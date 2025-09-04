Nieuwe F1-regels op komst? FIA belegt meeting over V8-motoren

De toekomst van de Formule 1 staat nog altijd hoog op de agenda bij autosportfederatie FIA. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden in de koningsklasse, maar bij de FIA denken ze alvast vooruit. Er wordt serieus werk gemaakt van een comeback van de V8-motor. Voor deze plannen zou al veel steun zijn.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Vrijwel het hele technische reglement gaat op de schop, en daarnaast worden ook de motorische regels aangepast. Vanaf volgend jaar gaan de elektrische componenten een grotere rol spelen, en dat heeft de aandacht getrokken van veel grote partijen. Zo debuteert Audi in 2026, en keren Honda en Ford terug. Daarnaast werkt ook General Motors aan een eigen motor.

V10 werd afgewezen

Eerder dit jaar werden er gesprekken gevoerd tussen de teams, de motorfabrikanten en de FIA over een mogelijke comeback van de iconische V10-motor. Hier bleek te weinig steun voor te zijn, maar op de achtergrond werd er wel hard nagedacht over een mogelijke andere nieuwe krachtbron.

Welke plannen liggen op tafel?

Volgens The Race wordt er nu werk gemaakt van een comeback van de V8-motor. Het medium meldt dat er na het raceweekend in Italië een meeting op het programma staat tussen de FIA, de teams en de motorfabrikanten. Het idee dat nu op tafel zou liggen, is een plan voor een 2.4 liter V8-motor die volledig draait op duurzame brandstof. Ook een vereenvoudigd KERS-systeem zou onderdeel uitmaken van deze plannen. Dat zou wel betekenen dat de elektrische bijdrage bij de krachtbron teruggaat van 50 procent in 2026, naar 10 procent bij de nieuwe plannen.

Wanneer kan de V8 terugkeren?

Het is de hoop dat een versimpelde motorformule ervoor gaat zorgen dat de kosten omlaag gaan, en dat de auto's hierdoor lichter worden in de toekomst. De nieuwe V8-plannen kunnen volgens The Race rekenen op steun van teams en fabrikanten, maar de vraag is wanneer deze kunnen worden ingevoerd. De nieuwe regels lopen tenminste tot 2030, en de timing van een nieuw regelpakket is volgens The Race een belangrijk punt van discussie.