Brown houdt gemengde gevoelens over na Dutch Grand Prix: "Er komen nog veel races"

Brown houdt gemengde gevoelens over na Dutch Grand Prix: "Er komen nog veel races"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 17:47
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

McLaren heeft de Dutch Grand Prix gewonnen in de vorm van Oscar Piastri. Toch is Zak Brown niet helemaal tevreden. Lando Norris viel op het einde van de race uit door een olielek in de motor. De coureur reed op dat moment tweede, dus mist nu kostbare punten. 

Zak Brown was in gesprek met Viaplay. De CEO van McLaren heeft momenteel gemengde gevoelens, zoals hij zelf zegt. Piastri won de spectaculaire Dutch Grand Prix. 

Gemengde gevoelens

Viaplay vroeg aan Brown of hij gemengde gevoelens had na deze race: "Zeker. Oscar heeft een briljante race gereden. Hij ging deze hoe dan ook winnen, dus grote felicitaties aan Oscar", zo zegt Brown over racewinnaar Oscar Piastri. 

Toch is Brown niet helemaal tevreden over de race: "Het is erg teleurstellend voor Lando. Hij zou als tweede geëindigd zijn." Piastri leidt Norris momenteel met 34 punten. Dit waren er voorheen negen, dus Piastri is heel wat punten uitgelopen.

Titelgevecht

Zowel Piastri als Norris strijden om de titel. Piastri heeft zijn voorsprong met 25 punten uitgebreid. Nadat Brown naar de toekomst werd gevraagd, zei hij: "Er moeten nog heel wat races gereden worden. Je ziet hoe snel iets kan veranderen. Het is vandaag natuurlijk een terugval voor Lando, maar we hebben nog heel wat races te gaan. We laten ze nog steeds racen en zorgen dat ze auto's krijgen die vooraan rijden."

McLaren heeft zijn voorsprong op de nummer twee Ferrari vergroot. Beide Ferrari-coureurs vielen uit in de Dutch Grand Prix. McLaren heeft nu een voorsprong van 324 punten ten opzichte van Ferrari. Het papaya-oranje team heeft zelf in totaal 584 punten. McLaren heeft dus een royale voorsprong op de rest van de grid. Het hele seizoen is McLaren al dominant en dus ook in Nederland. Piastri en Norris strijden nog steeds om het wereldkampioenschap.

ILMOP

Posts: 1.127

Ik heb het gevoel dat Zak Brown liever ziet dat Norris kampioen wordt. Dat merk ik aan de manier waarop hij praat en de keuzes die soms gemaakt worden. Daardoor lijkt het soms alsof Piastri een beetje achtergesteld wordt. Misschien gebeurt dit niet expres, maar toch krijg ik die indruk.

  • 7
  • 31 aug 2025 - 17:54
Reacties (10)

  • Schumi-NR1

    Posts: 1.446

    Ja blij als anders was hij niet. Dat is hij nooit als Piastri wint.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 17:50
  • ILMOP

    Posts: 1.127

    Ik heb het gevoel dat Zak Brown liever ziet dat Norris kampioen wordt. Dat merk ik aan de manier waarop hij praat en de keuzes die soms gemaakt worden. Daardoor lijkt het soms alsof Piastri een beetje achtergesteld wordt. Misschien gebeurt dit niet expres, maar toch krijg ik die indruk.

    • + 7
    • 31 aug 2025 - 17:54
    • De Vogel is Geland

      Posts: 488

      Ik ook

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 17:55
    • Joseph1000

      Posts: 181

      Onzin . De pits worden net zo snel gedaan voor piastri als voor Norris .

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 18:01
    • Smock

      Posts: 219

      Heb wel het idee dat Zak liever Norris ziet winnen idd, maar denk niet dat Piastri daardoor achtergesteld wordt.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 18:25
    • meister

      Posts: 4.062

      Dat dus niet geheel verwonderlijk natuurlijk NOR is qua marketing beter te verkopen dat de stoïcijnse PIA.

      Datzelfde zag je bij Max en RIC. Ricciardo was het lievelingetje van Horner en paste qua marketing ook beter bij de Red Bull formule

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 19:07
  • jd2000

    Posts: 7.272

    Denk dat Zak het geen reet uitmaakt. Eerst het constructeurskampioenschap en wie dan een of twee wordt naakt hem niet uit.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 17:59
  • Joseph1000

    Posts: 181

    Mja moet vreemd lopen als dit wordt weggeven

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 18:01
  • Smock

    Posts: 219

    Zou Zak de verkeerde motor gesaboteerd hebben?

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 18:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

