Hadjar geopperd als teamgenoot van Verstappen: "Hij zit in de Red Bull volgend jaar"

Hadjar geopperd als teamgenoot van Verstappen: "Hij zit in de Red Bull volgend jaar"
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 17:22
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Isack Hadjar behaalde afgelopen weekend het beste resultaat in zijn nog prille Formule 1-carrière. De Fransman, die uitkomt voor Visa Cash App RB, finishte als derde tijdens de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Na afloop waren de analisten van het Ziggo Sport Race Café diep onder de indruk van zijn prestatie.

Hadjar liet zich al op zaterdag gelden door in de kwalificatie een knappe vierde plaats te veroveren, vlak achter Max Verstappen. In de race wist hij onder meer de Ferrari’s en Mercedessen achter zich te houden. Lange tijd reed de jonge Fransman op P4, maar dankzij het uitvallen van Lando Norris met motorproblemen schoof hij op naar de derde plaats. Daarmee sleepte hij een verrassend podium binnen voor het zusterteam van Red Bull Racing.

Analisten lovend over Hadjar

Aan tafel bij het Race Café klonk er veel lof. “Dit is een beloning voor wat hij het hele jaar doet”, zei Jack Plooij. “Hij is al goed, hij laat zich zien en hij is de beste rookie.”

Ook Renger van der Zande was onder de indruk, al gaf hij toe Hadjar vooraf te hebben onderschat. “Als ik eerlijk ben, heb ik het nooit in hem gezien. Hij was ook heel emotioneel, maar op dit moment maakt die gozer het helemaal waar.”

Wordt Hadjar teamgenoot van Verstappen?

Omdat Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing nog niet uit de verf komt, zou Hadjar in 2025 zomaar naast Max Verstappen kunnen rijden. Robert Doornbos ziet het al gebeuren. “Ik weet dat Helmut Marko tegen hem heeft gezegd: ‘Jij zit volgend jaar in de Red Bull’. Dus eigenlijk wordt hij een slachtoffer van zijn eigen daden. Maar hij verdient die kans absoluut”, aldus Doornbos.

HermanInDeZon

Posts: 121

Hoezo slachtoffer van zijn eigen daden?

Als hij echt een toptalent is én RB behandelt beide rijders gelijk én RB heeft de ambitie om terug voor de titel te gaan binnen afzienbare termijn is dit toch gewoon de kans van zijn leven ?

  • 1
  • 1 sep 2025 - 17:28
Reacties (6)

  • HermanInDeZon

    Posts: 121

    Hoezo slachtoffer van zijn eigen daden?

    Als hij echt een toptalent is én RB behandelt beide rijders gelijk én RB heeft de ambitie om terug voor de titel te gaan binnen afzienbare termijn is dit toch gewoon de kans van zijn leven ?

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 17:28
  • -NRG-

    Posts: 307

    Volgens mij moeten ze het omdraaien en Max naar Racing Bulls verhuizen.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 17:36
  • delange

    Posts: 2.541

    Volgens mij is hadjar gewoon 3de geworden omdat......

    1 .het in Zandvoort was......oke de kwali was fantastisch en das een halve gewonnen race.

    2.Norris uitviel.

    Oke je moet er dan wel staan maar volgens mij had ie dat op een ander circuit nooit kunnen realiseren.
    Als je in Zandvoort goed kwalificeert moet je in de race niet zo heel hard je best doen om een sneller iemand achter je te houden.
    Haal alle akkefietjes weg van zondag en het was weer een oersaaie race.....ben dan ook blij dat dit circuit van de kalender gaat

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 18:05
  • Snork

    Posts: 21.721

    Nog even als reactie op Beetle en andere figuren die na de race dachten dat Hadjar geen aanval op Max mocht doen tijdens de race:

