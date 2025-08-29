user icon
Alonso gaat zoon van Nederlandse F1-coureur begeleiden

Alonso gaat zoon van Nederlandse F1-coureur begeleiden
  Gepubliceerd op 29 aug 2025 07:36
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

Het Nederlandse toptalent René Lammers heeft een grote stap gezet in zijn carrière. De zoon van Jan Lammers heeft namelijk een contract getekend bij het managementteam van Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Gabriel Bortoleto.

Alonso houdt zich niet alleen bezig met zijn eigen loopbaan in de Formule 1, maar ook met de loopbanen van andere coureurs. De Spanjaard richtte enkele jaren geleden het managementbureau A14 Management op. Voor Alonso is het dé manier om jonge talenten bij te staan en wegwijs te maken in de harde wereld van de autosport. Hij is nauw betrokken bij A14 en organiseert regelmatig kartsessies en andere evenementen.

Alonso gaat jonge coureur steunen

Op donderdagavond maakte A14 bekend dat ze de 17-jarige Nederlander René Lammers hebben vastgelegd. Hij heeft volgens De Telegraaf een deal van vijf jaar getekend bij het managementbureau van Alonso. Hij is de zoon van de Nederlandse racelegende Jan Lammers, die vandaag de dag de sportief directeur is van de Dutch Grand Prix.

Trotse coureur

Lammers junior is in ieder geval blij met deze belangrijke nieuwe stap in zijn loopbaan: "Deel uitmaken van de A14-familie is niet alleen een geweldige kans voor mij in de autosport, maar het betekent ook dat ik deel ga uitmaken van een gemeenschap met dezelfde passie, visie en drang naar excellentie, wat mij en mijn team zal helpen om in de toekomst geweldige dingen te bereiken."

Mooi rijtje

Lammers rijdt dit jaar in de Spaanse Formule 4, waar hij met nog drie raceweekenden te gaan op de derde plaats staat. De 17-jarige Nederlandse coureur is de volgende opvallend naam die onderdeel wordt van Alonso's managementbureau. De bekendste naam uit de A14-stal is Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, terwijl ook Formule 2-coureurs Josep Maria Marti en Sebastian Montoya deel uitmaken van het managementbureau. Dat geldt ook voor Red Bull-talent Nikola Tsolov.

misstappen

Posts: 3.315

in plaats de mogelijkheid voor een Nederlandse coureur om betere begeleiding te krijgen toe te juichen, komt er weer zo'n typische Nederlandse negatieve zeur opmerking voorbij.

Nee Alonso zit te slapen, net alsof hij dat niet ziet dat hij 100 punten achter staat, maar misschien ziet hij ook din... [Lees verder]

  • 3
  • 29 aug 2025 - 10:51
Foto's Grand Prix van Nederland 2025
F1 Nieuws Fernando Alonso Jan Lammers Aston Martin GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.032

    Bij het lezen van de titel dacht ik dat Alonso Max zou gaan begeleiden....

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 07:49
  • Regenrace

    Posts: 1.934

    Ik denk dat het niks wordt met die jongen. Vader Babbelkont roept dat ie absoluut F1 gaat halen, ja Boss GP misschien. Vorig jaar in F4 hobbelde hij continu achter zijn teamgenoten aan. Dit 2e seizoen moest het allemaal beter en zou ie voor het kampioenschap gaan. Inmiddels staat ie 3e op 100 punten afstand met een hijgende rookie in zijn nek. Kortom, het wordt nog lastig zat F3 te halen.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 09:08
    • misstappen

      Posts: 3.313

      in plaats de mogelijkheid voor een Nederlandse coureur om betere begeleiding te krijgen toe te juichen, komt er weer zo'n typische Nederlandse negatieve zeur opmerking voorbij.

      Nee Alonso zit te slapen, net alsof hij dat niet ziet dat hij 100 punten achter staat, maar misschien ziet hij ook dingen die hem dit besluit hebben laten maken..

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 10:51

