Lewis Hamilton en George Russell hebben drie seizoenen als teamgenoten gereden. De twee Britten konden het goed tegen elkaar opnemen bij Mercedes, maar de zevenvoudig wereldkampioen verkaste naar Ferrari.

Volgens George Russell vertelt de wereldkampioen klinkklare onzin. Hamilton vertelde eerder dat Ferrari de coureur misschien maar moest ontslaan en moest kijken naar een andere optie.

Onzin

George Russell was in gesprek met Nederlandse journalisten in Zandvoort: "Natuurlijk spreekt Lewis onzin als hij zoiets zegt, want hij is de beste coureur aller tijden." De Brit is het oneens met Hamilton en vindt dus dat zijn oud-teamgenoot onzin zegt.

"Tien minuten na een slechte kwalificatie sta je voor de camera’s en spelen emoties een grote rol. Dat kleurt je woorden. Op een goede dag zie je juist weer het tegenovergestelde. Lewis won dit jaar nog de sprint in China. Hij heeft het nog steeds in zich. Maar Formule 1 is een moeilijke sport, zeker als je team niet op het hoogste niveau presteert. Dat maakt alles zwaarder."

Prestaties

De prestaties van Lewis Hamilton lopen nogal achter op die van Charles Leclerc. Zijn teamgenoot staat een positie hoger in het wereldkampioenschap en de twee schelen 42 punten. Hamilton heeft dit gehele seizoen nog geen podium behaald, terwijl Charles Leclerc dit wel had behaald. De Monegask heeft al vijf keer op het podium gestaan, maar nog niet gewonnen.

Lewis Hamilton kwam bij Ferrari met grote verwachtingen. De Brit heeft tot nu toe nog niets waargemaakt. Na de sprintoverwinning in China wist Hamilton niets meer te winnen of überhaupt een podium te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen was zelf erg teleurgesteld. Hij vertelde na de kwalificatie van Hongarije aan de internationale media dat Ferrari maar naar een andere coureur moest gaan kijken. Hamilton stelde ook dat het allemaal aan de coureur lag. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 109 punten.