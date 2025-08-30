user icon
Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 12:44
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

George Russell was ook in de derde vrije training in Zandvoort betrokken bij een vreemd incident in de pit entry. Nadat hij op vrijdag nog het slachtoffer was, leek hij nu de dader te zijn. Hij duwde Fernando Alonso bijna de pitmuur in.

Op vrijdag raakte Russell in de tweede vrije training nog betrokken bij een incident met Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur stuurde toen naar links, de fastlane in. Russell reed echter naast hem en werd op zijn voorband geraakt door de McLaren. Het leverde de Britse renstal een boete van 5000 euro op, en Russell gaf aan dat hij zich rot was geschrokken.

Absurde situatie

Aan het einde van de derde vrije training veroorzaakte hij zelf een soortgelijk moment. Aston Martin-coureur Fernando Alonso was hier bezig met een snelle ronde, en bij het uitkomen van de Arie Luyendijk-bocht wilde hij even doortrappen. Russell had echter niet door dat de Spanjaard er aankwam, en duwde hem pardoes de pitlane in.

Alonso toucheerde de pitmuur en reageerde furieus. Hij moest een gedwongen tripje door de pitlane maken, terwijl Russell een extra rondje over de baan moest rijden. Hij reageerde schuldbewust, maar leek niet echt door te hebben wat er precies was gebeurd. Alonso kon hierdoor niet echt meer pushen in het restant van de training.

Stewards openen een onderzoek

De stewards waren ook niet heel erg blij met het moment. Ze openen een onderzoek en beide coureurs mogen zich gaan melden bij hen. Welke straf het gaat opleveren, is nog niet duidelijk. Mogelijk volgt er, net als bij het incident met Piastri, weer een boete. Ook Mercedes kan worden bestraft, want het is hen taak om ervoor te zorgen dat Russell weet welke auto's er met welke snelheid aankomen. Aangezien Russell hier zelf de mist inging, is een straf voor hem niet ondenkbaar.

Snork

Posts: 21.700

Was het Max geweest, dan waren alle SennaS mede-accountjes van stal getrokken om als schapen hier te blaten.

  • 10
  • 30 aug 2025 - 13:33
F1 Nieuws Fernando Alonso George Russell Mercedes Aston Martin GP Nederland 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.248

    Wedden van niet, boete van een paar eurie’s meer niet.

    • + 7
    • 30 aug 2025 - 12:47
  • van lotje,g

    Posts: 1.066

    Sjors de Naayer is echt gevaarlijk.

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 13:05
  • Supa

    Posts: 2.616

    Sterk hoe Alonso rustig blijft.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 13:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.205

    Rechts inhalen mag natuurlijk niet hè, Fernando moet dat onderhand wel weten.

    • + 5
    • 30 aug 2025 - 13:18
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.847

      Oviedo ligt dichtbij Gibraltar hè. Snap het wel.

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 13:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.205

      Dan denk ik dat Fernando dat vergeten had.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:24
  • royce

    Posts: 128

    Jaja, het ene bizarre incident volgt het andere bizarre incident op. Wat een bizar weekend tot nu toe......

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 13:22
    • schwantz34

      Posts: 40.754

      En het is bizar genoeg altijd Russell die bij bizar veel incidenten betrokken is! Hoe bizar is dat?

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:28
    • Snork

      Posts: 21.700

      Russell is sowieso overal schuldig aan, hoe bizar is dat?

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:32
  • SennaS

    Posts: 10.370

    Foutje niet gezien, was in ieder geval niet express

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 13:24
    • Sander

      Posts: 1.445

      Niet express, wel niet slim. Maar omdat UK, zal wel 5000 euries worden.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:31
    • Snork

      Posts: 21.700

      Was het Max geweest, dan waren alle SennaS mede-accountjes van stal getrokken om als schapen hier te blaten.

      • + 10
      • 30 aug 2025 - 13:33
    • Sander

      Posts: 1.445

      Zat er niet ver naast. Het is 7500 geworden 😆

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 14:22

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

