Opvallend: Wolff sluit spraakmakende Mercedes-transfer Verstappen niet uit

  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Toto Wolff deed nooit geheimzinnig over zijn interesse in Verstappen, en probeert nu uit te leggen hoe de situatie achter de schermen in elkaar stak.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Toch werd hij in de afgelopen maanden gezien als een mogelijkheid voor Mercedes. Het zorgde voor bizarre geruchten, en in Hongarije maakte hij zelf bekend dat hij bij Red Bull blijft. Al snel werd duidelijk dat er daadwerkelijk interesse was, maar dat een overstap niet echt aan de orde was.

Hoe is de relatie tussen Verstappen en Wolff?

In Zandvoort gaf Mercedes-teambaas Wolff uitgebreid antwoord op vagen over Verstappen. Bij De Telegraaf kreeg hij de vraag of hij nog steeds verwacht ooit met Verstappen samen te werken: "Nou, ik ken zowel Jos als Max heel erg lang. In 2021 liep de strijd tussen ons uit de hand. Dat hebben we later uitgesproken. Sindsdien hebben we weer een heel goede relatie."

"Waar het toe leidt? Ik ben ook een heel loyaal persoon. George rijdt hier al jaren en doet het geweldig en dan hebben we met Kimi nog een enorm talent in huis. We moeten hem de tijd geven om zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft Max ook zijn redenen om bij Red Bull te blijven. Hij loopt niet zomaar weg."

Was een deal met Verstappen realistisch?

Gevraagd of Wolff ooit het idee heeft gehad dat er een grote kans was om Verstappen te contracteren, is hij duidelijk: "Zo concreet en eendimensionaal is het nooit geworden. Het was meer een vraag van: heeft het nut vanuit het perspectief van Mercedes en vanuit het perspectief van Max? Het is nooit tot een punt gekomen dat we dachten: we gaan dit doen. Maar laten we zien wat er over twee, drie jaar gebeurt."

Snork

Posts: 21.689

Als jij jezelf deze vragen stelt, dan ontbreekt er wat kennis en inzicht.
Waarom wel overstappen?
1) De motor: zeer bepalend volgend jaar, daar is Mercedes bewezen erg goed in.
2) Aero: minder gericht op grondeffect wat Mercedes minder goed onder de knie heeft. In 2026 introductie van actieve ... [Lees verder]

  • 3
  • 30 aug 2025 - 10:22
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • 4mule1

    Posts: 58

    "maar laten we zien wat er over 2, 3 jaar gebeurt". Dan gaat Verstappen met F1 pensioen? Of wil Verstappen toch langer in de F1 blijven rijden en weet Wolff daar meer over?

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 08:28
    • NicoS

      Posts: 19.231

      Max heeft nooit gezegd dat hij na 2028 met F1 gaat stoppen, hij heeft alleen gezegd dat hij zichzelf niet tot z’n veertigste in de F1 ziet rijden. Na 2028 zal hij de overweging maken om door te gaan, of wat anders gaan doen wat op z’n verlanglijstje staat.
      Alles zal afhangen van het plezier wat hij nog beleefd in de F1…..

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 10:41
    • HarryLam

      Posts: 4.839

      Max met zijn uitgavenpatroon zal ook na 2028 moeten blijven rijden anders komt de bodem van de schatkist snel in zicht.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 11:39
  • HermanInDeZon

    Posts: 108

    Als het met een zevenvoudig wereldkampioen, één van de snelste coureurs van het veld niet lukt en je motor in een ander team domineert, moet je niet achter nog een andere rijder zitten lopen.

    Dan moet je maar eens eerst zien dat je eigen auto op orde hebt.

    Misschien de vraag ook eens andersom stellen: waarom zou Max in godsnaam naar een team willen gaan dat de afgelopen drie jaar op de sukkel is, de helft van de weekends op voorhand geen idee heeft of ze nu een tiende of een seconde off the pace zijn en vooral geen flauw idee hebben waarom dat zo is.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 08:50
    • Snork

      Posts: 21.689

      Als jij jezelf deze vragen stelt, dan ontbreekt er wat kennis en inzicht.
      Waarom wel overstappen?
      1) De motor: zeer bepalend volgend jaar, daar is Mercedes bewezen erg goed in.
      2) Aero: minder gericht op grondeffect wat Mercedes minder goed onder de knie heeft. In 2026 introductie van actieve aero met dowforce uit de vleugels, waar Mercedes wel snel mee was.
      3) Coureur: Max maakt een duidelijk verschil tov Russell en Antonelli. Hoeft geen uitleg.

      Tel alle drie factoren op, en ik zie een potentieel winnende combinatie die er alleen niet gaat komen.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 10:22
    • Larry Perkins

      Posts: 59.467

      1. De zevenvoudig wereldkampioen is tegenwoordig vooral een d oud-wereldkampioen, zijn relatief hoge leeftijd eist zijn tol.
      2. Hamilton kan niet met grondeffect auto’s omgaan, dat heeft hij een tijdje geleden zelf opgebiecht.

      Beide punten zijn hier de afgelopen maanden al meermaals genoemd, wellicht heb je die gemist @HermanInDeZon.

      Jouw laatste alinea, het is niet voor niks dat Max in 2026 nog bij RBR blijft, hij wil eerst kijken hoe zijn team en andere teams het volgend seizoen gaan doen.
      Ook dit is geen nieuws...

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 10:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 108

      @Snork,

      Al is Verstappen twee tienden sneller dan Russel én Antonelli (en dat eerste betwijfel ik sterk - ttz ik heb nog nooit een directe vergelijking tussen de twee gezien), dan nog maakt het de achterstand (en vooral onvoorspelbaarheid) van die Mercedes niet goed

      En hoe bepalend de motor ook is - aangezien klantenteams dezelfde spec moeten krijgen als fabrieksteams gaat dat sowieso geen "uniek" voordeel voor Mercedes zijn. Kijk naar McLaren die nu sneller is. Ik ben ook best wel eens benieuwd hoe goed Alpine het gaat doen met die Mercedes motor (afgelopen jaren altijd héél moeiljk voor mij in te schatten hoeveel van hun achterstand nu precies aan die Renault lag)

      @Larry ik heb helemaal niets gemist? Feit dat Hamilton niet met de auto's om kan is één ding - punt blijft dat Mercedes de afgelopen jaren niet gewoon "achterstand" heeft (dat zou dan nog aan de rijders -kunnen- liggen) maar geen flauw benul heeft waar het mis gaat en van weekend tot weekend soms tot hun eigen verbazing enorm wisselende performance heeft. En dat ligt toch wel echt aan die auto en niet aan wie er in zit.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 11:20

