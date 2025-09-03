user icon
Max Verstappen deelt belangrijk nieuws over toekomst
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 14:47
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is vier keer wereldkampioen geworden. De kans is aanwezig dat hij nooit meer wereldkampioen wordt. Momenteel heeft Red Bull niet de beste auto en kan Verstappen niet om het wereldkampioenschap strijden. 

De Red Bull-coureur zegt dat hij er niet zo mee bezig is. Hij geniet van iedere race die hij mag rijden. De Nederlander weet al wel dat hij waarschijnlijk niet tot zijn 44e doorgaat. De viervoudig wereldkampioen geeft een inzicht in zijn toekomst.

Toekomst in de Formule 1

"Ik zal waarschijnlijk niet doorgaan tot mijn 44e. Ik denk dat dit allemaal al veel meer is dan ik ooit had kunnen dromen, vroeger. Dus natuurlijk ben ik heel blij en trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. En je weet maar nooit, misschien win je nooit meer een kampioenschap. Dat kan gebeuren, maar dat houdt me eerlijk gezegd niet echt bezig", zo vertelt Verstappen aan ESPN. 

Verstappen heeft al eerder gezegd dat hij niet door wil tot in de veertig. Coureurs als Fernando Alonso en Lewis Hamilton doen dit wel. Beide coureurs hebben een stoeltje voor volgend seizoen en zijn dan 45 en 41 jaar oud. 

Plannen na de Formule 1

"Ik zou nog wel een beetje willen rijden, maar ik vind eigenlijk ook de meer managementachtige kant leuk, om andere coureurs in jouw auto, jouw team te zien racen. Dus het is niet zo makkelijk om dat nu volledig te beantwoorden. Het hangt er ook vanaf hoeveel plezier ik er zelf nog aan beleef, hoe snel je ook nog bent, want op een gegeven moment word je langzamer met de leeftijd. En dan is het misschien beter om de jonge jongens erin te zetten, want je wilt er natuurlijk ook niet uitzien als een idioot", zo eindigt Verstappen zijn praatje over zijn toekomst. 

Momenteel staat de Nederlander derde in het wereldkampioenschap. Met 104 punten is de achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri erg groot. Om Piastri nog bij te willen houden, moet hij maar liefst 12 punten per race inlopen op de Australiër. Dat betekent dat Verstappen bijna alles moet winnen, mocht hij nog in de buurt willen komen van de McLaren-coureur.

Freek-Willem

Posts: 6.178

Haha, zit ie nou Lewis te bashen door te zeggen dat ie er uitziet als een idioot?

  • 8
  • 3 sep 2025 - 15:01
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.178

    Haha, zit ie nou Lewis te bashen door te zeggen dat ie er uitziet als een idioot?

    • + 8
    • 3 sep 2025 - 15:01
    • NicoS

      Posts: 19.309

      Titel had ook moeten zijn; “Max sneert naar Lewis Hamilton”….

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 15:06
  • Pietje Bell

    Posts: 30.704

    Het zal wel aan mij liggen, maar wat is het belangrijke nieuws over zijn toekomst?

    Hier staat nergens iets beschreven wat hij al niet veel vaker heeft verteld.

    • + 7
    • 3 sep 2025 - 15:02
    • Pietje Bell

      Posts: 30.704

      Zelfs ESPN vermeldt het bij het artikel!

      espnf1
      Max once again making his F1 career plans clear 😅

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 15:06
    • Larry Perkins

      Posts: 59.574

      Tussen de regels door vertelt Max dat hij voortaan - behalve mayonaise - toch weer satésaus en uitjes bij zijn Vlaamse Friet gaat nemen en dat hij ook wekelijks weer een Nieuwe Haring gaat eten, ondanks dat ouwe Kel vind dat hij dan uit zijn bek stinkt.

      Dat jou dat niet is opgevallen @Pietje...

      * mond

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 18:42
  • Mr Marly

    Posts: 7.779

    Volop hoop voor zijn fans, waar hij voor jaren terug nog zei dat hij zeker niet vanaf zijn 40ste in de F1 zal rijden is dat nu afgezwakt naar waarschijnlijk niet op zijn 44ste.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 15:09
  • shakedown

    Posts: 1.401

    Het enige wat ik hier uit kan halen is dat hij zegt dat hij nog 1 keer bij een ander team kan gaan rijden. hij is iets van 29 of 30 als zijn contract afloopt. dan nog 4 jaar bij een ander team en dan is het klaar. En dat snap ik helemaal!

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 15:25
    • Freek-Willem

      Posts: 6.178

      Hij gaat Ferrari weer kampioen maken. Dat is toch logisch en voor Ferrari bittere noodzaak

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 17:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.238

    "Max Verstappen deelt belangrijk nieuws over toekomst".


    Na alleen de kop gelezen te hebben kan ik wel flauw doen en zeggen dat hij nieuws heeft over zijn uiterlijk en dat hij naar 'n plastisch chirurg gaat, maar dat doe ik niet....dan trap ik op tere zieltjes.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 19:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
