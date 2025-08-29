Nederlandse Alpine-coureur krijgt raceverbod in Zandvoort

Max Verstappen is dit weekend niet de enige Nederlandse coureur die in actie komt op Zandvoort. Ook in de F1 Academy rijden meerdere coureurs hun thuisrace, waaronder Nina Gademan. De Nederlandse mocht echter last minute niet deelnemen aan de tweede vrije training.

De Formule 2 en de Formule 3 ontbreken dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1. De F1 Academy is wel aanwezig, en hierdoor staat de opstapklasse voor vrouwelijke talenten in de spotlights. Voor de Nederlandse fans valt er genoeg te juichen, want er staan dit weekend drie landgenotes aan de start. Al is de kans aanwezig dat één van hen niet mag starten.

Wat was er aan de hand?

De door Alpine gesteunde Nina Gademan verscheen namelijk onverwachts niet aan de start van de tweede vrije training van de F1 Academy in Zandvoort. Terwijl haar collega's aan het einde van de middag de baan opkwamen, bleven Gademan en haar roze bolide achter in de paddock. Het was opvallend, want eerder op de dag had ze wel gereden in de eerste vrije training.

In een kort statement liet de F1 Academy weten dat Gademan niet fit is verklaard, en daarom niet mag rijden. Ze mag pas weer plaatsnemen achter het stuur als ze door de benodigde checks kan komen. Ze hoopt later wel weer te kunnen rijden, maar als ze de kwalificatie van morgen mist, mag ze ook niet deelnemen aan de races.

Zware crash in Jeddah

Gademans huidige blessure is een navloeisel van een eerdere blessure die ze had opgelopen tijdens een incident in april. Toen belandde ze in het ziekenhuis na een harde crash op het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië. Wat er precies gebeurde tijdens die test, is nooit echt duidelijk geworden. Later dit weekend wordt dus duidelijk of ze wel kan gaan rijden in de F1 Academy.