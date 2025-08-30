user icon
icon

'Verstappen kan winnen op Zandvoort'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen kan winnen op Zandvoort'
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 08:48
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Het seizoen van Max Verstappen is niet om over naar huis te schrijven. De Nederlander staat na vier wereldkampioenschappen derde in het huidige wereldkampioenschap. Verstappen staat achter de twee McLaren-coureurs. 

Volgens Christijan Albers is het geen ramp dit seizoen. De oud-coureur wil de viervoudig wereldkampioen dan ook nog niet afschrijven voor de Grand Prix van Nederland. Volgens Albers zou Verstappen de Dutch Grand Prix zomaar kunnen winnen. 

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Niet afschrijven

Albers was te horen in de Formule 1-podcast van de Telegraaf: "McLaren heeft momenteel de beste auto, maar niet qua combinatie van de coureurs, dat is mijn mening. Ze hebben een hele sterke auto, maar in de kwalificatie laten ze het best wel vaak liggen, die twee. En met de kwalificatie kan die Red Bull, in combinatie met Max, best wel vaak naar voren komen. We hebben een paar races gehad waarin hij voor pole ging en waar hij ook op pole stond."

De oud-coureur denkt dat Red Bull en Verstappen zomaar eens voor verbazing kunnen gaan zorgen: "Iedereen schrijft hem weer af. Dat is heel vaak zo. De hele dag zit ik alleen maar te discussiëren met iedereen die zegt: 'ja, weer helemaal een k*tseizoen, het is helemaal klaar'. Dan denk ik bij mezelf: 'dat is helemaal niet eerlijk'. Andere teams werken ook heel hard om een goede auto neer te zeggen. Die kunnen ook winnen."

Reden van de winst

De reden dat Verstappen zomaar eens zou kunnen winnen komt door de lay-out van Zandvoort. Het circuit heeft veel high-speed bochten en daar is de Red Bull-bolide goed volgens Albers. Verstappen zou vooral op het scheivlak veel goed kunnen maken ten opzichte van de McLarens. 

Verstappen ligt momenteel 97 punten achter klassementsleider Oscar Piastri en 88 punten achter nummer twee Lando Norris. De achterstand is dus groot op de McLarens, maar volgens Albers maakt dat niets uit.

Pietje Bell

Posts: 30.626

Bij de buren.
In gesprek met ESPN heeft de Red Bull Racing-coureur vertelt over deze ontmoeting met de Mercedes-teambaas. Volgens hem staat zijn band met Wolff los van de koningsklasse. "Er is geen geheim. Ik ben zelfs gaan lunchen met Toto en zijn familie en ik vind dat dat absoluut mag.”
“H... [Lees verder]

  • 2
  • 30 aug 2025 - 09:10
F1 Nieuws Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 987

    Yuki kan ook winnen 😎

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 08:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 108

      Stroll ook moest ie het ding uit de muur houden

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 08:57
  • Pietje Bell

    Posts: 30.626

    Bij de buren.
    In gesprek met ESPN heeft de Red Bull Racing-coureur vertelt over deze ontmoeting met de Mercedes-teambaas. Volgens hem staat zijn band met Wolff los van de koningsklasse. "Er is geen geheim. Ik ben zelfs gaan lunchen met Toto en zijn familie en ik vind dat dat absoluut mag.”
    “Het is niet eens zo dat je over Formule 1-zaken praat. Het is gewoon het leven.
    We parkeerden naast elkaar omdat we in dezelfde baai sliepen en overdag doet iedereen zijn eigen ding. Maar soms kom je elkaar tegen en heb je een goede band met mensen. Ik vind het leuk dat het niet alleen om competitie draait.”

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 09:10
    • Larry Perkins

      Posts: 59.467

      Dat Max met ESPN praat snap ik @Pietje, maar waarom is dat interview bij jouw buren opgenomen?

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 11:25
  • tour71

    Posts: 1.530

    Verstappen kan niet winnen in zandvoort

    Het seizoen van Max Verstappen is niet om over naar huis te schrijven. De Nederlander staat na vier wereldkampioenschappen slechts derde in het huidige klassement. Verstappen moet beide McLaren-coureurs voor zich dulden en maakt geen kans op de titel.

    Volgens Christijan Albers is dat geen ramp. De oud-coureur wil de viervoudig wereldkampioen niet meteen volledig afschrijven, maar benadrukt dat zelfs op Zandvoort een overwinning ver buiten bereik ligt. De dominantie van McLaren is simpelweg te groot.


    Verstappen moeten we afschrijven
    Albers was te horen in de Formule 1-podcast van de Telegraaf: "McLaren heeft momenteel de beste auto, en ook al laten de coureurs in de kwalificatie soms steken vallen, over de hele linie is het pakket te sterk. Red Bull en Max hebben in een paar races nog wel vooraan gestaan, maar dat was eerder uitzondering dan regel. Dit seizoen is dat niet genoeg om structureel mee te doen om de winst."

    De oud-coureur begrijpt dat fans hopen op een stunt, maar wijst erop dat verwachtingen realistischer moeten zijn. "Iedereen rekent weer op een wonder, maar dat is niet eerlijk. Andere teams werken ook keihard om een sterke auto neer te zetten, en dit jaar is McLaren simpelweg beter. Zij zijn de terechte winnaars."

    Reden van niet kunnen winnen
    Normaal gesproken zou de lay-out van Zandvoort Verstappen in de kaart spelen, met de snelle bochten waar Red Bull traditioneel sterk is. Toch denkt Albers dat zelfs dit geen doorslag geeft. "Zelfs met een perfecte kwalificatie zal het in de race niet genoeg zijn. De McLarens zijn te sterk in racepace, en Max kan dit gat niet dichten."

    Verstappen staat inmiddels 97 punten achter op klassementsleider Oscar Piastri en 88 punten op Lando Norris. De kloof is te groot en de kansen zijn verkeken – ook een zege in eigen land zou daar niets meer aan veranderen.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 10:39
  • HermanInDeZon

    Posts: 108

    Alles zal afhangen van de kwalificatie .... als hij er slaagt hem op pole te zetten (of morgen als eerste de eerste bocht in te gaan) heeft hij een goede kans om te winnen

    Die McLarens gaan vooral naar elkaar kijken - dat speelt in zijn voordeel

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 11:23

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×