Plooij volledig verrast door F1-comeback Perez: "Te veel eisen!"
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 17:22
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Cadillac presenteerde deze week hun coureurs voor hun eerste seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal kiest voor de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez. Volgens Jack Plooij is vooral die laatste naam een grote verrassing.

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1 als het elfde team op de grid. De Amerikaanse renstal barst van de ambities, en wil zo snel mogelijk om de prijzen kunnen vechten. Voorafgaand de Grand Prix van Nederland presenteerde het team hun coureurs voor het nieuwe project. Ze kiezen voor de diensten van Bottas en Perez, die dit jaar allebei zonder zitje zaten. Nu mogen ze zich dus gaan voorbereiden op hun comeback.

Grote verbazing over komst Perez

Volgens Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij is het belangrijk voor de Formule 1 dat Cadillac gaat deelnemen. In de ochtendshow op Radio 538 spreekt hij zich uit over de rijderskeuze: "Ik dacht dat... Ik wist dat Valtteri Bottas wel heel heet was, maar bij Sergio Perez dacht ik dat niet."

"Die had namelijk veel te veel eisen, die had veel te veel dingetjes. Toen hoorde ik via via dat het allemaal niet doorging, dat Felipe Drugovich, de reserverijder van Aston Martin, dat hij op aanbeveling van Fernando Alonso naast Bottas zou gaan zitten. Maar op het allerlaatste moment is het team toch tot een deal gekomen met Sergio Perez, tot teleurstelling van Drugovich."

Maakt Cadillac kans op succes?

Gevraagd of Cadillac volgend jaar kans maakt, is Plooij duidelijk: "Wat wel zo is, is dat er volgend jaar natuurlijk allemaal nieuwe spelregels komen. Nieuwe auto's, alles wordt nieuw. Dan heb je misschien wel een kans dat je een nieuwe slag kan slaan. Bij de vorige nieuwe regels had je ineens Brawn GP die wonnen de eerste zeven races. Die werden toen wereldkampioen met Jenson Button!"

Larry Perkins

Posts: 59.419

Foto: Kan iemand die microfoon stevig in zijn strot duwen?
Mag Plooij daarna ff spoelen...

  • 5
  • 27 aug 2025 - 17:35
Reacties (11)

  • Snork

    Posts: 21.675

    Iemand nog een tip hoe ik snel kan tellen hoeveel spruitjes ik in mijn pan heb liggen?

    • + 4
    • 27 aug 2025 - 17:23
    • snailer

      Posts: 29.363

      Ze 1 voor 1 door de peristaltische beweging sturen.

      • + 2
      • 27 aug 2025 - 17:25
    • Larry Perkins

      Posts: 59.419

      Je hebt toch wel een andere pan voor de gare rapen hè @Snork?
      Mijn schoonmoeder is allergisch voor spruitjes...

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 17:37
    • snailer

      Posts: 29.363

      "Mijn schoonmoeder is allergisch voor spruitjes..."

      Dan zou ik het vaak eten.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 59.419

      Ik zeg ook altijd tegen haar: "Ik kan je geen knuffel geven schoonmama want ik heb net spruitjes gegeten..."

      (de uitvinder van de spruitjes verdient een standbeeld)

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 18:26
    • gridiron

      Posts: 2.781

      In de vuilnisbak gooien, dan bespaar je de noodzaak om ze te willen tellen.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:26
    • Snork

      Posts: 21.675

      Het is een flinke klus. Maar mijn buurman is al weken bezig om zijn zuurkool uit de war te halen.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 19:10
  • Larry Perkins

    Posts: 59.419

    Foto: Kan iemand die microfoon stevig in zijn strot duwen?
    Mag Plooij daarna ff spoelen...

    • + 5
    • 27 aug 2025 - 17:35
  • Larry Perkins

    Posts: 59.419

    Ben niet verbaasd dat Plooij weer eens verbaasd is dat hij er weer eens naast zat...

    En dat "Maar op het allerlaatste moment is het team toch tot een deal gekomen met Sergio Perez" heeft de babbeltandarts er zelf even bij verzonnen in een poging iets minder dom over te komen, maar daar trappen 'wij' natuurlijk niet in.

    • + 2
    • 27 aug 2025 - 17:44
  • Franz Hermann

    Posts: 7

    Dus Plooij zat er alweer naast... je verwacht het niet.

    • + 3
    • 27 aug 2025 - 17:45
    • Phantom01

      Posts: 896

      Inderdaad, normaal gesproken weet hij alle ins en ouds in de F1, vanwege inside informatie en goede relaties bij de teams, die hij volgens zeggen nog steeds heeft. Zouden ze hem in het "plooitje" nemen daar in de paddock. Schandalig gewoon.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:02

Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×