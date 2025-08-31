Brown houdt gemengde gevoelens over na Dutch Grand Prix: "Er komen nog veel races"

McLaren heeft de Dutch Grand Prix gewonnen in de vorm van Oscar Piastri. Toch is Zak Brown niet helemaal tevreden. Lando Norris viel op het einde van de race uit door een olielek in de motor. De coureur reed op dat moment tweede, dus mist nu kostbare punten.

Zak Brown was in gesprek met Viaplay. De CEO van McLaren heeft momenteel gemengde gevoelens, zoals hij zelf zegt. Piastri won de spectaculaire Dutch Grand Prix.

Gemengde gevoelens

Viaplay vroeg aan Brown of hij gemengde gevoelens had na deze race: "Zeker. Oscar heeft een briljante race gereden. Hij ging deze hoe dan ook winnen, dus grote felicitaties aan Oscar", zo zegt Brown over racewinnaar Oscar Piastri.

Toch is Brown niet helemaal tevreden over de race: "Het is erg teleurstellend voor Lando. Hij zou als tweede geëindigd zijn." Piastri leidt Norris momenteel met 34 punten. Dit waren er voorheen negen, dus Piastri is heel wat punten uitgelopen.

Titelgevecht

Zowel Piastri als Norris strijden om de titel. Piastri heeft zijn voorsprong met 25 punten uitgebreid. Nadat Brown naar de toekomst werd gevraagd, zei hij: "Er moeten nog heel wat races gereden worden. Je ziet hoe snel iets kan veranderen. Het is vandaag natuurlijk een terugval voor Lando, maar we hebben nog heel wat races te gaan. We laten ze nog steeds racen en zorgen dat ze auto's krijgen die vooraan rijden."

McLaren heeft zijn voorsprong op de nummer twee Ferrari vergroot. Beide Ferrari-coureurs vielen uit in de Dutch Grand Prix. McLaren heeft nu een voorsprong van 324 punten ten opzichte van Ferrari. Het papaya-oranje team heeft zelf in totaal 584 punten. McLaren heeft dus een royale voorsprong op de rest van de grid. Het hele seizoen is McLaren al dominant en dus ook in Nederland. Piastri en Norris strijden nog steeds om het wereldkampioenschap.