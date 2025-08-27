Plooij volledig verrast door F1-comeback Perez: "Te veel eisen!"

Het team van Cadillac presenteerde deze week hun coureurs voor hun eerste seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal kiest voor de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez. Volgens Jack Plooij is vooral die laatste naam een grote verrassing.

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1 als het elfde team op de grid. De Amerikaanse renstal barst van de ambities, en wil zo snel mogelijk om de prijzen kunnen vechten. Voorafgaand de Grand Prix van Nederland presenteerde het team hun coureurs voor het nieuwe project. Ze kiezen voor de diensten van Bottas en Perez, die dit jaar allebei zonder zitje zaten. Nu mogen ze zich dus gaan voorbereiden op hun comeback.

Grote verbazing over komst Perez

Volgens Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij is het belangrijk voor de Formule 1 dat Cadillac gaat deelnemen. In de ochtendshow op Radio 538 spreekt hij zich uit over de rijderskeuze: "Ik dacht dat... Ik wist dat Valtteri Bottas wel heel heet was, maar bij Sergio Perez dacht ik dat niet."

"Die had namelijk veel te veel eisen, die had veel te veel dingetjes. Toen hoorde ik via via dat het allemaal niet doorging, dat Felipe Drugovich, de reserverijder van Aston Martin, dat hij op aanbeveling van Fernando Alonso naast Bottas zou gaan zitten. Maar op het allerlaatste moment is het team toch tot een deal gekomen met Sergio Perez, tot teleurstelling van Drugovich."

Maakt Cadillac kans op succes?

Gevraagd of Cadillac volgend jaar kans maakt, is Plooij duidelijk: "Wat wel zo is, is dat er volgend jaar natuurlijk allemaal nieuwe spelregels komen. Nieuwe auto's, alles wordt nieuw. Dan heb je misschien wel een kans dat je een nieuwe slag kan slaan. Bij de vorige nieuwe regels had je ineens Brawn GP die wonnen de eerste zeven races. Die werden toen wereldkampioen met Jenson Button!"