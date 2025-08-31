user icon
icon

Woedende Lance Stroll kapt interview abrupt af na nieuwe crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Woedende Lance Stroll kapt interview abrupt af na nieuwe crash
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 08:48
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Lance Stroll kent tot nu toe geen goed raceweekend in Zandvoort. Na een crash in de tweede vrije training, schoot Stroll ook van de baan in de kwalificatie. Het werd hem allemaal iets te veel, en na afloop stormde hij gefrustreerd weg uit een persmoment.

Stroll had op vrijdag zijn ARM25 volledig afgeschreven bij een harde crash in de tweede vrije training. Hij ging de fout in in bocht 3, en de schade was zo groot dat zijn monteurs zijn chassis moesten wisselen. Na een kort nachtje stond iedereen op zaterdagochtend weer klaar voor een nieuwe dag. In de kwalificatie maakte Stroll echter weer brokken.

Meer over Lance Stroll Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort

Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort

29 aug
 Megacrash in Zandvoort: Stroll gaat de fout in

Megacrash in Zandvoort: Stroll gaat de fout in

29 aug

Wat ging er mis?

De Canadees raakte tijdens een snel rondje in Q1 het gras, en schoof vol de grindbak in. Hij beschadigde zijn voorvleugel, maar hield zijn auto wonder boven wonder aan de praat. Stroll reed naar de pitlane, waar men concludeerde dat het niet meer mogelijk was om weer de baan op te gaan. Het zorgde voor enorme teleurstelling bij Stroll, die de Grand Prix hierdoor vanaf de laatste plaats moet starten.

'Er valt weinig te zeggen'

Na afloop van zijn volledig mislukte kwalificatie meldde Stroll zich bij de internationale media om tekst en uitleg te geven. Hij maakte echter een gefrustreerde indruk, en volgens PlanetF1 maakte hij zijn persmoment ook niet af. Het medium meldt dat Stroll aangaf dat het een zeer frustrerende dag was, en dat er niet veel meer te zeggen viel.

Zware frustraties

Toen een verslaggever in de mediapen een vraag aan Stroll stelde over de omslag in performance van Aston Martin, was hij er klaar mee. Volgens PlanetF1 beende Stroll gefrustreerd weg van de media, en maakte hij zijn persrondje niet meer af. Het is niet voor het eerst dat de frustraties de overhand nemen bij Stroll, die in het verleden al eens zijn trainer had geduwd.

hellway666

Posts: 166

met Stroll wordt het eerder een korte race dan een lange afstand race

  • 10
  • 31 aug 2025 - 09:17
Foto's Grand Prix van Nederland 2025
F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin GP Nederland 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Mr Marly

    Posts: 7.777

    Stroll moet echt lange afstand races gaan rijden, hij zit de ambities van het team in de weg. Rijdt al te lang in de F1.

    • + 4
    • 31 aug 2025 - 08:58
    • hellway666

      Posts: 166

      met Stroll wordt het eerder een korte race dan een lange afstand race

      • + 10
      • 31 aug 2025 - 09:17
    • Mokaraa

      Posts: 42

      Beter gaat Stroll gewoon tennissen, zijn pa heeft hem in de raceauto geduwd, terwijl hij gewoon aardig goed kon tennissen. ;)

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 09:34
    • Rogier hier

      Posts: 6.683

      Ik snap dat papa Stroll zijn zoon niet zal ontslaan, maar die jongen moet zelf toch ook in de gaten hebben dat hij daar niet op zijn plaats is? Ga lekker feesten en modellen daten zoals de meeste rijkeluis kids het doen, maar houd de eer toch aan jezelf zou ik denken.

      • + 4
      • 31 aug 2025 - 09:37
  • Rimmer

    Posts: 12.735

    Stroll = kneus

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 09:05
    • Golf-GTI

      Posts: 1.479

      Dan vindt ik hem wel een grote stroll!

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 10:25
  • Babs

    Posts: 19

    Je kunt er vergif op innemen dat Stroll vanmiddag een safety car gaat veroorzaken.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 09:19
    • hellway666

      Posts: 166

      rijd hij dan per ongeluk de verkeerde kant op bij de start ?

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 09:25
    • snailer

      Posts: 29.422

      Als ik mijn geld op een crash, dan op Russell. Die heeft echt een heel snelle auto. Mogelijk de enige die McLaren een beetje kan bijhouden. Een mega fout in de tweede sector bij de laatste poging in q3 verstierde zijn kwalificatie.

      We weten allemaal dat hij over de liniet gaat als hij een kans heeft op een overwinning. Meestal eindigt dat in tranen als hij dan niet op P1 rijdt

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 12:11
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.264

    Iedereen op 1mm van het gras om de bocht perfect aan te snijden. Ook Stroll weet dat maar gaat er toch over. En op een oldschool track met gras en grind is dat nefast.
    Er hebben mindere goden F1 gehaald. Maar hoe lang is papa hier nog blij mee. Ticketje voor WEC kan de pijn misschien verzachten zoals ook @Mr. Marley suggereert.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 09:21
    • Mokaraa

      Posts: 42

      Ook de WEC wil geen brokkenpiloot als Stroll. Laat hem gewoon lekker tennissen.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 09:36
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.264

      Het hoeft wat mij betreft ook niet bij AF Corse te zijn 😉. Maar kom, ik zie hem daar wel beter presteren. In het WEC is de druk op een team groter dan die op het individu.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 09:50
    • Sander

      Posts: 1.453

      Ook met een WEC is het niet de bedoeling om vlak voor een snelle bocht 455mm het gras in te gaan. Ook dan schrijf je zo'n ding gewoon af.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 10:41
    • Larry Perkins

      Posts: 59.504

      Wie wil er nou met Stroll een auto delen, de kans is groot dat je al je inspanningen voor niets hebt gedaan als Stroll het stuur heeft overgenomen en de muur een bezoekje brengt.
      Alleen rijders zonder ambitie die door papa Lawrence vet betaald worden zie ik dat doen...

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 10:46
  • Olav Drol

    Posts: 526

    Och, je weet dat je fout zat. En dan ben je verplicht naar de pers te gaan en vragen te horen zoals 'Wat gebeurde er?' of 'Ben je teleurgesteld?'

    Kan me wel voorstellen dat je daar geen zin in hebt.

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 11:28
  • HarryLam

    Posts: 4.840

    Persmuskieten negeren,.........toch weer wat goedgemaakt jochie.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:33

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (26)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×