Stroll heeft in de afgelopen jaren regelmatig felle kritiek ontvangen. Kenners zijn kritisch op zijn houding en zijn prestaties op de baan. Ook in Zandvoort werd Stroll op vrijdag en zaterdag overspoeld met kritiek nadat hij twee keer hard van de baan was geschoten.

Wilde Stroll stoppen?

Tijdens het raceweekend in Zandvoort deed een Braziliaanse verslaggever een opvallende uitspraak tijdens een live-uitzending. Er werd gesteld dat Stroll in de afgelopen jaren twee keer aan Aston Martin had gevraagd of hij mocht stoppen met de Formule 1. Zijn vader, en teameigenaar Lawrence Stroll, zou dit verzoek tot twee keer toe hebben afgewezen.

Wat klopt er van deze verhalen?

Het was een opmerkelijk verhaal, en Stroll werd er in de paddock in Monza mee geconfronteerd. Bij PlanetF1 reageerde de Canadese Aston Martin-coureur vol verbazing: "Ik had helemaal geen plannen om dat te doen. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Ik denk dat hij iets zocht om te zeggen! Ik heb daar geen plannen voor gehad."

Zin in Monza

Stroll wil vooral lekker gaan racen. De Canadees startte in 2017 op de eerste startrij in Monza en finishte er in 2020 op het podium. Voor hem is het dan ook een bijzondere plaats: "Ik heb goede herinneringen aan 2017 en 2020, zeker! Het is een baan waar ik altijd van kan genieten. Het circuit, de fans, de energie die hier het hele weekend hangt, het is heel speciaal. Het is heel uniek. De Italiaanse autosportfans zijn speciaal."

"Toen ik jong was en kartte, bracht ik veel tijd door in Italië. Het voelt een beetje alsof je teruggaat naar je roots als je gaat racen in Italië."