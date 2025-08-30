Radicale aanpassingen redden Verstappen: "De juiste dingen gedaan"

Max Verstappen kende een opvallend positieve zaterdag in zijn thuisland. Op het circuit van Zandvoort noteerde hij in de kwalificatie de derde tijd, en dat was boven verwachting goed. Verstappen verklaarde na afloop dat ze de nodige veranderingen aan de auto hebben doorgevoerd.

Verstappen begon zonder al te hoge verwachtingen aan het raceweekend in Zandvoort. Hij wist dat de McLarens veel te snel waren, en dat was ook het geval in de vrije trainingen. Het verschil met de snelste tijd bedroeg soms ongeveer een seconde, en dat zorgde voor frustratie bij Verstappen en Red Bull. Toch ging het goed in de kwalificatie, en wist Verstappen de derde tijd te noteren. Zijn achterstand op de poletijd van Oscar Piastri? 0,263 seconden.

Red Bull voerde veranderingen door

Verstappen klonk na afloop opgetogen. Red Bull had flink doorgewerkt, zo verklaarde Verstappen tegenover De Telegraaf: "Wat we hebben veranderd aan de auto gedurende het weekend? Nou, eigenlijk best wel vrij veel!"

De RB21 presteerde een stuk beter dan eerder in het weekend, en daar was Verstappen glashelder over na de kwalificatie: "We hebben de juiste dingen gedaan, als het gaat om het zoeken van de beste afstelling. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En dan wordt het direct ook leuker om hier te rijden. Dan kun je meer pushen."

Wat kan Verstappen doen in de race?

De goede resultaten in de kwalificatie betekenen echter nog niet dat Verstappen kan gaan vlammen in de race. Hij legt uit dat de veranderingen aan de set-up ervoor zorgen dat de auto stabieler aanvoelt: "Al valt dit seizoen onze snelheid op de zondag wel vaak wat tegen, als je het vergelijkt met de zaterdag. Maar ik hoop dat we zeker derde kunnen worden in de race. En dan zien wat er voor ons gaat gebeuren."

Verstappen start achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Bij McLaren zijn er geen teamorders, de coureurs mogen vrij met elkaar vechten.