Hamilton schrijft negatief Ferrari-record op zijn naam

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, heeft een negatief record op zijn naam geschreven na afloop van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Brit reed 15 races in zijn Ferrari zonder een podiumplaats tijdens een officiële Grand Prix op zondag. Dat record stond sinds 1992 en was in handen van Ivan Capelli.

Sinds zijn overstap naar Ferrari in 2025 heeft Hamilton moeite. Zijn beste resultaat tot nu toe is een vierde plaats, behaald in drie verschillende races. De combinatie van technische problemen, inconsistentie in de prestaties van de SF-25 en enkele strategische fouten hebben bijgedragen aan deze ongekende reeks. Tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort op 31 augustus 2025 crashte Hamilton uit de race, wat zijn eerste uitvalbeurt bij Ferrari markeerde. De 40-jarige coureur behaalde zijn enige echte succes met de overwinning in de sprintrace van China.

Ivan Capelli: Ferrari's recordhouder

Terugblikkend op de geschiedenis van Ferrari, staat Ivan Capelli nog steeds bovenaan de lijst van coureurs met de meeste races zonder podium voor het team. In 1992 reed Capelli 14 races voor Ferrari zonder een top-3 finish. Zijn seizoen werd gekarakteriseerd door technische problemen met de F92A, een auto die als een van de slechtste in de recente geschiedenis wordt beschouwd . Capelli's prestaties werden verder beïnvloed door een gebrek aan vertrouwen in de auto en een gebrek aan consistentie in de prestaties.

Na zijn tijd bij Ferrari reed Capelli nog voor Jordan in 1993, maar zijn Formule 1-carrière eindigde abrupt toen hij zich niet kwalificeerde voor de Braziliaanse Grand Prix. Dit markeerde het einde van zijn actieve deelname aan de Formule 1. Toen zijn actieve carrière over was in de Formule 1 bleef Capelli betrokken bij de autosport als commentator voor de Italiaanse zender Rai 1.

Nog meer pech

Voor de Grand Prix van Italië in Monza kreeg Lewis Hamilton een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd. Na de race werd Hamilton door de stewards opgeroepen vanwege een overtreding van de gele vlaggenregels tijdens de verkenningsronde. Volgens de FIA had Hamilton zijn snelheid niet voldoende verminderd toen er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid bij het insteken van de pitstraat. De stewards concludeerden dat de snelheid niet significant genoeg was verlaagd, wat resulteerde in een vijfde gridstraf voor de Italiaanse Grand Prix.