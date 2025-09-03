user icon
Alonso lovend voor Newey: "Hij is een heel bijzonder persoon"

Alonso lovend voor Newey: "Hij is een heel bijzonder persoon"
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 19:37
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin lijkt op de goede weg. Niet alleen dit seizoen, maar ook volgend seizoen. Het team is erg blij met de diensten van topontwerper Adrian Newey. Volgens Fernando Alonso groeit het team mee met Adrian Newey.

De coureur is erg tevreden over Newey en zegt dat hij heel leerzaam is. Aston Martin begrijpt meer van de auto door de Britse ontwerper. Alonso kijkt dan ook met positieve zin naar komend seizoen. 

Nieuwe weg ingeslagen

Fernando Alonso is erg tevreden met Adrian Newey. De tweevoudig wereldkampioen lijkt veel begrip te hebben voor de Brit. Newey werkt sinds begin dit jaar voor Aston Martin. Hij focust zich 100% op komend seizoen. Dit doet hij zodat de Aston Martin een hele goede auto gaat worden. Newey houdt zich buiten de auto ook bezig met verbeterde werkprocessen en nieuwe apparatuur. 

"Hoe meer tijd je met hem doorbrengt, hoe meer je leert over hoe hij werkt, hoe hij dingen benadert, uitdagingen aangaat – al die normale, dagelijkse dingen in de Formule 1", vertelt Alonso tegenover internationale media. "Ik denk dat hij nog steeds een heel bijzonder persoon is en dat maar weinig mensen hem écht volledig begrijpen, of precies weten wat hij denkt en doet. We hebben dus nog meer tijd nodig."

"Op dit moment zitten we nog in de fase waarin we vooral van hem leren. Elk gesprek, elk idee, alles wat hij zegt, nemen we zorgvuldig in ons op. We luisteren en proberen te begrijpen hoe hij tot zo'n opmerking komt. Dankzij die aanpak groeien we als team – hij is dus zonder twijfel van grote waarde."

Begrip voor elkaar

Alonso begrijpt Newey goed, maar op de vraag of dat ook andersom is, zegt de Spanjaard: "Ik denk het wel. Hij legt altijd uit waarom hij denkt dat het een goede oplossing is voor het team, voor de auto en ook voor de coureurs", verklaart de tweevoudig F1-kampioen. "Bijvoorbeeld over hoe je een bocht instuurt. Volgend jaar is de auto misschien totaal anders dan dit jaar; de topsnelheid verandert, de banden worden anders."

"Hij probeert vooruit te denken: wat gaan coureurs ervaren op specifieke momenten in een ronde, tijdens de kwalificatie versus de race en dat soort dingen.
Zoals ik al zei: hij is enorm leerzaam." Momenteel staat Aston Martin op de zesde plek met 62 punten in de ranglijst van constructeurs. Lance Stroll staat elfde met 32 punten en Alonso twaalfde met 30 punten in het wereldkampioenschap.

Reacties (1)

  • meister

    Posts: 4.063

    Zo slecht is die lance Stroll dus niet.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 20:40

