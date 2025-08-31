Woedende Lance Stroll kapt interview abrupt af na nieuwe crash

Lance Stroll kent tot nu toe geen goed raceweekend in Zandvoort. Na een crash in de tweede vrije training, schoot Stroll ook van de baan in de kwalificatie. Het werd hem allemaal iets te veel, en na afloop stormde hij gefrustreerd weg uit een persmoment.

Stroll had op vrijdag zijn ARM25 volledig afgeschreven bij een harde crash in de tweede vrije training. Hij ging de fout in in bocht 3, en de schade was zo groot dat zijn monteurs zijn chassis moesten wisselen. Na een kort nachtje stond iedereen op zaterdagochtend weer klaar voor een nieuwe dag. In de kwalificatie maakte Stroll echter weer brokken.

Wat ging er mis?

De Canadees raakte tijdens een snel rondje in Q1 het gras, en schoof vol de grindbak in. Hij beschadigde zijn voorvleugel, maar hield zijn auto wonder boven wonder aan de praat. Stroll reed naar de pitlane, waar men concludeerde dat het niet meer mogelijk was om weer de baan op te gaan. Het zorgde voor enorme teleurstelling bij Stroll, die de Grand Prix hierdoor vanaf de laatste plaats moet starten.

'Er valt weinig te zeggen'

Na afloop van zijn volledig mislukte kwalificatie meldde Stroll zich bij de internationale media om tekst en uitleg te geven. Hij maakte echter een gefrustreerde indruk, en volgens PlanetF1 maakte hij zijn persmoment ook niet af. Het medium meldt dat Stroll aangaf dat het een zeer frustrerende dag was, en dat er niet veel meer te zeggen viel.

Zware frustraties

Toen een verslaggever in de mediapen een vraag aan Stroll stelde over de omslag in performance van Aston Martin, was hij er klaar mee. Volgens PlanetF1 beende Stroll gefrustreerd weg van de media, en maakte hij zijn persrondje niet meer af. Het is niet voor het eerst dat de frustraties de overhand nemen bij Stroll, die in het verleden al eens zijn trainer had geduwd.