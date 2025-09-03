"Max Verstappen deelt belangrijk nieuws over toekomst".

Max Verstappen is vier keer wereldkampioen geworden. De kans is aanwezig dat hij nooit meer wereldkampioen wordt. Momenteel heeft Red Bull niet de beste auto en kan Verstappen niet om het wereldkampioenschap strijden.

De Red Bull-coureur zegt dat hij er niet zo mee bezig is. Hij geniet van iedere race die hij mag rijden. De Nederlander weet al wel dat hij waarschijnlijk niet tot zijn 44e doorgaat. De viervoudig wereldkampioen geeft een inzicht in zijn toekomst.

Toekomst in de Formule 1

"Ik zal waarschijnlijk niet doorgaan tot mijn 44e. Ik denk dat dit allemaal al veel meer is dan ik ooit had kunnen dromen, vroeger. Dus natuurlijk ben ik heel blij en trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. En je weet maar nooit, misschien win je nooit meer een kampioenschap. Dat kan gebeuren, maar dat houdt me eerlijk gezegd niet echt bezig", zo vertelt Verstappen aan ESPN.

Verstappen heeft al eerder gezegd dat hij niet door wil tot in de veertig. Coureurs als Fernando Alonso en Lewis Hamilton doen dit wel. Beide coureurs hebben een stoeltje voor volgend seizoen en zijn dan 45 en 41 jaar oud.

Plannen na de Formule 1

"Ik zou nog wel een beetje willen rijden, maar ik vind eigenlijk ook de meer managementachtige kant leuk, om andere coureurs in jouw auto, jouw team te zien racen. Dus het is niet zo makkelijk om dat nu volledig te beantwoorden. Het hangt er ook vanaf hoeveel plezier ik er zelf nog aan beleef, hoe snel je ook nog bent, want op een gegeven moment word je langzamer met de leeftijd. En dan is het misschien beter om de jonge jongens erin te zetten, want je wilt er natuurlijk ook niet uitzien als een idioot", zo eindigt Verstappen zijn praatje over zijn toekomst.

Momenteel staat de Nederlander derde in het wereldkampioenschap. Met 104 punten is de achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri erg groot. Om Piastri nog bij te willen houden, moet hij maar liefst 12 punten per race inlopen op de Australiër. Dat betekent dat Verstappen bijna alles moet winnen, mocht hij nog in de buurt willen komen van de McLaren-coureur.