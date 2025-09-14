Hinchcliffe over Hamilton: "Hij heeft nog steeds het vuur"

Lewis Hamilton kent geen goed seizoen dit jaar. De prestaties vallen tegen en Ferrari blijkt vooralsnog geen goede match te zijn met Hamilton. James Hinchcliffe heeft Hamilton nog niet afgeschreven.

De Brit heeft nog geen podium behaald dit seizoen. Met de zesde plek in het wereldkampioenschap kijkt hij tegen een achterstand aan van 46 punten ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc.

Enorme aanhang

Lewis Hamilton hoeft nog niet afgeschreven te worden, zo zegt Hinchcliffe tegenover GPBlog: "Hij heeft een enorme aanhang. Hij rijdt voor het meest gevierde team in de sport. Ik denk dat het ongelooflijk zou zijn als Lewis succesvol zou zijn. Ik denk dat hij nog steeds de wil heeft, de vonk. Het komt er gewoon op neer of hij zich in deze nieuwe omgeving voldoende op zijn gemak voelt om het beste uit zichzelf te halen."

"De kans is groot dat degene met de beste auto ook met een ruime marge de beste auto heeft. En dus zullen die twee coureurs het tegen elkaar opnemen", zegt Hinchcliffe. "Als het spannend is en je bent een Ferrari, wie doe je dan weg? Doe je Lewis weg, die misschien wel zijn achtste kampioenschap wint, de beste aller tijden is, al die dingen, en als hij wint, wil hij door. Doe je weg, Charles, die je gouden jongen is geweest en om wie je het team hebt opgebouwd?"

Achterstand

Lewis Hamilton heeft in zestien races maar liefst 117 punten behaald. Dat is behoorlijk minder dan teamgenoot Charles Leclerc, die 163 punten heeft. Hamilton heeft dit seizoen nog geen podium behaald. Het hoogtepunt van Hamilton was de sprintoverwinning in China. Vanaf toen leek alles achteruit te gaan.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn vorm niet meer gevonden. Teamgenoot Charles Leclerc heeft al vijf keer een podium behaald dit seizoen. De vraag van Hinchcliffe is dus niet gek.