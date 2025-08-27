'Nieuwe F1-regels zorgen voor chaos: FIA beperkt vermogen per circuit'

Volgend seizoen gaan de nieuwe regels van start. De nieuwe reglementen zijn helemaal op de schop gegaan, dus volgend seizoen is nog onvoorspelbaar. De FIA zou strenge regels willen opstellen voor energiemanagement en vermogen.

De regels zouden per circuit anders moeten zijn. Dat maakt het nogal ingewikkeld en apart. Of de nieuwe krachtbron goed werkt, is nog gissen. Lance Stroll klaagde eerder al dat de batterij van de auto veel te snel op was en niet eens een geheel recht stuk aan kon blijven.

Kinderziektes verholpen

Deze zogenaamde kinderziektes zijn verholpen, zo weet Auto Motor und Sport te melden. Ze zeggen echter wel dat de FIA met een opmerkelijke regel komt. De FIA wil strenge regels opstellen voor het energiemanagement en vermogen. Per circuit gaat er een andere regel gelden.

Een voorbeeld is de tunnel van Monaco. Dit seizoen werd daar 290 km/uur behaald. Volgend seizoen mag daar maximaal 350 kilometer per uur gereden worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder al weten dat de auto's maar liefst 400 kilometer per uur kunnen. Dat kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De FIA wil daarom ingrijpen met deze nieuwe regel.

Vermogen inperken

De FIA heeft besloten om het vermogen van de motor in Monaco en Singapore te gaan inperken, zo stelt AMuS. Op de overige circuits mag er wel met het totale vermogen gereden worden. De afstelling van de motor zou Rev1-modus heten. Hier houden de regels niet op.

Er mag op 12 van de 24 races negen megajoules per ronde worden teruggewonnen. In de race wordt dat 8,5 megajoule. Op Monza gaat dit maar zes megajoule per ronde worden. Het wordt dus serieus aangepast per circuit. De override-modus vervangt de DRS. Er komt maar één zone waar deze gebruikt mag worden per circuit. Op Spa wordt dit bijvoorbeeld het rechte stuk en in Bahrein tussen bocht dertien en veertien. Komend seizoen verandert er dus een hele hoop.