Nieuwe F1-regels op komst? FIA belegt meeting over V8-motoren

  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 10:46
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

De toekomst van de Formule 1 staat nog altijd hoog op de agenda bij autosportfederatie FIA. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden in de koningsklasse, maar bij de FIA denken ze alvast vooruit. Er wordt serieus werk gemaakt van een comeback van de V8-motor. Voor deze plannen zou al veel steun zijn.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Vrijwel het hele technische reglement gaat op de schop, en daarnaast worden ook de motorische regels aangepast. Vanaf volgend jaar gaan de elektrische componenten een grotere rol spelen, en dat heeft de aandacht getrokken van veel grote partijen. Zo debuteert Audi in 2026, en keren Honda en Ford terug. Daarnaast werkt ook General Motors aan een eigen motor.

V10 werd afgewezen

Eerder dit jaar werden er gesprekken gevoerd tussen de teams, de motorfabrikanten en de FIA over een mogelijke comeback van de iconische V10-motor. Hier bleek te weinig steun voor te zijn, maar op de achtergrond werd er wel hard nagedacht over een mogelijke andere nieuwe krachtbron.

Welke plannen liggen op tafel?

Volgens The Race wordt er nu werk gemaakt van een comeback van de V8-motor. Het medium meldt dat er na het raceweekend in Italië een meeting op het programma staat tussen de FIA, de teams en de motorfabrikanten. Het idee dat nu op tafel zou liggen, is een plan voor een 2.4 liter V8-motor die volledig draait op duurzame brandstof. Ook een vereenvoudigd KERS-systeem zou onderdeel uitmaken van deze plannen. Dat zou wel betekenen dat de elektrische bijdrage bij de krachtbron teruggaat van 50 procent in 2026, naar 10 procent bij de nieuwe plannen.

Wanneer kan de V8 terugkeren?

Het is de hoop dat een versimpelde motorformule ervoor gaat zorgen dat de kosten omlaag gaan, en dat de auto's hierdoor lichter worden in de toekomst. De nieuwe V8-plannen kunnen volgens The Race rekenen op steun van teams en fabrikanten, maar de vraag is wanneer deze kunnen worden ingevoerd. De nieuwe regels lopen tenminste tot 2030, en de timing van een nieuw regelpakket is volgens The Race een belangrijk punt van discussie.

shakedown

Posts: 1.403

KERS is prima. V8 is prima. Maar laat ze er aub voor zorgen dat de auto's weer richting de 650 kilo kunnen. en een stukje smaller en korter. Maar vooral het gewicht.

Want laten we eerlijk zijn: wat boeid het ons wat erin zit? Als het maar een hoop lawaai maakt en mooie races oplevert.

  • 7
  • 4 sep 2025 - 11:13
Reacties (13)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.260

    Daar reden ze t/m 2013 ook mee.

    • + 3
    • 4 sep 2025 - 11:04
  • Joeppp

    Posts: 8.036

    Ik heb het idee, maar pin mij er niet op vast, dat er weinig hoop en geloof is in de motoren/ batterijen die vanaf 2026 in de auto's zitten.

    • + 6
    • 4 sep 2025 - 11:06
    • OrangeArrows

      Posts: 3.260

      We gaan het zien. Om dan maar oude motoren uit de mottenballen te halen lijkt mij ook niet de oplossing. Waarom maakt de FIA alles zo complex en moeilijk.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 11:10
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.848

      Het sentiment rondom de motoren en wagens voor 2026 is in ieder geval heel erg negatief. Als je dat niet serieus neemt dan doe je je werk niet als autosportbond.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 11:36
  • shakedown

    Posts: 1.403

    KERS is prima. V8 is prima. Maar laat ze er aub voor zorgen dat de auto's weer richting de 650 kilo kunnen. en een stukje smaller en korter. Maar vooral het gewicht.

    Want laten we eerlijk zijn: wat boeid het ons wat erin zit? Als het maar een hoop lawaai maakt en mooie races oplevert.

    • + 7
    • 4 sep 2025 - 11:13
    • nr 76

      Posts: 6.799

      Ik dat we dat allemaalnwel.willen, maar dat de steeds strengere veiligheidseisen dit in de weg staat. Niet alleen de halo, maar ook de complete structuur van de cockpit heeft de wagens flink doen toenemen in gewicht..

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 14:42
    • shakedown

      Posts: 1.403

      Als er nu echt iets is waar de F1 zijn technische ontwikkeling naar de straat wagen kan doorzetten is dat juist het onderwerp wat de F1 belangrijk moet maken. De motoren is allemaal leuk en aardig. maar heel eerlijk. Daar is natuurlijk amper connectie met de "echte wereld".

      Als ik naar de gemiddelde wagen kijk, dan zijn die enorm gegroeid in gewicht de laatste jaren. Materiaal ontwikkeling en structuur waarbij kracht en gewicht de belangrijkste uitgangspunten zijn lijkt me dan de perfecte correlatie waar ze zich op moeten gaan richten...

      Zo kunnen ze de F1 relevant houden voor de straatauto's.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 14:56
  • Skoda F1

    Posts: 275

    Ja en tanken! Laten we weer gaan tanken
    Maar Active suspensie is ook wel leuk om terug te brengen

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 11:24
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.164

    Op joetoebe staat een filmpje van een Ferrari V12 3.0 Liter auto die op een leeg Monza zijn rondjes draait !
    Het ultieme geluid, en wat mij betreft mogen ze zoiets direct weer invoeren! (wishfull thinking & dreaming, i know)

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 12:02
    • Skoda F1

      Posts: 275

      Op het zelfde platform ook de Honda V12 van Senna op kyalami 92'

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 12:11
  • snailer

    Posts: 29.489

    Dit kan echt niet waar zijn. Dit is de grootste denkbare hoax. Men kan dit wel doen bij een nieuw toekomstig motorregelement. Maar zeker niet meer voor 2026. En moreel gezien moet dan ook een aantal jaren door worden gegaan met de zelfde formule. Anders zou Fia echt de motorbouwers op grote onnodige kosten jagen.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 12:11
    • Pietje Bell

      Posts: 30.719

      Snailer

      Dit kan echt niet waar zijn. Dit is de grootste denkbare hoax.

      Men kan dit wel doen bij een nieuw toekomstig motorregelement.

      Maar zeker niet meer voor 2026.
      ===========================================================

      Dat is toch ook waar ze het over hebben! Over de toekomst, niet over 2026!!

      " Terug naar V8 F1-motoren, besproken door FIA en fabrikanten

      De Formule 1 overweegt om in de toekomst terug te keren naar V8-motoren om zijn krachtbronnen eenvoudiger en goedkoper te maken.

      De fabrikanten van de krachtbron van de Formule 1 en het bestuursorgaan de FIA zijn klaar voor de volgende ronde van gesprekken over de volgende motorformule van de serie.

      F1 verhuist in 2026 naar nieuwe aandrijfeenheden met een bijna 50/50-splitsing van interne verbrandingskracht en elektrische energie, maar ondertussen ligt de focus van de FIA al op wat er daarna komt, omdat het zich nog steeds zorgen maakt over de hoge kosten, complexiteit en het gewicht van de hybride krachteenheden."
      MS Global.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 13:08
  • meister

    Posts: 4.065

    Maak dan een twee liter V8.
    Dan schroeft Honda gewoon twee 1000cc motorfiets blokken aan elkaar.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 13:25

