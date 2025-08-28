Perez over Cadillac-project: "Ik heb niets te bewijzen"

Sergio Perez heeft een jaar zonder zitje gezeten. De Mexicaan mag zijn helm weer opstoffen, want hij begint volgend seizoen bij Cadillac. Daar heeft Perez niets te bewijzen, zo zegt hij zelf.

Perez heeft van 2021 tot en met 2024 voor Red Bull Racing gereden. In alle vier de jaren zag hij teamgenoot Max Verstappen wereldkampioen worden. De Cadillac-coureur werd te licht bevonden en het was na vier jaar gedaan met zijn Red Bull-carrière.

Niets te bewijzen

In gesprek met Motorsport zegt Perez niets te hoeven bewijzen: "Iedereen vergeet het nu, maar het was een lastige plek, omdat je je constant moest aanpassen en op mentaal vlak vertrouwen moest opbouwen. Het was een unieke uitdaging. Ik denk niet dat ik iets te bewijzen heb als je ziet hoeveel punten ze gescoord hebben – zo'n vijf in het hele seizoen."

"Voor mij is het een terugkeer om van de sport te genieten waar ik van hou, de sport die me zoveel gegeven heeft. De manier waarop ik vertrok, kon ik niet accepteren en daarom keer ik terug met dit nieuwe project. Ik hoop dat het een succes wordt, maar bovenal wil ik van deze rentree genieten."

Heel project

"Het was belangrijk voor mij om een tijdje weg te zijn, vooral omdat pas eind vorig jaar duidelijk werd dat ik niet verder zou gaan bij Red Bull", vertelt de Cadillac-coureur. "In plaats van ergens in te springen om maar op de grid te blijven, had ik tijd nodig om afstand te nemen van de sport en te bepalen wat ik echt wilde als volgende stap in mijn loopbaan. In de eerste maanden was het me nog niet heel duidelijk wat ik wilde doen."

"Maar hoe meer ik met Cadillac sprak, hoe duidelijker het werd dat dit is wat me enthousiast maakt om terug te keren. Het is niet alleen een terugkeer op de grid met een gewoon team om te strijden om podiumplaatsen, zeges en punten. Dit is een heel project en de dynamiek is naar mijn gevoel anders."

Over mezelf geleerd

"Ik heb over mezelf als coureur geleerd. Ik heb mijn hele carrière in de spotlights gestaan - niet alleen in F1, maar al vanaf de karting. Pas als je een stap terugzet en als fan naar de sport kijkt, besef je dat de dingen waar coureurs zich zorgen om maken totaal irrelevant zijn voor het publiek en zelfs voor mensen die de sport kennen. Nu ik terugkeer, wil ik ervan genieten en iedere keer alles geven zodra ik in de auto stap en met het team samenwerk. Dat is wat er echt toe doet. De andere dingen zijn externe factoren."

"Soms haal je het podium als je auto competitief is, maar soms heb je een geweldige race gereden en eindig je als vijftiende", aldus Pérez. "Als je vijftiende wordt, je weet dat je samen met het team het maximale hebt gedaan en dat er progressie wordt geboekt, dan moet dat iets zijn waar je trots op bent."