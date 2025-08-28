user icon
icon

Perez over Cadillac-project: "Ik heb niets te bewijzen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Perez over Cadillac-project: "Ik heb niets te bewijzen"
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Sergio Perez heeft een jaar zonder zitje gezeten. De Mexicaan mag zijn helm weer opstoffen, want hij begint volgend seizoen bij Cadillac. Daar heeft Perez niets te bewijzen, zo zegt hij zelf. 

Perez heeft van 2021 tot en met 2024 voor Red Bull Racing gereden. In alle vier de jaren zag hij teamgenoot Max Verstappen wereldkampioen worden. De Cadillac-coureur werd te licht bevonden en het was na vier jaar gedaan met zijn Red Bull-carrière. 

Meer over Cadillac Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"

Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"

20 aug
 Cadillac reageert op verhalen over Bottas en Perez

Cadillac reageert op verhalen over Bottas en Perez

25 aug

Niets te bewijzen

In gesprek met Motorsport zegt Perez niets te hoeven bewijzen: "Iedereen vergeet het nu, maar het was een lastige plek, omdat je je constant moest aanpassen en op mentaal vlak vertrouwen moest opbouwen. Het was een unieke uitdaging. Ik denk niet dat ik iets te bewijzen heb als je ziet hoeveel punten ze gescoord hebben – zo'n vijf in het hele seizoen."

"Voor mij is het een terugkeer om van de sport te genieten waar ik van hou, de sport die me zoveel gegeven heeft. De manier waarop ik vertrok, kon ik niet accepteren en daarom keer ik terug met dit nieuwe project. Ik hoop dat het een succes wordt, maar bovenal wil ik van deze rentree genieten."

Heel project

"Het was belangrijk voor mij om een tijdje weg te zijn, vooral omdat pas eind vorig jaar duidelijk werd dat ik niet verder zou gaan bij Red Bull", vertelt de Cadillac-coureur. "In plaats van ergens in te springen om maar op de grid te blijven, had ik tijd nodig om afstand te nemen van de sport en te bepalen wat ik echt wilde als volgende stap in mijn loopbaan. In de eerste maanden was het me nog niet heel duidelijk wat ik wilde doen."

"Maar hoe meer ik met Cadillac sprak, hoe duidelijker het werd dat dit is wat me enthousiast maakt om terug te keren. Het is niet alleen een terugkeer op de grid met een gewoon team om te strijden om podiumplaatsen, zeges en punten. Dit is een heel project en de dynamiek is naar mijn gevoel anders."

Over mezelf geleerd

"Ik heb over mezelf als coureur geleerd. Ik heb mijn hele carrière in de spotlights gestaan - niet alleen in F1, maar al vanaf de karting. Pas als je een stap terugzet en als fan naar de sport kijkt, besef je dat de dingen waar coureurs zich zorgen om maken totaal irrelevant zijn voor het publiek en zelfs voor mensen die de sport kennen. Nu ik terugkeer, wil ik ervan genieten en iedere keer alles geven zodra ik in de auto stap en met het team samenwerk. Dat is wat er echt toe doet. De andere dingen zijn externe factoren."

"Soms haal je het podium als je auto competitief is, maar soms heb je een geweldige race gereden en eindig je als vijftiende", aldus Pérez. "Als je vijftiende wordt, je weet dat je samen met het team het maximale hebt gedaan en dat er progressie wordt geboekt, dan moet dat iets zijn waar je trots op bent."

F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (1)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.262

    Praatjes heeft Perez genoeg. Hij had niets te kiezen . Gewoon geluk dat Cadillac op zn pad kwam,anders hij nog thuis gezeten. Hij heeft genoeg te bewijzen. Want zn laatste seizoenen waren rampzalig.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:43

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×