Megacrash in Zandvoort: Stroll gaat de fout in

Lance Stroll heeft voor de eerste rode vlag in de tweede vrije training in Zandvoort gezorgd. De Canadees had een zeer zware crash op het gladde circuit, maar kon ongedeerd uit het wrak van zijn Aston Martin-bolide stappen.

Stroll ging de fout in in bocht drie. Hij verremde zich in de gebankte bocht, en vloog vol de muur in. De zijkant van zijn Aston Martin was volledig vernietigd, en Stroll leek in orde te zijn. Hij werd door de Medical Car afgeleverd bij zijn pitbox, waar hij balend met zijn team over de crash sprak. Door zijn incident werd er met de rode vlag gezwaaid.

De fout in in bocht 3

Stroll had eerder vandaag nog de derde tijd genoteerd in de eerste vrije training. Aangezien er regen wordt verwacht, waren veel coureurs direct begonnen met snelle runs aan het begin van de tweede training. Ook Stroll trapte het gas in, maar schoot rechtdoor in bocht 3. Hierdoor kwam hij vol tegen de muur aan, en had hij het geluk dat hij geen blessure opliep aan zijn handen.

Geschiedenis met blessures

Stroll leek namelijk het stuur vast te houden tijdens het incident. Voor de Canadees is het een opluchting dat hij zichzelf niet blesseerde, want hij heeft een verleden met hand- en polsblessures. Enkele jaren geleden brak hij zijn polsen bij een incident op de fiets. De naweeën van deze blessure zorgden ervoor dat Stroll eerder dit jaar de Grand Prix van Spanje moest missen.

In 2023 brak Daniel Ricciardo zijn hand door een incident in de derde bocht op het circuit van Zandvoort. Voor Stroll is dit dan ook een geluk bij een ongeluk. De Canadees heeft dit jaar al veel meters gemaakt op Zandvoort, want in mei kwam hij een middag in actie tijdens een TPC-test.