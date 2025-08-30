McLaren-teambaas glundert: "Ze hadden allebei de pole mogen hebben!"

Het team van McLaren kende een opvallend sterke kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Oscar Piastri en Lando Norris vochten alleen maar met elkaar om de pole, en het verschil was zeer klein. Volgens teambaas Andrea Stella hadden beide coureurs de pole wel mogen pakken.

Piastri versloeg voor het eerst dit weekend zijn teamgenoot Norris. De Australiër greep de pole met een zeer kleine marge, want zijn beste rondje was slechts 0,012 seconden sneller dan die van Norris. In een zee van oranje waren de papajakleurige bolides de grote sterren. Thuisheld Max Verstappen moest uiteindelijk slechts 0,263 seconden toegeven op Piastri, en dat was ook een verrassing.

Ieniemienie verschillen

Bij McLaren waren ze vooral blij met hoe de kwalificatie is verlopen. Teambaas Andrea Stella wijst in gesprek met Sky Sports naar het zeer kleine verschil: "Ze zaten de hele kwalificatie heel, heel erg dicht bij elkaar. In Q3, bij de eerste poging, zaten ze slechts twaalf milliseconden van elkaar af. Tijdens de tweede run was het volgens mij iets van vier milliseconden!"

De kleine verschillen beloven veel goeds voor de race van morgen. Het circuit van Zandvoort vormt een uitdaging voor mens en machine, en de McLarens kunnen dus met elkaar gaan vechten. Het is een mooi vooruitzicht voor de fans.

De limiet opzoeken

Stella is vooral blij met het feit dat zijn coureurs het zo goed doen: "Beide coureurs dwingen de auto echt tot de limiet, en soms maken hele kleine subtiele zaken het verschil. Ze hebben die pole position vandaag allebei wel verdiend, maar slechts één coureur mag hem mee naar huis nemen. Vandaag was die eer weggelegd voor Oscar, dus mijn felicitaties gaan vandaag naar Oscar."

Piastri voert ook het wereldkampioenschap aan, met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Norris. De polestrijd vormt een extra dimensie voor het gevecht om de titel.