user icon
icon

Russell reageert fel: "Hamilton spreekt klinkklare onzin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell reageert fel: "Hamilton spreekt klinkklare onzin"
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 13:54
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton en George Russell hebben drie seizoenen als teamgenoten gereden. De twee Britten konden het goed tegen elkaar opnemen bij Mercedes, maar de zevenvoudig wereldkampioen verkaste naar Ferrari

Volgens George Russell vertelt de wereldkampioen klinkklare onzin. Hamilton vertelde eerder dat Ferrari de coureur misschien maar moest ontslaan en moest kijken naar een andere optie.

Meer over Lewis Hamilton 'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

19 aug
 Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug

Onzin

George Russell was in gesprek met Nederlandse journalisten in Zandvoort: "Natuurlijk spreekt Lewis onzin als hij zoiets zegt, want hij is de beste coureur aller tijden." De Brit is het oneens met Hamilton en vindt dus dat zijn oud-teamgenoot onzin zegt. 

"Tien minuten na een slechte kwalificatie sta je voor de camera’s en spelen emoties een grote rol. Dat kleurt je woorden. Op een goede dag zie je juist weer het tegenovergestelde. Lewis won dit jaar nog de sprint in China. Hij heeft het nog steeds in zich. Maar Formule 1 is een moeilijke sport, zeker als je team niet op het hoogste niveau presteert. Dat maakt alles zwaarder."

Prestaties

De prestaties van Lewis Hamilton lopen nogal achter op die van Charles Leclerc. Zijn teamgenoot staat een positie hoger in het wereldkampioenschap en de twee schelen 42 punten. Hamilton heeft dit gehele seizoen nog geen podium behaald, terwijl Charles Leclerc dit wel had behaald. De Monegask heeft al vijf keer op het podium gestaan, maar nog niet gewonnen. 

Lewis Hamilton kwam bij Ferrari met grote verwachtingen. De Brit heeft tot nu toe nog niets waargemaakt. Na de sprintoverwinning in China wist Hamilton niets meer te winnen of überhaupt een podium te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen was zelf erg teleurgesteld. Hij vertelde na de kwalificatie van Hongarije aan de internationale media dat Ferrari maar naar een andere coureur moest gaan kijken. Hamilton stelde ook dat het allemaal aan de coureur lag. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 109 punten.

snailer

Posts: 29.394

Neem wat pleegzusterbloedwijn.... Word je Russellig van.

  • 3
  • 29 aug 2025 - 14:02
F1 Nieuws Lewis Hamilton George Russell Mercedes Ferrari GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.396

    Neem wat pleegzusterbloedwijn.... Word je Russellig van.

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 14:02
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.969

    Aldus slijmerige George

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 14:03
  • Skoda F1

    Posts: 260

    Oke spuit elf is ook wakker..

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 14:27
  • Pietje Bell

    Posts: 30.618

    Hier is Russell te zien en vooral te horen hoe hij iets aankondigt.
    Mercedes plaatste dit gisteren op hun IG. Vreselijk hoe hij praat.

    www.instagram.com/reel/DN55UKcjV5p/

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 14:33
  • Knalpijp

    Posts: 2.036

    Russelllll met lul aan het eind.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 16:25
  • Danimal5981

    Posts: 672

    F1-coureurs blijven uiteindelijk enorme ego's. Zelfmarketing natuurlijk. Door te stellen dat hij Hamilton de beste vindt, zegt hij indirect: "Ik heb meer dan eens de beste ter wereld verslagen." Het is pure zelfaanbeveling. En dat recht heeft hij ook, alleen is het wel een beetje slinkse manier om het zo te doen.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 18:33

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×