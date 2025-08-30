user icon
icon

Radicale aanpassingen redden Verstappen: "De juiste dingen gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Radicale aanpassingen redden Verstappen: "De juiste dingen gedaan"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 19:24
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een opvallend positieve zaterdag in zijn thuisland. Op het circuit van Zandvoort noteerde hij in de kwalificatie de derde tijd, en dat was boven verwachting goed. Verstappen verklaarde na afloop dat ze de nodige veranderingen aan de auto hebben doorgevoerd.

Verstappen begon zonder al te hoge verwachtingen aan het raceweekend in Zandvoort. Hij wist dat de McLarens veel te snel waren, en dat was ook het geval in de vrije trainingen. Het verschil met de snelste tijd bedroeg soms ongeveer een seconde, en dat zorgde voor frustratie bij Verstappen en Red Bull. Toch ging het goed in de kwalificatie, en wist Verstappen de derde tijd te noteren. Zijn achterstand op de poletijd van Oscar Piastri? 0,263 seconden.

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Red Bull voerde veranderingen door

Verstappen klonk na afloop opgetogen. Red Bull had flink doorgewerkt, zo verklaarde Verstappen tegenover De Telegraaf: "Wat we hebben veranderd aan de auto gedurende het weekend? Nou, eigenlijk best wel vrij veel!"

De RB21 presteerde een stuk beter dan eerder in het weekend, en daar was Verstappen glashelder over na de kwalificatie: "We hebben de juiste dingen gedaan, als het gaat om het zoeken van de beste afstelling. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En dan wordt het direct ook leuker om hier te rijden. Dan kun je meer pushen."

Wat kan Verstappen doen in de race?

De goede resultaten in de kwalificatie betekenen echter nog niet dat Verstappen kan gaan vlammen in de race. Hij legt uit dat de veranderingen aan de set-up ervoor zorgen dat de auto stabieler aanvoelt: "Al valt dit seizoen onze snelheid op de zondag wel vaak wat tegen, als je het vergelijkt met de zaterdag. Maar ik hoop dat we zeker derde kunnen worden in de race. En dan zien wat er voor ons gaat gebeuren."

Verstappen start achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Bij McLaren zijn er geen teamorders, de coureurs mogen vrij met elkaar vechten.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×