Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

Isack Hadjar stond afgelopen weekend in Zandvoort voor het eerst in zijn F1-loopbaan op het podium. Tijdens het vieren van zijn derde plaats brak zijn trofee echter in tweeën, en beloofde de organisatie een nieuw exemplaar op te sturen. Daar zit de Fransman echter niet op te wachten.

Hadjar kon zijn geluk niet op toen hij afgelopen weekend in Zandvoort als derde over de streep kwam. Op het podium vierde de jonge coureur een feestje met Oscar Piastri en Max Verstappen, waarna hij zich even later bij zijn team Racing Bulls meldde voor een feestje. Hier ging het echter mis, en brak zijn beker in twee grote stukken. Bij Royal Delft reageerden ze snel, en beloofden ze een nieuwe beker te gaan bouwen.

'Ik weet niet waar de beker is'

In Monza reageerde Hadjar lachend op zijn 'momentje' in Zandvoort. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Man, om eerlijk te zijn, ik weet niet eens waar mijn beker is! Mijn gebroken beker! Ik denk dat het team er goed voor zorgt, dus ik heb het achtergelaten in goede handen." Als de verslaggever vraagt of dit geldt voor beide stukken, moet Hadjar lachen: "Ja, beide stukken."

Zoektocht naar de beker

Hadjar weet in ieder geval dat hij binnenkort een pakketje op de mat kan verwachten: "Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg in ieder geval een nieuwe. Dat weet ik. Maar ik wil eigenlijk gewoon die kapotte hebben. Waar is die gebroken beker? Dat is nu de vraag! Die nieuwe kan ons niet heel veel schelen, want die maakt niet echt onderdeel uit van de geschiedenis van de race."

Gevraagd of hij een grapje maakt, reageert Hadjar met een serieus gezicht: "Ja. Ik wil die gebroken beker hebben, want het maakt onderdeel uit van mijn reis naar het podium. Die nieuwe ruikt niet naar alcohol, of champagne."