Russell deelt nieuwe informatie over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes

  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 16:46
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

George Russell zorgde voor de zomerstop voor de nodige ophef. Hij onthulde de gesprekken tussen Mercedes en Max Verstappen, en geeft daar nu meer details over. Tevens gooit hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli voor de bus met een opvallende uitspraak.

Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd. De Brit maakt zich geen enkele zorgen, maar zorgde voor de zomerstop wel voor verbazing. Hij riep dat Max Verstappen gesprekken voerde met Mercedes, iets wat later ook werd bevestigd door Toto Wolff.

Russells uitspraken zorgden voor de nodige onrust. Hij ontketende namelijk een soort geruchtenstroom, waarbij alles werd gezien als een mogelijke aanwijzing van een overstap van Verstappen. In Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten door te stellen dat hij bij Red Bull blijft.

Russell legt het uit

In Zandvoort legt Russell aan Motorsport.com uit waarom hij deze uitspraken deed: "Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat het een geheim was, een slecht geheim... Ik realiseerde me niet dat het niet publiekelijk bekend was."

"Het is onderdeel van het spel. Het team had ook niets te verliezen richting 2026, omdat alle andere coureurs al vastlagen. Richting 2027 zullen er natuurlijk wel meer coureurs beschikbaar zijn, waardoor de situatie dan compleet anders zal zijn. Dan heeft niet langer één persoon alle kaarten in handen, maar dan is de dynamiek heel anders."

Hoe ziet de toekomst van Russell er uit?

Russell heeft geen nieuws over zijn eigen contractsituatie, maar stelt wel dat er geen gesprekken met andere teams zijn. "Ik heb niet actief met anderen gesproken, maar natuurlijk nemen teams contact met me op om te vragen wat de situatie is. Dat is gewoon hoe het werkt met alle teambazen en topcoureurs."

"Ze willen van elkaar weten wat de situatie is, niet alleen voor één jaar, maar ook voor de langere termijn. Max is niet de enige coureur die met dit team heeft gesproken. In een bepaalde periode wilde iedereen voor Mercedes rijden! Dat is hoe de sport werkt, in dat opzicht is het allemaal vrij open."

Toekomst van Antonelli

Russell maakt zich overigens geen zorgen over zijn toekomst bij Mercedes. Als hij verdergaat over de geruchten, wijst hij even naar zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli: "Het was meer de vraag wie mijn teamgenoot zou worden."

schwantz34

Posts: 40.740

"Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat het een geheim was, een slecht geheim... Ik realiseerde me niet dat het niet publiekelijk bekend was."

Sneaky Sjors in een notendop!

  • 5
  • 28 aug 2025 - 18:04
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • van lotje,g

    Posts: 1.063

    Sjors de Naayer ziet er vrolijk uit, hij heeft vandaag zeker niet in zijn broek geplast.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 17:20
  • schwantz34

    Posts: 40.740

    "Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat het een geheim was, een slecht geheim... Ik realiseerde me niet dat het niet publiekelijk bekend was."

    Sneaky Sjors in een notendop!

    • + 5
    • 28 aug 2025 - 18:04
  • KiekisNL

    Posts: 2.123

    Die rat wilde gewoon de druk opvoeren..
    Hetbis dat er weinig andere goede coureurs zijn e. Ik er niets te zeggen heb, anders lag ie eruit 😂

    • + 2
    • 28 aug 2025 - 18:14
  • Larry Perkins

    Posts: 59.454

    Foto: De fotograaf had zijn lens nog net iets meer naar links moeten richten, dan had ie George op zijn knapst vastgelegd...

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 18:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.454

    [i] 'Second Choice George': "Het was meer de vraag wie mijn teamgenoot zou worden."

    Gluiperige George morgen: "Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat wat ik over Antonelli zei een geheim was, een slecht geheim... Ik realiseerde me niet dat het niet publiekelijk bekend was."

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 19:12
  • Freek-Willem

    Posts: 6.165

    Heeft George Duitse voorouders?

    Er hat es nicht gewusst.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 19:45
    • Kubica

      Posts: 5.581

      Georg Rußell… wie weet

      • + 2
      • 28 aug 2025 - 20:53
  • Sauber

    Posts: 412

    Maar waar wordt Kimi Antonelli dan voor de bus gegooid?

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 20:31
    • snailer

      Posts: 29.382

      Dat gaat George nog doen.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 20:42
  • Kubica

    Posts: 5.581

    Hoe doe ik mijn uiterste best interessant te lijken .. by George Russell

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 20:52
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.041

    Smerig spelletje, ik denk dat dit uiteindelijk niet erg gewaardeerd wordt door Wolff. George denkt ver te komen met zijn genaamde politieke talent maar is gee strategist of spindokter. Op korte termijn heeft deze actie misschien een winst op gebracht door druk achter de zaak te zetten. Maar op de langere termijn kan het nadelig zijn. Hij heeft getoond niet alleen andere rijders te erbij te naaien maar ook z'n team en teambaas. Ook nog eens dom om het toe te geven.

    Wolff, en ook andere teambazen en teams zullen voortaan 2x nadenken voordat ze zo'n figuur hun team binnen halen. Mercedes zal hem wel een jaartje extra behouden bij gebrek aan een betere optie op de markt, maar zou me niet verbazen dat ze hem nu maximaal een jaar bij laten tekenen en hem dan vervangen.
    Goede resultaten gelden ja, maar dit soort spelletjes geven een grote deuk in je relatie met je team. Waar Wollf open en eerlijk in vertrouwen verteld heeft ook met Max te praten tegen George, heeft George Wolff voor de bus geduwt voor eigengewin.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 00:01
  • SennaS

    Posts: 10.358

    Ik krijg de indruk dat Sjors niet echt populair is hier, maar ja welke Max tegenstander wel?
    Je kunt zeggen wat je wilt maar hij is een geslepen coureur, kan goed met de media omgaan en heeft altijd wel een verhaal.
    Je kunt wel/niet eens zijn met hem maar dat is een ander verhaal.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 00:04

