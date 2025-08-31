user icon
icon

Oscar Piastri wint spectaculaire Dutch GP: "Ik had alles"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oscar Piastri wint spectaculaire Dutch GP: "Ik had alles"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 17:05
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri heeft het spektakelstuk in Zandvoort gewonnen. De Australiër wist zijn McLaren vanaf pole position naar de overwinning te rijden. Piastri is erg blij met zijn spectaculaire overwinning op Zandvoort. 

Het is de eerste keer dat Piastri de Dutch Grand Prix heeft gewonnen. Ook was het de eerste keer dat de Australiër van start tot finish de race had geleid. De coureur is erg blij met zijn gewonnen race.

Meer over Oscar Piastri McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

29 aug
 Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

29 aug

Erg verrast

Piastri werd na de race geïnterviewd door Guido van de Garde. De coureur werd bevraagd hoe hij de race vond: "Het voelt natuurlijk goed. Het is alleen moeilijk om te volgen hoe Isack hier op het podium is gekomen." De coureur is dus erg verbaasd over het podium van Isack Hadjar

"Ik heb de race in controle gehad wanneer dat nodig was. Het was alleen heel jammer voor Lando op het einde", zo zegt Piastri over zijn uitgevallen teamgenoot. Lando Norris wist de race niet uit te rijden door een olielek. Op dat moment reed Norris op de tweede plek achter Piastri. 

Controle

"Ik had de controle over de race en had de snelheid wanneer ik het nodig had", zo zegt Piastri over zijn race. "Het is een hele andere race dan twaalf maanden geleden", zo blikt de Australiër terug op zijn Dutch Grand Prix van 2024. Toen eindigde Piastri als vierde, achter Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc.

"We hebben in de tussentijd veel geleerd en ik ben erg blij om nu bovenaan te staan." Op de vraag wat Piastri had veranderd om nu bovenaan te staan, zegt hij: "Niets speciaals. Ik heb alles aan elkaar geknoopt en dit was het resultaat. Ik ben blij met de snelheid die ik momenteel heb." Oscar Piastri leidt Lando Norris momenteel met 34 punten. De McLaren-coureur is dus uitgelopen op zijn teamgenoot en dat is positief voor zijn titelstrijd. 

schwantz34

Posts: 40.774

Piastri was gewoon de beste vandaag, en is dankzij zijn pole van gister nooit in de problemen geweest. Maar het is doodzonde voor de spanning om de titelstrijd dat Lando helaas is uitgevallen vandaag.

  • 2
  • 31 aug 2025 - 17:12
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Nederland 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.772

    Piastri was gewoon de beste vandaag, en is dankzij zijn pole van gister nooit in de problemen geweest. Maar het is doodzonde voor de spanning om de titelstrijd dat Lando helaas is uitgevallen vandaag.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 17:12
    • bvonk2

      Posts: 57

      Misschien was Norris wel beter vandaag, wist na het inhalen van WK Verstappen toch weer de aansluiting te vinden met Piastri en leek vaak sneller. Maar Piastri was sneller bij op zaterdag en dat is erg belangrijk op deze baan.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 17:24
  • Snelrondje

    Posts: 8.830

    Piastri bleef in de trainingen in de schaduw van Lando. Maar stond er toen het moest. Controleerde de race en won verdiend. Verleden jaar was hij snel en toonde lef maar moest het bandenmanagement nog onder controle krijgen. Dit jaar wordt hij verdiend kampioen.

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 17:25
  • Snork

    Posts: 21.715

    De WDC is vandaag bepaald.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 17:56
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.275

      Da's wat voorbarig, lijkt me. De spanning is er wel effe af.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 19:03
  • hupholland

    Posts: 9.191

    de enige kans die Norris misschien nog had was mogelijk op het einde geweest, als er geen SC meer was gekomen en de banden er een kleine 50 ronden onder hadden moeten blijven. Dit had toch wel 1 van de weekenden moeten worden waar Lando zn slag had moeten slaan (vorig jaar won hij er met overmacht), in plaats daarvan was Piastri toch weer doortastender en gaat hij er uiteindelijk zelfs met nog eens met 18 punten extra vandoor. Piastri lijkt het toch te gaan doen, hij maakt er dit jaar ook gewoon echt veel meer aanspraak op.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 18:07
  • Smock

    Posts: 219

    Ik denk niet dat het WK vandaag bepaald is, maar dit de komende 2 a 3 races wel zal gebeuren. Norris moet nu echt opstaan en er staan wanneer het nodig is, want ik zie nog maar weinig verandering ten opzichte van afgelopen jaar. Vaak de ogenschijnlijk snellere in de races, maar het telkens laten liggen in de kwalificaties en bij de starts. Als dat de komende races ook weer gebeurd, zie ik het niet snel veranderen dit jaar en moet Norrisn zijn meerdere erkennen in Piastri. Al ligt een DNF voor Piastri natuurlijk ook altijd op de loer.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 18:19

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 699
  • Podiums 23
  • Grand Prix 61
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×