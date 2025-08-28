user icon
FIA haalt opgelucht adem: Kans op regen in Zandvoort neemt af

  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 13:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Dutch Grand Prix. Op het circuit van Zandvoort gaan de coureurs op jacht naar nieuwe successen, maar het weer kan voor chaos zorgen. De kans op neerslag tijdens de sessies lijkt echter te zijn afgenomen.

Na een zomerstop van ruim twee weken mogen de teams en de coureurs weer aan de bak. Vandaag melden ze zich in de paddock voor de mediadag, en morgen begint het echte werk met de vrije trainingen. De zomer loopt op zijn einde, en dat betekent dat het weer een rol kan gaan spelen. Begin deze week lieten de weermodellen veel regenbuien zien, maar de nieuwste voorspellingen nuanceren dat beeld.

Regenachtige vrijdag?

Op vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma. Het lijkt zeker dat het op vrijdag gaat regenen, maar of dit de trainingen gaat verstoren blijft onduidelijk. Er bestaat een kans op een bui aan het einde van de ochtend. Mogelijk valt er een stevige bui aan het begin van de eerste vrije training, terwijl de tweede training waarschijnlijk droog zal verlopen.

Chaos op komst?

Op zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Voor deze dag lopen de weersvoorspellingen uiteen. Er bestaat een kans op flinke regen, terwijl het ook goed mogelijk is dat het droog blijft. De teams zullen dus tot en met het laatste moment goed naar de weerradar kijken. Een buitje tijdens de kwalificatie kan in ieder geval voor de nodige chaos zorgen.

Kans op regenrace afgenomen

Op de zondag wordt de Grand Prix verreden, en in het verleden bleek al dat regen in Zandvoort voor veel spektakel kan zorgen. Of dat ook dit jaar het geval zal zijn, moet nog blijken. Eerder leek de kans op neerslag groot te zijn, maar de huidige weermodellen laten een ander beeld zien. De kans op een regenrace is aanzienlijk afgenomen, terwijl het waarschijnlijk wel flink gaat waaien.

Beamer

Posts: 1.773

Ze hebben toch van die regenbanden? Je weet wel, die banden die ze nooit gebruiken als het regent.....

  • 3
  • 28 aug 2025 - 13:31
Reacties (8)

    • Knalpijp

      Posts: 2.034

      Je zegt het zelf al, dus dat wordt hem niet!

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 17:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.188

    De kans dat het gaat regenen is 50%.





































    De kans dat het droog blijft is 50%.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 14:35
    • Sander

      Posts: 1.434

      De kans dat het vriest 0%

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 14:44
    • snailer

      Posts: 29.379

      Niet op de zuidpool

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 15:09
    • Beamer

      Posts: 1.773

      De kans dat het droog blijft als het regent is 0%. De kans dat het gaat regenen als het droog blijft is 0%.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 15:18
  • snailer

    Posts: 29.379

    Na een bui rode vlag
    Net zo lang blijven wachten met een herstart tot het niet meer regent.
    Met enorme fohnen de weg droog blazen.

    Vooruit maar. Deze kan er wel bij:
    Opgelucht adem halen dat het niet regent.

    De nieuwe F1

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 15:28
    • Sander

      Posts: 1.434

      Na een bui rode vlaggen hebben we gelukkig een droge race.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 16:19

