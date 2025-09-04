"F1-baas geeft duidelijkheid: Komt Assen op F1-kalender?"

De Dutch Grand Prix verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender. Afgelopen weekend was de race op het circuit van Zandvoort weer één groot feest, maar toch is het einde dus nabij. In het verleden toonde ook het TT Circuit in Assen interesse, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich daar nu over uit.

De Grand Prix van Nederland maakte in 2021 een verrassende comeback op de Formule 1-kalender. De thuisrace van Max Verstappen groeide uit tot een groot succes, en vormt nog steeds een bron van inspiratie voor veel grote sportevenementen. Aangezien ze geen staatssteun krijgen, en de toekomst onzeker is, besloot men eerder dit jaar om na 2026 te stoppen met het evenement.

Toekomst voor Assen?

Het circuit van Assen werd daarna weer genoemd als een mogelijke nieuwe locatie. In een interview met De Telegraaf krijgt Formule 1-CEO Stefano Domenicali de vraag of dit circuit in aanmerking komt voor een plekje op de kalender: "Zeg nooit nooit. En als ze willen praten, zullen we dat altijd doen. Ik wil ze echter geen valse hoop geven. Op de korte termijn is er weinig ruimte op de F1-kalender. De lijst van landen die een Grand Prix willen organiseren is vrij lang."

Welke landen willen een F1-race organiseren?

Als hij wordt gevraagd naar mogelijke nieuwe races, reageert Domenicali duidelijk: "Zoals ik zei, er is veel interesse. Barcelona wil op de kalender blijven na volgend jaar in een roulerende rol. Ook Turkije en Portugal zijn geïnteresseerd, plus onder meer Rwanda in Afrika."

"Het zal echter niemand zijn ontgaan dat we de laatste tijd veel langlopende contracten hebben afgesloten. Dat geeft organisaties de kans om hun investering terug te verdienen en een stabiel evenement op te zetten. Er wordt soms ook gezegd dat wij klaar zijn met racen in Europa. Dat is onzin, kijk alleen al naar wat er gebeurt in Hongarije en hoe ze daar onlangs het circuit hebben verbouwd."