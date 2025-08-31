Oscar Piastri wint spectaculaire Dutch GP: "Ik had alles"

Oscar Piastri heeft het spektakelstuk in Zandvoort gewonnen. De Australiër wist zijn McLaren vanaf pole position naar de overwinning te rijden. Piastri is erg blij met zijn spectaculaire overwinning op Zandvoort.

Het is de eerste keer dat Piastri de Dutch Grand Prix heeft gewonnen. Ook was het de eerste keer dat de Australiër van start tot finish de race had geleid. De coureur is erg blij met zijn gewonnen race.

Erg verrast

Piastri werd na de race geïnterviewd door Guido van de Garde. De coureur werd bevraagd hoe hij de race vond: "Het voelt natuurlijk goed. Het is alleen moeilijk om te volgen hoe Isack hier op het podium is gekomen." De coureur is dus erg verbaasd over het podium van Isack Hadjar.

"Ik heb de race in controle gehad wanneer dat nodig was. Het was alleen heel jammer voor Lando op het einde", zo zegt Piastri over zijn uitgevallen teamgenoot. Lando Norris wist de race niet uit te rijden door een olielek. Op dat moment reed Norris op de tweede plek achter Piastri.

Controle

"Ik had de controle over de race en had de snelheid wanneer ik het nodig had", zo zegt Piastri over zijn race. "Het is een hele andere race dan twaalf maanden geleden", zo blikt de Australiër terug op zijn Dutch Grand Prix van 2024. Toen eindigde Piastri als vierde, achter Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc.

"We hebben in de tussentijd veel geleerd en ik ben erg blij om nu bovenaan te staan." Op de vraag wat Piastri had veranderd om nu bovenaan te staan, zegt hij: "Niets speciaals. Ik heb alles aan elkaar geknoopt en dit was het resultaat. Ik ben blij met de snelheid die ik momenteel heb." Oscar Piastri leidt Lando Norris momenteel met 34 punten. De McLaren-coureur is dus uitgelopen op zijn teamgenoot en dat is positief voor zijn titelstrijd.