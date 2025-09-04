user icon
F1-baas geeft duidelijkheid: Komt Assen op F1-kalender?

F1-baas geeft duidelijkheid: Komt Assen op F1-kalender?
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 08:11
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

De Dutch Grand Prix verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender. Afgelopen weekend was de race op het circuit van Zandvoort weer één groot feest, maar toch is het einde dus nabij. In het verleden toonde ook het TT Circuit in Assen interesse, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich daar nu over uit.

De Grand Prix van Nederland maakte in 2021 een verrassende comeback op de Formule 1-kalender. De thuisrace van Max Verstappen groeide uit tot een groot succes, en vormt nog steeds een bron van inspiratie voor veel grote sportevenementen. Aangezien ze geen staatssteun krijgen, en de toekomst onzeker is, besloot men eerder dit jaar om na 2026 te stoppen met het evenement.

Toekomst voor Assen?

Het circuit van Assen werd daarna weer genoemd als een mogelijke nieuwe locatie. In een interview met De Telegraaf krijgt Formule 1-CEO Stefano Domenicali de vraag of dit circuit in aanmerking komt voor een plekje op de kalender: "Zeg nooit nooit. En als ze willen praten, zullen we dat altijd doen. Ik wil ze echter geen valse hoop geven. Op de korte termijn is er weinig ruimte op de F1-kalender. De lijst van landen die een Grand Prix willen organiseren is vrij lang."

Welke landen willen een F1-race organiseren?

Als hij wordt gevraagd naar mogelijke nieuwe races, reageert Domenicali duidelijk: "Zoals ik zei, er is veel interesse. Barcelona wil op de kalender blijven na volgend jaar in een roulerende rol. Ook Turkije en Portugal zijn geïnteresseerd, plus onder meer Rwanda in Afrika."

"Het zal echter niemand zijn ontgaan dat we de laatste tijd veel langlopende contracten hebben afgesloten. Dat geeft organisaties de kans om hun investering terug te verdienen en een stabiel evenement op te zetten. Er wordt soms ook gezegd dat wij klaar zijn met racen in Europa. Dat is onzin, kijk alleen al naar wat er gebeurt in Hongarije en hoe ze daar onlangs het circuit hebben verbouwd." 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.242

"F1-baas geeft duidelijkheid: Komt Assen op F1-kalender?"

De parasiet: "De enige kalender waar Assen op komt de staan is de adventskalender...."

  • 13
  • 4 sep 2025 - 09:08
Reacties (10)

  • meister

    Posts: 4.065

    Naar Assen hoef je tenminste niet met een leenfietsie naar toe maar gewoon met je voiture en je snuift de race historie op en als je het na de TT doet ruik je het verschraalde bier en kots van de Moto fans nog

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 08:22
    • Beri

      Posts: 6.664

      Dus Assen is alles wat de FOM niet wilt. Het duurzaamheids thema was juist wat Zandvoort op de kalender had gehouden.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 11:54
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.045

      De vraag is op Assen uberhaupt nog wilt. Aan het circuit zelf zullen ze wat moeten aanpassen dus dat is al duur.

      En als Zandvoort al niet genoeg geld kan losweken om de GP te behouden, hoe zou Assen dat dan wel kunnen laten lukken?

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 12:46
    • Pietje Bell

      Posts: 30.720

      Circuit Zandvoort kreeg van de Provincie of de Gemeente geen geld. Hier een paar voorbeelden van Circuit Assen.

      20 dec 2021
      ASSEN - Het TT circuit in Assen krijgt van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) 4 miljoen euro.
      Het geld is bedoeld voor het verbeteren van de voorzieningen rond het circuit en voor een betere ontsluiting naar de baan.
      -----------------

      TT Circuit Assen ontvangt twee miljoen euro subsidie
      TT Circuit Assen gaat investeren en kan van de Gemeente Assen rekenen op een bijdrage van twee miljoen euro.
      6 maart 2014
      -----------------------------

      Volop overheidssteun voor Assen, circuit Zandvoort krijgt ...
      Haarlems Dagblad
      16 mrt 2019 — Van de gemeente Assen kreeg het circuit recent twee miljoen euro voor de bouw van de nieuwe Winterdijktribune.
      ----------------------------------

      Circuit Assen krijgt twee miljoen euro subsidie voor opknapbeurt
      Vrijdag 6 oktober 2017 17:33

      TT Circuit Assen ontvangt twee miljoen euro subsidie van de gemeente om het complex op te knappen. In totaal wordt het circuit voor vijf miljoen euro opgeknapt. De tribunes worden onder handen genomen, er wordt glasvezel aangelegd en er worden camera's geplaatst.
      -----------------------------

      1,5 miljoen van provincie voor 'finishing touch' TT Circuit
      RTV Drenthe

      10 jul 2025 — Het TT Circuit krijgt 1,5 miljoen van de provincie voor het opwaarderen van het horecaplein en het verharden van bezoekersvoorzieningen.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 16:48
  • Rogier hier

    Posts: 6.691

    Samengevat: de kans is (piep-)klein dat er ooit nog een F1 race op Assen gereden wordt. En eerlijk is eerlijk, ik weet ook niet of ze dat moeten willen. Assen is een TT circuit. Legendarisch en bijzonder. Als ze er naar gaan werken dat de F1 naar Assen gehaald wordt, dan bestaat het risico dat ze die unieke historie verpestten.

    • + 4
    • 4 sep 2025 - 08:25
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.293

      In Spa werd turn 9 (speakers corner of soms ook Jacky Ickx) aangevuld met een extra superbike asfalt. Het is niet onmogelijk zonder het karakter van een track te verpesten.
      Het Assen-idee is natuurlijk kansloos.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 15:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.242

    "F1-baas geeft duidelijkheid: Komt Assen op F1-kalender?"

    De parasiet: "De enige kalender waar Assen op komt de staan is de adventskalender...."

    • + 13
    • 4 sep 2025 - 09:08
  • jd2000

    Posts: 7.277

    The cathedral of speed moet gewoon blijven zoals het is . Een ontzettend gaaf en gezellig circuit voor de moto gp. Laat andere circuits maar failliet gaan aan de F1.

    • + 4
    • 4 sep 2025 - 12:16
  • Skoda F1

    Posts: 275

    Of als het toch Nederland moet wezen..Nog een keertje op Curaçao proberen net als in 85' the Dutch formula 3000 GP

    • + 3
    • 4 sep 2025 - 12:58
    • Olav Drol

      Posts: 535

      Kijk, dat is nou nog eens out-of-the-box denken.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 15:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

