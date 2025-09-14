user icon
icon

Hinchcliffe over Hamilton: "Hij heeft nog steeds het vuur"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hinchcliffe over Hamilton: "Hij heeft nog steeds het vuur"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 08:37
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton kent geen goed seizoen dit jaar. De prestaties vallen tegen en Ferrari blijkt vooralsnog geen goede match te zijn met Hamilton. James Hinchcliffe heeft Hamilton nog niet afgeschreven. 

De Brit heeft nog geen podium behaald dit seizoen. Met de zesde plek in het wereldkampioenschap kijkt hij tegen een achterstand aan van 46 punten ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc

Meer over Lewis Hamilton Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

31 aug

Enorme aanhang

Lewis Hamilton hoeft nog niet afgeschreven te worden, zo zegt Hinchcliffe tegenover GPBlog: "Hij heeft een enorme aanhang. Hij rijdt voor het meest gevierde team in de sport. Ik denk dat het ongelooflijk zou zijn als Lewis succesvol zou zijn. Ik denk dat hij nog steeds de wil heeft, de vonk. Het komt er gewoon op neer of hij zich in deze nieuwe omgeving voldoende op zijn gemak voelt om het beste uit zichzelf te halen."

"De kans is groot dat degene met de beste auto ook met een ruime marge de beste auto heeft. En dus zullen die twee coureurs het tegen elkaar opnemen", zegt Hinchcliffe. "Als het spannend is en je bent een Ferrari, wie doe je dan weg? Doe je Lewis weg, die misschien wel zijn achtste kampioenschap wint, de beste aller tijden is, al die dingen, en als hij wint, wil hij door. Doe je weg, Charles, die je gouden jongen is geweest en om wie je het team hebt opgebouwd?" 

Achterstand

Lewis Hamilton heeft in zestien races maar liefst 117 punten behaald. Dat is behoorlijk minder dan teamgenoot Charles Leclerc, die 163 punten heeft. Hamilton heeft dit seizoen nog geen podium behaald. Het hoogtepunt van Hamilton was de sprintoverwinning in China. Vanaf toen leek alles achteruit te gaan.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn vorm niet meer gevonden. Teamgenoot Charles Leclerc heeft al vijf keer een podium behaald dit seizoen. De vraag van Hinchcliffe is dus niet gek.

William-E

Posts: 481

Hamilton is uitgeblust

  • 1
  • 14 sep 2025 - 08:52
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 481

    Hamilton is uitgeblust

    • + 1
    • 14 sep 2025 - 08:52
    • snailer

      Posts: 29.655

      Als hij uitgeblust is, dan brandt het vuur nog.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 09:09

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.494
  • Podiums 132
  • Grand Prix 224
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar