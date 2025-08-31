Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

Isack Hadjar kwam vandaag in de Grand Prix van Nederland als derde over de streep. De Franse Racing Bulls-coureur was als een kind zo blij met zijn eerste podiumplaats en zijn eerste trofee in de Formule 1. Na afloop maakte hij die beker echter kapot.

Hadjar beleefde een droomweekend op het circuit van Zandvoort. Hij was de grote verrassing van de kwalificatie door de vierde tijd te noteren, en hij wist die positie in de race ook vast te houden. Hadjar profiteerde daarna van de uitvalbeurt van Lando Norris, die zijn McLaren aan de kant moest parkeren toen er ineens rook uitkwam.

Hadjar was als een kind zo blij met zijn eerste podiumpositie in de koningsklasse van de autosport. Hij sprong in de armen van zijn monteurs, en stelde na afloop dat er een kinderdroom van hem is uitgekomen. Op het podium nam hij de beker, die met de hand was beschilderd met Delfts Blauw, vol trots in ontvangst.

Beker breekt in twee stukken

Vanzelfsprekend volgde er na de race nog een speciaal fotomoment met de beker en de rest van het team. Terwijl de medewerkers van Racing Bulls de blikjes Red Bull in de hand hadden om mee te schudden, besloot Hadjar zijn beker op te pakken. Dit ging niet helemaal naar wens, want Hadjar had alleen de bovenkant van zijn beker in zijn handen. De voet bleef gewoon staan op het asfalt van de pitlane.

Krijgt Hadjar een nieuwe beker?

Met een verbaasde blik keek Hadjar naar zijn handen, hij had door dat zijn eerste trofee in twee trofeeën was veranderd. Racing Bulls-teambaas Alan Permane zat achter hem, en bekeek het moment met een grote glimlach. Of Hadjar een vervangende beker gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Dit was bij Max Verstappen wel het geval toen Lando Norris een paar jaar geleden zijn beker kapotmaakte in Hongarije.