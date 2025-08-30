Opvallend: Wolff sluit spraakmakende Mercedes-transfer Verstappen niet uit

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Toto Wolff deed nooit geheimzinnig over zijn interesse in Verstappen, en probeert nu uit te leggen hoe de situatie achter de schermen in elkaar stak.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Toch werd hij in de afgelopen maanden gezien als een mogelijkheid voor Mercedes. Het zorgde voor bizarre geruchten, en in Hongarije maakte hij zelf bekend dat hij bij Red Bull blijft. Al snel werd duidelijk dat er daadwerkelijk interesse was, maar dat een overstap niet echt aan de orde was.

Hoe is de relatie tussen Verstappen en Wolff?

In Zandvoort gaf Mercedes-teambaas Wolff uitgebreid antwoord op vagen over Verstappen. Bij De Telegraaf kreeg hij de vraag of hij nog steeds verwacht ooit met Verstappen samen te werken: "Nou, ik ken zowel Jos als Max heel erg lang. In 2021 liep de strijd tussen ons uit de hand. Dat hebben we later uitgesproken. Sindsdien hebben we weer een heel goede relatie."

"Waar het toe leidt? Ik ben ook een heel loyaal persoon. George rijdt hier al jaren en doet het geweldig en dan hebben we met Kimi nog een enorm talent in huis. We moeten hem de tijd geven om zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft Max ook zijn redenen om bij Red Bull te blijven. Hij loopt niet zomaar weg."

Was een deal met Verstappen realistisch?

Gevraagd of Wolff ooit het idee heeft gehad dat er een grote kans was om Verstappen te contracteren, is hij duidelijk: "Zo concreet en eendimensionaal is het nooit geworden. Het was meer een vraag van: heeft het nut vanuit het perspectief van Mercedes en vanuit het perspectief van Max? Het is nooit tot een punt gekomen dat we dachten: we gaan dit doen. Maar laten we zien wat er over twee, drie jaar gebeurt."