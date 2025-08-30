'Verstappen kan winnen op Zandvoort'

Het seizoen van Max Verstappen is niet om over naar huis te schrijven. De Nederlander staat na vier wereldkampioenschappen derde in het huidige wereldkampioenschap. Verstappen staat achter de twee McLaren-coureurs.

Volgens Christijan Albers is het geen ramp dit seizoen. De oud-coureur wil de viervoudig wereldkampioen dan ook nog niet afschrijven voor de Grand Prix van Nederland. Volgens Albers zou Verstappen de Dutch Grand Prix zomaar kunnen winnen.

Niet afschrijven

Albers was te horen in de Formule 1-podcast van de Telegraaf: "McLaren heeft momenteel de beste auto, maar niet qua combinatie van de coureurs, dat is mijn mening. Ze hebben een hele sterke auto, maar in de kwalificatie laten ze het best wel vaak liggen, die twee. En met de kwalificatie kan die Red Bull, in combinatie met Max, best wel vaak naar voren komen. We hebben een paar races gehad waarin hij voor pole ging en waar hij ook op pole stond."

De oud-coureur denkt dat Red Bull en Verstappen zomaar eens voor verbazing kunnen gaan zorgen: "Iedereen schrijft hem weer af. Dat is heel vaak zo. De hele dag zit ik alleen maar te discussiëren met iedereen die zegt: 'ja, weer helemaal een k*tseizoen, het is helemaal klaar'. Dan denk ik bij mezelf: 'dat is helemaal niet eerlijk'. Andere teams werken ook heel hard om een goede auto neer te zeggen. Die kunnen ook winnen."

Reden van de winst

De reden dat Verstappen zomaar eens zou kunnen winnen komt door de lay-out van Zandvoort. Het circuit heeft veel high-speed bochten en daar is de Red Bull-bolide goed volgens Albers. Verstappen zou vooral op het scheivlak veel goed kunnen maken ten opzichte van de McLarens.

Verstappen ligt momenteel 97 punten achter klassementsleider Oscar Piastri en 88 punten achter nummer twee Lando Norris. De achterstand is dus groot op de McLarens, maar volgens Albers maakt dat niets uit.