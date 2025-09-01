Isack Hadjar behaalde afgelopen weekend het beste resultaat in zijn nog prille Formule 1-carrière. De Fransman, die uitkomt voor Visa Cash App RB, finishte als derde tijdens de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Na afloop waren de analisten van het Ziggo Sport Race Café diep onder de indruk van zijn prestatie.

Hadjar liet zich al op zaterdag gelden door in de kwalificatie een knappe vierde plaats te veroveren, vlak achter Max Verstappen. In de race wist hij onder meer de Ferrari’s en Mercedessen achter zich te houden. Lange tijd reed de jonge Fransman op P4, maar dankzij het uitvallen van Lando Norris met motorproblemen schoof hij op naar de derde plaats. Daarmee sleepte hij een verrassend podium binnen voor het zusterteam van Red Bull Racing.

Analisten lovend over Hadjar

Aan tafel bij het Race Café klonk er veel lof. “Dit is een beloning voor wat hij het hele jaar doet”, zei Jack Plooij. “Hij is al goed, hij laat zich zien en hij is de beste rookie.”

Ook Renger van der Zande was onder de indruk, al gaf hij toe Hadjar vooraf te hebben onderschat. “Als ik eerlijk ben, heb ik het nooit in hem gezien. Hij was ook heel emotioneel, maar op dit moment maakt die gozer het helemaal waar.”

Wordt Hadjar teamgenoot van Verstappen?

Omdat Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing nog niet uit de verf komt, zou Hadjar in 2025 zomaar naast Max Verstappen kunnen rijden. Robert Doornbos ziet het al gebeuren. “Ik weet dat Helmut Marko tegen hem heeft gezegd: ‘Jij zit volgend jaar in de Red Bull’. Dus eigenlijk wordt hij een slachtoffer van zijn eigen daden. Maar hij verdient die kans absoluut”, aldus Doornbos.