'Nieuwe F1-regels zorgen voor chaos: FIA beperkt vermogen per circuit'
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 16:09
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Volgend seizoen gaan de nieuwe regels van start. De nieuwe reglementen zijn helemaal op de schop gegaan, dus volgend seizoen is nog onvoorspelbaar. De FIA zou strenge regels willen opstellen voor energiemanagement en vermogen. 

De regels zouden per circuit anders moeten zijn. Dat maakt het nogal ingewikkeld en apart. Of de nieuwe krachtbron goed werkt, is nog gissen. Lance Stroll klaagde eerder al dat de batterij van de auto veel te snel op was en niet eens een geheel recht stuk aan kon blijven. 

Kinderziektes verholpen

Deze zogenaamde kinderziektes zijn verholpen, zo weet Auto Motor und Sport te melden. Ze zeggen echter wel dat de FIA met een opmerkelijke regel komt. De FIA wil strenge regels opstellen voor het energiemanagement en vermogen. Per circuit gaat er een andere regel gelden. 

Een voorbeeld is de tunnel van Monaco. Dit seizoen werd daar 290 km/uur behaald. Volgend seizoen mag daar maximaal 350 kilometer per uur gereden worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder al weten dat de auto's maar liefst 400 kilometer per uur kunnen. Dat kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De FIA wil daarom ingrijpen met deze nieuwe regel.

Vermogen inperken

De FIA heeft besloten om het vermogen van de motor in Monaco en Singapore te gaan inperken, zo stelt AMuS. Op de overige circuits mag er wel met het totale vermogen gereden worden. De afstelling van de motor zou Rev1-modus heten. Hier houden de regels niet op. 

Er mag op 12 van de 24 races negen megajoules per ronde worden teruggewonnen. In de race wordt dat 8,5 megajoule. Op Monza gaat dit maar zes megajoule per ronde worden. Het wordt dus serieus aangepast per circuit. De override-modus vervangt de DRS. Er komt maar één zone waar deze gebruikt mag worden per circuit. Op Spa wordt dit bijvoorbeeld het rechte stuk en in Bahrein tussen bocht dertien en veertien. Komend seizoen verandert er dus een hele hoop.

HarryLam

Posts: 4.835

Deze ezels maken de F1 helemaal kapot, totaal zinloze regels waar niemand bij gebaat is.

  • 13
  • 27 aug 2025 - 17:02
F1 Nieuws

Reacties (5)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.729

    Geweldig gedaan door de FIA, lekker overzichtelijk voor de fans ook!

    • + 5
    • 27 aug 2025 - 16:20
  • HarryLam

    Posts: 4.835

    Deze ezels maken de F1 helemaal kapot, totaal zinloze regels waar niemand bij gebaat is.

    • + 13
    • 27 aug 2025 - 17:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.178

    Ze hebben gelijk bij de FIA.
    Met zo langzaam mogelijk rijden op de circuits is goed voor de veiligheid.

    Ik noem maar 'n bocht, Cops op Silverstone, zou zomaar iemand kunnen lanceren met 'n veel te hoge snelheid en daarmee 'n MoOrdaANslAG kunnen bevorderen.

    Nee, het tempo omlaag is voor iedereen beter.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 17:11
  • snailer

    Posts: 29.363

    Ik ga er van uit dat dit weer eens een belachelijke header is. Anders hebben een aantal fia mensen een belachelijke header op hun schouders staan.

    • + 3
    • 27 aug 2025 - 17:24
  • trucker0werner

    Posts: 462

    Gewoon auto maken die nergens op begrenst wordt.
    In Monaco moet je met meer vleugel rijden voor de downforce

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 19:20

