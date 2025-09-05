user icon
Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 10:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Isack Hadjar stond afgelopen weekend in Zandvoort voor het eerst in zijn F1-loopbaan op het podium. Tijdens het vieren van zijn derde plaats brak zijn trofee echter in tweeën, en beloofde de organisatie een nieuw exemplaar op te sturen. Daar zit de Fransman echter niet op te wachten.

Hadjar kon zijn geluk niet op toen hij afgelopen weekend in Zandvoort als derde over de streep kwam. Op het podium vierde de jonge coureur een feestje met Oscar Piastri en Max Verstappen, waarna hij zich even later bij zijn team Racing Bulls meldde voor een feestje. Hier ging het echter mis, en brak zijn beker in twee grote stukken. Bij Royal Delft reageerden ze snel, en beloofden ze een nieuwe beker te gaan bouwen.

'Ik weet niet waar de beker is'

In Monza reageerde Hadjar lachend op zijn 'momentje' in Zandvoort. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Man, om eerlijk te zijn, ik weet niet eens waar mijn beker is! Mijn gebroken beker! Ik denk dat het team er goed voor zorgt, dus ik heb het achtergelaten in goede handen." Als de verslaggever vraagt of dit geldt voor beide stukken, moet Hadjar lachen: "Ja, beide stukken."

Zoektocht naar de beker

Hadjar weet in ieder geval dat hij binnenkort een pakketje op de mat kan verwachten: "Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg in ieder geval een nieuwe. Dat weet ik. Maar ik wil eigenlijk gewoon die kapotte hebben. Waar is die gebroken beker? Dat is nu de vraag! Die nieuwe kan ons niet heel veel schelen, want die maakt niet echt onderdeel uit van de geschiedenis van de race."

Gevraagd of hij een grapje maakt, reageert Hadjar met een serieus gezicht: "Ja. Ik wil die gebroken beker hebben, want het maakt onderdeel uit van mijn reis naar het podium. Die nieuwe ruikt niet naar alcohol, of champagne."

Larry Perkins

Posts: 59.589

Snap Hadjar wel, de nieuwe beker gaat waarschijnlijk bij RB in de vitrinekast en de kapotte zal hijzelf mogen houden, en die heeft voor hem meer waarde vanwege het verhaal dat eraan vast zit...

  • 3
  • 5 sep 2025 - 12:00
Reacties (6)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 549

    Gewoon wat secondenlijm en je ziet er niks meer van...

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 11:14
    • VestAan

      Posts: 734

      Bij de repair shop maken ze hem weer als nieuw.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 12:19
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.865

    En het was zo erg?

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:19
    • Pieterzji

      Posts: 987

      Natuurlijk was hij er kapot van. Maar het heeft niet zijn wil gebroken om toch die beker te hebben. Dat geeft hij ook duidelijk aan.
      Ik kan me er wat bij voorstellen. De foto's en films die ermee gemaakt zijn. En dan erna wijzen waar hij gelijmd is; kijk, je ziet het goed!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 13:05
  • Larry Perkins

    Posts: 59.589

    Snap Hadjar wel, de nieuwe beker gaat waarschijnlijk bij RB in de vitrinekast en de kapotte zal hijzelf mogen houden, en die heeft voor hem meer waarde vanwege het verhaal dat eraan vast zit...

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 12:00

