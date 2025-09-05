user icon
Norris leeft toe naar Monza: "Volledig gefocust op het weekend"

Norris leeft toe naar Monza: "Volledig gefocust op het weekend"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 13:22
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris gaat dit weekend in Monza op jacht naar eerherstel. De Britse McLaren-coureur viel afgelopen weekend uit in Zandvoort, en zag zijn achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri hierdoor groeien. Norris heeft er in ieder geval veel zin in om weer achter het stuur te stappen.

Norris vecht dit jaar met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. Ze hebben een grote voorsprong op de concurrentie, en ze gelden dan ook als de favorieten voor de zege in de Grand Prix van Italië. Dat was ook het geval in Monza, maar daar eindigde de race voor Norris in tranen. Enkele rondjes voor het einde begon de auto van Norris te roken, en viel hij uit.

Norris heeft er zin in

Norris heeft nu goede resultaten nodig, en dat betekent dat hij in Monza de aanval moet gaan openen. De Brit heeft er in ieder geval heel erg veel zin in, zo laat hij in de preview van McLaren weten: "Ik kijk ernaar uit om weer af te reizen naar Monza. De Italiaanse Grand Prix is altijd een goede race. De fans komen massaal naar het circuit toe, en de hoge snelheden die we daar bereiken maken het ook nog leuker."

Waar ligt de focus van Norris?

Norris zal niet alleen moeten genieten, hij moet presteren. Hij heeft wel één klein voordeel ten opzichte van zijn teamgenoot Piastri, want de Australiër moet in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Alex Dunne.

Norris gaat strijdbaar verder met zijn verhaal: "Ik ben volledig gefocust op dit weekend. Ik ben er klaar voor om alles te geven en te vechten voor de overwinning. Het team heeft geweldig werk geleverd en we hebben heel erg veel performance in onze auto zitten. Ik moet er dus het maximale uit gaan halen. Dus kom maar op!"

Lando Norris McLaren GP Italië 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