    In gesprek met ORF ontkent Bayer (Racing Bulls) stellig dat er sprake is van een 'gentlemen's agreement' tussen de twee teams. "Absoluut niet", benadrukt hij, gevraagd of er zo'n onderling akkoord is. "In tegendeel: als kleiner team zijn we er juist om de grote teams wat het vuur aan de schenen te leggen. Als hij het tempo had gehad, had hij zeker aangevallen - daar bestaat geen twijfel over. Maar uiteindelijk bleek dat Max gewoon zijn banden aan het sparen was. Zodra hij zag dat Isack eraan kwam, verhoogde hij weer zijn tempo en reed hij weg. Uiteindelijk lagen ze qua racetempo vrij dicht bij elkaar. Maar als de kans zich voordoet, dan gaan we er zeker voor - dat beloof ik."
    Red Bull-teambaas Laurent Mekies voegde later in gesprek met onder meer M0t0rsp0rt.c0m toe: "Als het hem niet vrij stond [om aan te vallen], zou dat illegaal zijn geweest. Dus het antwoord is ja, hij mocht dat. En ik herinner je graag aan de vorige race: we eindigden toen achter de Racing Bulls in Boedapest."

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 18:29
  • TheProfessor

    Posts: 32

    Als ik Hadjar zou zijn, zou die nooit voor RBR rijden. Ik zou zelf bij de Racing Bulls blijven. Als Hadjar in de auto van Tsunoda rijdt, zal hij ook nooit beter zijn dan een top 10 finish. Hij blijft op het hetzelfde niveau waar Tsunoda momenteel rijdt.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 18:53
  • Larry Perkins

    Posts: 59.527

    B R E A K I N G :
    Maar straks niet meer gebroken...
    ______________________________________

    Hadjar krijgt nieuwe beker na F1-race Zandvoort en mag gebroken exemplaar houden.
    De Formule 1 Dutch Grand Prix en Royal Delft zullen Isack Hadjar voorzien van een nieuwe bokaal na zijn gedenkwaardige podiumplek in Zandvoort. Het gebroken exemplaar mag hij als aandenken houden.

    De zondag in Zandvoort is zonder twijfel de mooiste dag uit de nog jonge Formule 1-carrière van Isack Hadjar. De Racing Bulls-coureur beloonde zichzelf voor een ijzersterk weekend met zijn allereerste podiumplek in de koningsklasse. Toch ging niet alles volgens plan. Tijdens de traditionele teamfoto brak de bokaal van Isack Hadjar namelijk in twee stukken.

    "De trofeeën zijn vervaardigd uit hoogwaardig keramiek en zijn met de hand geschilderd door onze meesterschilders.
    Keramiek is een prachtig, maar ook kwetsbaar materiaal: het kan breken als het wordt blootgesteld aan onverwachte trillingen of impact", laat een woordvoerder van de Dutch Grand Prix in afstemming met Royal Delft weten en is verantwoordelijk voor de bekers van de Nederlandse F1-race."

    Royal Delft spreekt bij het voorval van 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden'.
    "In dit geval is de trofee waarschijnlijk op een ongelijke ondergrond neergezet. Dan kan de druk zich ongelijk verdelen. Dit kan leiden tot spanningspunten in het midden of bij dunnere delen, waardoor het materiaal kan barsten en dus kan breken. Het is belangrijk om te benadrukken dat de trofeeën al drie jaar op rij zonder incidenten op het podium stonden, waardoor dit echt een uitzonderlijk ongeluk was."

    Net zoals Verstappen twee jaar geleden een nieuw exemplaar kreeg, kan ook Hadjar zich daarop verheugen.
    "Samen met de Dutch Grand Prix willen we natuurlijk dat de winnaar van plek nummer 3 de trofee krijgt die hij verdient. We gaan een nieuwe trofee maken voor Hadjar", laat Royal Delft weten. "Wanneer we deze leveren is nog niet bekend, maar we werken er hard aan."
    Noemenswaardig is overigens dat de 20-jarige Fransman de gebroken bokaal niet hoeft in te leveren als hij zijn nieuwe in ontvangst neemt.
    "De gebroken trofee blijft bij Hadjar. Het is ook een aandenken aan een legendarisch moment voor hem." (MS, graag gedaan!)
    ______________________________________

    De nachtmerries zijn voorbij en Isack ligt nou te dromen over zijn eerste Formule 1-overwinning…

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 19:59

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

