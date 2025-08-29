Alonso gaat zoon van Nederlandse F1-coureur begeleiden

Het Nederlandse toptalent René Lammers heeft een grote stap gezet in zijn carrière. De zoon van Jan Lammers heeft namelijk een contract getekend bij het managementteam van Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Gabriel Bortoleto.

Alonso houdt zich niet alleen bezig met zijn eigen loopbaan in de Formule 1, maar ook met de loopbanen van andere coureurs. De Spanjaard richtte enkele jaren geleden het managementbureau A14 Management op. Voor Alonso is het dé manier om jonge talenten bij te staan en wegwijs te maken in de harde wereld van de autosport. Hij is nauw betrokken bij A14 en organiseert regelmatig kartsessies en andere evenementen.

Alonso gaat jonge coureur steunen

Op donderdagavond maakte A14 bekend dat ze de 17-jarige Nederlander René Lammers hebben vastgelegd. Hij heeft volgens De Telegraaf een deal van vijf jaar getekend bij het managementbureau van Alonso. Hij is de zoon van de Nederlandse racelegende Jan Lammers, die vandaag de dag de sportief directeur is van de Dutch Grand Prix.

Trotse coureur

Lammers junior is in ieder geval blij met deze belangrijke nieuwe stap in zijn loopbaan: "Deel uitmaken van de A14-familie is niet alleen een geweldige kans voor mij in de autosport, maar het betekent ook dat ik deel ga uitmaken van een gemeenschap met dezelfde passie, visie en drang naar excellentie, wat mij en mijn team zal helpen om in de toekomst geweldige dingen te bereiken."

Mooi rijtje

Lammers rijdt dit jaar in de Spaanse Formule 4, waar hij met nog drie raceweekenden te gaan op de derde plaats staat. De 17-jarige Nederlandse coureur is de volgende opvallend naam die onderdeel wordt van Alonso's managementbureau. De bekendste naam uit de A14-stal is Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, terwijl ook Formule 2-coureurs Josep Maria Marti en Sebastian Montoya deel uitmaken van het managementbureau. Dat geldt ook voor Red Bull-talent Nikola Tsolov.