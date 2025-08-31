user icon
Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort
  Gepubliceerd op 31 aug 2025 19:16
  • comments 17
  Door: Bob Plaizier

Isack Hadjar kwam vandaag in de Grand Prix van Nederland als derde over de streep. De Franse Racing Bulls-coureur was als een kind zo blij met zijn eerste podiumplaats en zijn eerste trofee in de Formule 1. Na afloop maakte hij die beker echter kapot.

Hadjar beleefde een droomweekend op het circuit van Zandvoort. Hij was de grote verrassing van de kwalificatie door de vierde tijd te noteren, en hij wist die positie in de race ook vast te houden. Hadjar profiteerde daarna van de uitvalbeurt van Lando Norris, die zijn McLaren aan de kant moest parkeren toen er ineens rook uitkwam.

Hadjar was als een kind zo blij met zijn eerste podiumpositie in de koningsklasse van de autosport. Hij sprong in de armen van zijn monteurs, en stelde na afloop dat er een kinderdroom van hem is uitgekomen. Op het podium nam hij de beker, die met de hand was beschilderd met Delfts Blauw, vol trots in ontvangst.

Beker breekt in twee stukken

Vanzelfsprekend volgde er na de race nog een speciaal fotomoment met de beker en de rest van het team. Terwijl de medewerkers van Racing Bulls de blikjes Red Bull in de hand hadden om mee te schudden, besloot Hadjar zijn beker op te pakken. Dit ging niet helemaal naar wens, want Hadjar had alleen de bovenkant van zijn beker in zijn handen. De voet bleef gewoon staan op het asfalt van de pitlane.

Krijgt Hadjar een nieuwe beker?

Met een verbaasde blik keek Hadjar naar zijn handen, hij had door dat zijn eerste trofee in twee trofeeën was veranderd. Racing Bulls-teambaas Alan Permane zat achter hem, en bekeek het moment met een grote glimlach. Of Hadjar een vervangende beker gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Dit was bij Max Verstappen wel het geval toen Lando Norris een paar jaar geleden zijn beker kapotmaakte in Hongarije.

MWHT

Posts: 5.562

Nachtmerrie? hou nou alsjeblieft op met die bizar overdreven koppen, ik smeek het je!?

  • 32
  • 31 aug 2025 - 19:28
Reacties (17)

Login om te reageren
  • MWHT

    Posts: 5.562

    Nachtmerrie? hou nou alsjeblieft op met die bizar overdreven koppen, ik smeek het je!?

    • + 31
    • 31 aug 2025 - 19:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.647

      Toen ik de titel las dacht ik dat hem die prachtige podiumplaats was afgenomen!
      Is het de bedoeling van de schraivert dat dat soort zaken geïnsinueerd worden?! Retorische vraag.

      • + 13
      • 31 aug 2025 - 19:48
    • Snork

      Posts: 21.717

      MWHT, ik heb de red@ctie net geadresseerd. Het is echt te ridicuul voor woorden. Dat jij hier nu ook besluit te stoppen vind ik jammer, maar ik ben er ook niet ver vandaan. Bij zo’n niveau wil ik eigenlijk helemaal niet meer deelnemen in reacties.

      • + 13
      • 31 aug 2025 - 20:05
    • Stiggy

      Posts: 31

      Dit is (was) mijn favoriete F1 site, maar net als @Snork ben ik ook niet ver meer van het stoppen. Ben al op zoek naar een andere site. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 20:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.514

    Het was een regelrechte MoORdAAnsLaG op de met de hand beschilderde Delfts blauwe beker!

    • + 7
    • 31 aug 2025 - 19:30
  • schwantz34

    Posts: 40.775

    Die kop van Hadjar lmfao!

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 19:30
  • DonKarst

    Posts: 532

    Flikker nou eens op met die absurde headliners. Bah, wat een achterlijk niveau glijdt het af hier...

    • + 16
    • 31 aug 2025 - 19:46
    • MWHT

      Posts: 5.562

      ik merk dat ik er echt wel een beetje klaar mee ben, dat het me begint te ergeren. Lijkt wel of de auteur echt heel bewust aan het provoceren is door steeds absurdere koppen te maken en vooral ook steeds meer. Misschien heeft hij er lol in om reacties uit te lokken maar voor mij is het reden om er hier mee op te houden. Ik wil redelijk serieus met deze mooie sport bezig zijn en niet constant geconfronteerd worden met click-bait en bewust foute reacties uitlokkende koppen. Amper nog normale artikelen inmiddels hier...

      Kortom, ik hou er mee op hier, kom zo af en toe wel kijken of het niveau weer wat gestegen is en tot dan; auf wiedersehen allen!

      • + 22
      • 31 aug 2025 - 19:53
    • Pietje Bell

      Posts: 30.647

      @MWHT, het valt me idd op dat een heleboel mensen die dagelijks postten sinds kort niets meer posten en dat heeft niets met de vakantie periode te maken. begon al voor die tijd.
      Zou het jammer vinden als jij ook afhaakt. Serieus.

      • + 8
      • 31 aug 2025 - 19:56
    • Astfgl

      Posts: 933

      Dit soort koppen zijn bedoeld om kliks en engagement uit te lokken, maar het bereikt zo langzamerhand het tegenovergestelde. Ik sla inmiddels al het grootste deel van de artikelen over omdat ik meteen zie dat van een mug een olifant wordt gemaakt door een misleidende en overdreven sensationele headline. Ik heb m'n tijd wel aan wat beters te besteden.

      • + 4
      • 31 aug 2025 - 20:07
    • Babs

      Posts: 21

      We hebben hier kennelijk te maken met een stukjesschrijver die een gebrek heeft aan kennis van zaken (de betekenis van in- en outlaps niet weet of door elkaar haalt), geregeld fouten maakt en de boel loopt op te naaien met koppen die helemaal nergens op slaan. Ik hoop dat de eigenaar van deze site onze kritiek te harte neemt, anders vrees ik dat het hier een aflopende zaak wordt.

      • + 3
      • 31 aug 2025 - 20:14
    • Remco_F1

      Posts: 3.135

      Ik ben er ook helemaal klaar mee. Laatste paar weken sla ik 70% procent over v.d. artikelen. Ga me aanmelden voor een abbo op Formule 1 magazine, om de 2 weken ligt die dan in de brievenbus, ga liever voor een stukje kwaliteit dan deze bagger.

      • + 4
      • 31 aug 2025 - 20:18
    • Joeppp

      Posts: 8.027

      Idem hier, de koppen verpesten mijn lol in autosport. Het gaat echt helemaal nergens over. Heel af en toe reageer ik nog wel eens maar ik wil er eigenlijk niet bijhoren.

      • + 4
      • 31 aug 2025 - 20:23
    • Larry Perkins

      Posts: 59.514

      @MWHT, zou het doodzonde vinden als jij je hier door het gepruts van de schrijvert niet meer thuis voelt. Jij bent een begenadigd forumlid met veel kennis van zaken die bovendien oplopende spanningen tussen forumleden tot normale proporties kunt terugbrengen, altijd met oog voor de nuance.
      Kortom je hebt een eminente rol op het forum!

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 20:34
    • Pietje Bell

      Posts: 30.647

      Sluit me helemaal bij @Larry aan!!

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 20:40
  • Kampsie

    Posts: 1.492

    Ook ik ben de waardeloze titels hier meer dan zat.

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 20:27
    • Erwinnaar

      Posts: 5.149

      Aangepaste tijden..........ook zo één om het zat te zijn. Onthullen etcetera. Ben er ook welklaar mee na jaren.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 20:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
