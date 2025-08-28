Russell deelt nieuwe informatie over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes

George Russell zorgde voor de zomerstop voor de nodige ophef. Hij onthulde de gesprekken tussen Mercedes en Max Verstappen, en geeft daar nu meer details over. Tevens gooit hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli voor de bus met een opvallende uitspraak.

Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd. De Brit maakt zich geen enkele zorgen, maar zorgde voor de zomerstop wel voor verbazing. Hij riep dat Max Verstappen gesprekken voerde met Mercedes, iets wat later ook werd bevestigd door Toto Wolff.

Russells uitspraken zorgden voor de nodige onrust. Hij ontketende namelijk een soort geruchtenstroom, waarbij alles werd gezien als een mogelijke aanwijzing van een overstap van Verstappen. In Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten door te stellen dat hij bij Red Bull blijft.

Russell legt het uit

In Zandvoort legt Russell aan Motorsport.com uit waarom hij deze uitspraken deed: "Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat het een geheim was, een slecht geheim... Ik realiseerde me niet dat het niet publiekelijk bekend was."

"Het is onderdeel van het spel. Het team had ook niets te verliezen richting 2026, omdat alle andere coureurs al vastlagen. Richting 2027 zullen er natuurlijk wel meer coureurs beschikbaar zijn, waardoor de situatie dan compleet anders zal zijn. Dan heeft niet langer één persoon alle kaarten in handen, maar dan is de dynamiek heel anders."

Hoe ziet de toekomst van Russell er uit?

Russell heeft geen nieuws over zijn eigen contractsituatie, maar stelt wel dat er geen gesprekken met andere teams zijn. "Ik heb niet actief met anderen gesproken, maar natuurlijk nemen teams contact met me op om te vragen wat de situatie is. Dat is gewoon hoe het werkt met alle teambazen en topcoureurs."

"Ze willen van elkaar weten wat de situatie is, niet alleen voor één jaar, maar ook voor de langere termijn. Max is niet de enige coureur die met dit team heeft gesproken. In een bepaalde periode wilde iedereen voor Mercedes rijden! Dat is hoe de sport werkt, in dat opzicht is het allemaal vrij open."

Toekomst van Antonelli

Russell maakt zich overigens geen zorgen over zijn toekomst bij Mercedes. Als hij verdergaat over de geruchten, wijst hij even naar zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli: "Het was meer de vraag wie mijn teamgenoot zou worden."