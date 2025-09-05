Norris leeft toe naar Monza: "Volledig gefocust op het weekend"

Lando Norris gaat dit weekend in Monza op jacht naar eerherstel. De Britse McLaren-coureur viel afgelopen weekend uit in Zandvoort, en zag zijn achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri hierdoor groeien. Norris heeft er in ieder geval veel zin in om weer achter het stuur te stappen.

Norris vecht dit jaar met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. Ze hebben een grote voorsprong op de concurrentie, en ze gelden dan ook als de favorieten voor de zege in de Grand Prix van Italië. Dat was ook het geval in Monza, maar daar eindigde de race voor Norris in tranen. Enkele rondjes voor het einde begon de auto van Norris te roken, en viel hij uit.

Norris heeft er zin in

Norris heeft nu goede resultaten nodig, en dat betekent dat hij in Monza de aanval moet gaan openen. De Brit heeft er in ieder geval heel erg veel zin in, zo laat hij in de preview van McLaren weten: "Ik kijk ernaar uit om weer af te reizen naar Monza. De Italiaanse Grand Prix is altijd een goede race. De fans komen massaal naar het circuit toe, en de hoge snelheden die we daar bereiken maken het ook nog leuker."

Waar ligt de focus van Norris?

Norris zal niet alleen moeten genieten, hij moet presteren. Hij heeft wel één klein voordeel ten opzichte van zijn teamgenoot Piastri, want de Australiër moet in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Alex Dunne.

Norris gaat strijdbaar verder met zijn verhaal: "Ik ben volledig gefocust op dit weekend. Ik ben er klaar voor om alles te geven en te vechten voor de overwinning. Het team heeft geweldig werk geleverd en we hebben heel erg veel performance in onze auto zitten. Ik moet er dus het maximale uit gaan halen. Dus kom maar op!"