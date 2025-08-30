Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

George Russell was ook in de derde vrije training in Zandvoort betrokken bij een vreemd incident in de pit entry. Nadat hij op vrijdag nog het slachtoffer was, leek hij nu de dader te zijn. Hij duwde Fernando Alonso bijna de pitmuur in.

Op vrijdag raakte Russell in de tweede vrije training nog betrokken bij een incident met Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur stuurde toen naar links, de fastlane in. Russell reed echter naast hem en werd op zijn voorband geraakt door de McLaren. Het leverde de Britse renstal een boete van 5000 euro op, en Russell gaf aan dat hij zich rot was geschrokken.

Absurde situatie

Aan het einde van de derde vrije training veroorzaakte hij zelf een soortgelijk moment. Aston Martin-coureur Fernando Alonso was hier bezig met een snelle ronde, en bij het uitkomen van de Arie Luyendijk-bocht wilde hij even doortrappen. Russell had echter niet door dat de Spanjaard er aankwam, en duwde hem pardoes de pitlane in.

Alonso toucheerde de pitmuur en reageerde furieus. Hij moest een gedwongen tripje door de pitlane maken, terwijl Russell een extra rondje over de baan moest rijden. Hij reageerde schuldbewust, maar leek niet echt door te hebben wat er precies was gebeurd. Alonso kon hierdoor niet echt meer pushen in het restant van de training.

Stewards openen een onderzoek

De stewards waren ook niet heel erg blij met het moment. Ze openen een onderzoek en beide coureurs mogen zich gaan melden bij hen. Welke straf het gaat opleveren, is nog niet duidelijk. Mogelijk volgt er, net als bij het incident met Piastri, weer een boete. Ook Mercedes kan worden bestraft, want het is hen taak om ervoor te zorgen dat Russell weet welke auto's er met welke snelheid aankomen. Aangezien Russell hier zelf de mist inging, is een straf voor hem niet ondenkbaar.