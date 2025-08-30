user icon
McLaren-teambaas glundert: "Ze hadden allebei de pole mogen hebben!"

McLaren-teambaas glundert: "Ze hadden allebei de pole mogen hebben!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 18:19
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende een opvallend sterke kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Oscar Piastri en Lando Norris vochten alleen maar met elkaar om de pole, en het verschil was zeer klein. Volgens teambaas Andrea Stella hadden beide coureurs de pole wel mogen pakken.

Piastri versloeg voor het eerst dit weekend zijn teamgenoot Norris. De Australiër greep de pole met een zeer kleine marge, want zijn beste rondje was slechts 0,012 seconden sneller dan die van Norris. In een zee van oranje waren de papajakleurige bolides de grote sterren. Thuisheld Max Verstappen moest uiteindelijk slechts 0,263 seconden toegeven op Piastri, en dat was ook een verrassing.

Ieniemienie verschillen

Bij McLaren waren ze vooral blij met hoe de kwalificatie is verlopen. Teambaas Andrea Stella wijst in gesprek met Sky Sports naar het zeer kleine verschil: "Ze zaten de hele kwalificatie heel, heel erg dicht bij elkaar. In Q3, bij de eerste poging, zaten ze slechts twaalf milliseconden van elkaar af. Tijdens de tweede run was het volgens mij iets van vier milliseconden!"

De kleine verschillen beloven veel goeds voor de race van morgen. Het circuit van Zandvoort vormt een uitdaging voor mens en machine, en de McLarens kunnen dus met elkaar gaan vechten. Het is een mooi vooruitzicht voor de fans.

De limiet opzoeken

Stella is vooral blij met het feit dat zijn coureurs het zo goed doen: "Beide coureurs dwingen de auto echt tot de limiet, en soms maken hele kleine subtiele zaken het verschil. Ze hebben die pole position vandaag allebei wel verdiend, maar slechts één coureur mag hem mee naar huis nemen. Vandaag was die eer weggelegd voor Oscar, dus mijn felicitaties gaan vandaag naar Oscar."

Piastri voert ook het wereldkampioenschap aan, met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Norris. De polestrijd vormt een extra dimensie voor het gevecht om de titel.

Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Nederland 2025

  • Rocks

    Posts: 991

    Zet de in een two seater. 😎

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 18:31
  • bvonk2

    Posts: 52

    Leuke strijd en toch weer Piasri de snelste. Het kleine verschil tussen de twee (weer) geeft wel aan dat ze het maximale uit de McLaren wagen halen. Gaat morgen een leuke start worden met Max op P3.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 21:25
    • NicoS

      Posts: 19.259

      Of ze het maximale eruit halen weet je niet, misschien laten ze allebei wel ergens een paar tienden liggen…..
      Zegt meer over het niveau van beide coureurs, er zit amper verschil tussen die twee, dat wel.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 21:51
    • bvonk2

      Posts: 52

      Elke coureur laat wel ergens een paar tienden liggen, de perfecte coureur bestaat niet, al denken sommige zelf van wel.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 21:58
    • NicoS

      Posts: 19.259

      Natuurlijk, ze zijn allemaal hetzelfde…..,daarom zie je ook nooit verschillen tussen teamgenoten…..

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 22:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
